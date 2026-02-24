English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  भारत
  • भारत
पोलीस FIR नोंद करण्यास नकार देत असतील तर काय करायचं? BNS-BNSS कायद्यांने दिलाय तुम्हाला हक्क!

BNS-BNSS laws: BNSS कायद्यानुसार तुम्ही कोणत्याही पोलीस स्टेशनमध्ये ‘झिरो FIR’ नोंदवू शकता, अपराध तुमच्या भागात झाला नसला तरी ही एफआयआर नोंदवू शकता.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 24, 2026, 08:29 PM IST
पोलीस एफआयआर

BNS-BNSS laws: एखाद्या गंभीर गुन्ह्यात तुम्ही बळी पडलात आणि पोलीस ठाण्यात गेलात, पण पोलीस FIR लिहिण्यास साफ नकार देतात किंवा बड्या लोकांच्या दबावाखाली गंभीर कलमे काढून हलक्या गुन्ह्यात बदलतात? अशावेळी अजिबात घाबरू नका. भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) या नव्या कायद्यांनी सामान्य माणसाला पोलिसांच्या मनमानीविरुद्ध लढण्याचे तीन मजबूत हत्यार दिले आहेत. आता संबंधित पोलिसाचे ‘नाही’ ही शेवटची गोष्ट नाही. तुम्ही न्याय मिळवू शकता. कसे? ते सविस्तर जाणून घेऊया 

झिरो FIR आणि ई-FIR चा वापर करा

BNSS कायद्यानुसार तुम्ही कोणत्याही पोलीस स्टेशनमध्ये ‘झिरो FIR’ नोंदवू शकता, अपराध तुमच्या भागात झाला नसला तरी ही एफआयआर नोंदवू शकता. स्थानिक पोलीस ऐकत नसतील तर ऑनलाइन पोर्टलवरून ‘ई-FIR’ भरता येते. हे दोन्ही पर्याय तातडीने वापरता येतात आणि पोलीसांना नकार देणे अशक्य होते.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लेखी तक्रार द्या

ठाणेदाराने FIR नाकारली तर BNSS धारा 173(4) अंतर्गत जिल्ह्याच्या SP किंवा DCP यांना रजिस्टर्ड पोस्ट किंवा स्वतः जाऊन लिखित तक्रार द्या. ते प्रकरण संज्ञेय (गंभीर) असेल तर स्वतः तपास करतील किंवा खालील अधिकाऱ्यांना आदेश देतील. ही तक्रार सोपी आणि प्रभावी आहे.

मजिस्ट्रेटकडे प्रायव्हेट कंप्लेंट दाखल करा

SP लाही प्रतिसाद न मिळाला तर BNSS धारा 175 (किंवा 223) अंतर्गत जवळच्या मजिस्ट्रेटकडे ‘प्रायव्हेट कंप्लेंट’ दाखल करा. मजिस्ट्रेट थेट पोलीसांना FIR नोंदवण्याचा आणि तपास करण्याचा आदेश देऊ शकतात (जुनी CrPC 156(3) सारखे). यामुळे न्यायाची प्रक्रिया सुरू होते.

हलक्या कलमांमध्ये FIR नोंद झाल्यास काय कराल?

कधी कधी पोलीस गंभीर गुन्हा हलक्या कलमात (उदा. साधी मारामारी) नोंदवतात. यावेळी SP ला पत्र देऊन गंभीर कलमे जोडण्याची मागणी करा. चार्जशीट दाखल झाल्यावर कोर्टात ‘प्रोटेस्ट पिटीशन’ दाखल करून रिपोर्ट नाकारण्याची आणि पुन्हा तपासाची मागणी करा. तसेच मजिस्ट्रेटकडे तपासाची देखरेख करण्याची विनंती करा.

पोलीस हलगरजीपणावर शिक्षा आणि आणखी उपाय

BNS धारा 198 अंतर्गत पोलीस अधिकारी जानबूझून FIR न नोंदवल्यास किंवा चुकीचा अहवाल दिल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. तपासावर विश्वास नसेल तर हायकोर्टात रिट याचिका दाखल करा किंवा CBI/CID कडे तपास हस्तांतरित करण्याची मागणी करा.  हे 3 मुख्य हत्यार आणि अतिरिक्त उपाय वापरून तुम्ही सहज न्याय मिळवू शकता. त्यामुळे न्यायाची वागणूक मिळत नसेल तर शांत बसू नका, कायद्याचा वापर करा.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

