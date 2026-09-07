/इमारत पडण्यापूर्वी कोण कोणते संकेत देते? भिंतींवरील भेगा कधी होतात धोकादायक?

Building Collapse : दिल्लीच्या सत्य निकेतन भागात पाच माजली इमारत पत्त्याच्या बंगल्यासारखी घसरली. यात अनेक विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला तर काहीजण गंभीर जखमी झाले. मात्र हे विद्यार्थी ज्या इमारतीत राहत होते ती खूप काळापासून ओलसरपणा आणि मोठ्या भेगांच्या माध्यमातून ती येऊ घातलेल्या विनाशाचे संकेत देत होती. जवळपास आठवडाभर सुरू असलेल्या दुरुस्तीच्या कामादरम्यानही या धोक्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं गेलं आणि निष्काळजीपणामुळे इमारत अखेर कोसळली. या गंभीर प्रकारामुळे इमारत कोसळण्यापूर्वी मिळणारे इशारे कोणते आणि कोणत्या टप्प्यावर असे तडे धोकादायक ठरतात यांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
कोणत्याही रहिवासी किंवा व्यावसायिक इमारतीचं अशा प्रकारे कोसळणं हे मागील अनेक महिने आणि वर्षांपासून दुर्लक्ष केल्याचं लक्षण असतं. जेव्हा एखाद्या संरचनेची संरचनात्मक अखंडता कमकुवत होऊ लागते, तेव्हा ती विविध चिन्हांद्वारे स्पष्ट इशारे देऊ लागते. जर हे संकेत वेळीच समजून घेऊन त्वरित पावलं उचलली गेली, तर जीवित आणि वित्तहानीची मोठी दुर्घटना सहजपणे टाळता येऊ शकते.
इमारतीच्या ढाच्यात गडबड झाली तर त्याचा सर्वात आधी परिणाम हा खिडक्यांवर दिसून येतो. जेव्हा एखादा खांब किंवा पाया सरकू लागतो, तेव्हा चौकटी वाकतात आणि त्यामुळे दरवाजे अचानक अडकतात किंवा जाम होतात. तसेच, संपूर्ण इमारत एका बाजूला थोडीशी कलणे किंवा बाहेरील भिंती बाहेरच्या दिशेने फुगून त्यांचा उभा समतोल बिघडणे, या गोष्टी इमारतीचा भार योग्य प्रकारे हस्तांतरित होत नसल्याचे दर्शवतात. त्याचप्रमाणे जमिनीच्या उतारातील अचानक बदल किंवा मधल्या भागातील फरशा वर उचलल्या जाणे आणि त्यांना तडे जाणे, ही अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती असल्याचे संकेत आहेत.
जेव्हा काँक्रीट आणि लोह यांच्यावर जेव्हा खूप जास्त ताण येतो तेव्हा भिंती आणि छतावरून काहीतरी आवाज येत राहतो. यावरून असे दिसून येते की आतील भाग भार पेलण्यास असमर्थ ठरत आहे. तसेच भिंती आणि छत जिथे मिळतात तिथे अचानक भेगा किंवा पोकळ्या निर्माण होऊ लागतात. सततचा ओलावा, ढासळणारे प्लास्टर आणि पाझरणारे पाणी यामुळे काँक्रीट आतून पोकळ होते आणि ही प्रक्रिया अधिकच वेगवान होते. भिंतींवर 45 अंशांच्या कोनात तयार होणाऱ्या तिरप्या किंवा पायऱ्यांच्या आकाराच्या भेगा अत्यंत चिंताजनक मानल्या जातात. इमारतीचा पाया खचत असल्याचे किंवा तो असमानपणे खाली बसत असल्याचे हे स्पष्ट निदर्शक आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जर भिंतीच्या आरपार जाणारी एखादी भेग स्पष्टपणे दिसत असेल, किंवा विटांऐवजी मुख्य काँक्रीटचे बीम आणि खांबांवर भेगा पडल्या असतील, तर याचा अर्थ असा होतो की संपूर्ण इमारत कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. तेव्हा वेळीच सावधान व्हा.
भिंतींवरील भेगा या वेळेनुसार मोठ्या होत जात असतील तर त्याला एक्टिव क्रॅक्स म्हटलं जातं जे अधिक धोकादायक आणि जोखमीचं असतं. शिवाय जेव्हा काँक्रीटचा प्लास्टरचा थर निखळून पडतो आणि त्याखालील लोखंडी सळ्या उघड्या पडतात. ज्यांवर आता लाल गंज चढलेला असतो तेव्हा त्या वास्तूने आपली मूळ मजबुती पूर्णपणे गमावलेली असते. अशा इमारतीत राहणे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण देण्यासारखेच आहे आणि ती जागा त्वरित रिकामी करणे हाच शहाणपणाचा निर्णय ठरतो.