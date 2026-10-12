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'राजीनामा द्या किंवा...', सुप्रीम कोर्टावरील मोर्चाआधी राहुल गांधींनी ज्ञानेश कुमारांना दिले दोन पर्याय; '...तोपर्यंत देशाचे तरुण थांबणार नाहीत'

राहुल गांधींनी आज सुप्रीम कोर्टावरील इंडिया आघाडीच्या मोर्चा आधी दिल्लीमधील इंदिरा भवन येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना विरोधकांची भूमिका स्पष्ट केली. ते नेमकं काय म्हणाले जाणून घ्या..

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 12, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 01:09 PM IST
'राजीनामा द्या किंवा...', सुप्रीम कोर्टावरील मोर्चाआधी राहुल गांधींनी ज्ञानेश कुमारांना दिले दोन पर्याय; '...तोपर्यंत देशाचे तरुण थांबणार नाहीत'
Image Credit: पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना राहुल गांधींचं विधान (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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