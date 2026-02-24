पोलीस FIR नोंद करण्यास नकार देत असतील तर काय करायचं? BNS-BNSS कायद्यांने दिलाय तुम्हाला हक्क!

BNS-BNSS laws: एखाद्या गंभीर गुन्ह्यात तुम्ही बळी पडलात आणि पोलीस ठाण्यात गेलात, पण पोलीस FIR लिहिण्यास साफ नकार देतात किंवा बड्या लोकांच्या दबावाखाली गंभीर कलमे काढून हलक्या गुन्ह्यात बदलतात? अशावेळी अजिबात घाबरू नका. भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) या नव्या कायद्यांनी सामान्य माणसाला पोलिसांच्या मनमानीविरुद्ध लढण्याचे तीन मजबूत हत्यार दिले आहेत. आता संबंधित पोलिसाचे ‘नाही’ ही शेवटची गोष्ट नाही. तुम्ही न्याय मिळवू शकता. कसे? ते सविस्तर जाणून घेऊया
BNSS कायद्यानुसार तुम्ही कोणत्याही पोलीस स्टेशनमध्ये ‘झिरो FIR’ नोंदवू शकता, अपराध तुमच्या भागात झाला नसला तरी ही एफआयआर नोंदवू शकता. स्थानिक पोलीस ऐकत नसतील तर ऑनलाइन पोर्टलवरून ‘ई-FIR’ भरता येते. हे दोन्ही पर्याय तातडीने वापरता येतात आणि पोलीसांना नकार देणे अशक्य होते.
ठाणेदाराने FIR नाकारली तर BNSS धारा 173(4) अंतर्गत जिल्ह्याच्या SP किंवा DCP यांना रजिस्टर्ड पोस्ट किंवा स्वतः जाऊन लिखित तक्रार द्या. ते प्रकरण संज्ञेय (गंभीर) असेल तर स्वतः तपास करतील किंवा खालील अधिकाऱ्यांना आदेश देतील. ही तक्रार सोपी आणि प्रभावी आहे.
SP लाही प्रतिसाद न मिळाला तर BNSS धारा 175 (किंवा 223) अंतर्गत जवळच्या मजिस्ट्रेटकडे ‘प्रायव्हेट कंप्लेंट’ दाखल करा. मजिस्ट्रेट थेट पोलीसांना FIR नोंदवण्याचा आणि तपास करण्याचा आदेश देऊ शकतात (जुनी CrPC 156(3) सारखे). यामुळे न्यायाची प्रक्रिया सुरू होते.
कधी कधी पोलीस गंभीर गुन्हा हलक्या कलमात (उदा. साधी मारामारी) नोंदवतात. यावेळी SP ला पत्र देऊन गंभीर कलमे जोडण्याची मागणी करा. चार्जशीट दाखल झाल्यावर कोर्टात ‘प्रोटेस्ट पिटीशन’ दाखल करून रिपोर्ट नाकारण्याची आणि पुन्हा तपासाची मागणी करा. तसेच मजिस्ट्रेटकडे तपासाची देखरेख करण्याची विनंती करा.
BNS धारा 198 अंतर्गत पोलीस अधिकारी जानबूझून FIR न नोंदवल्यास किंवा चुकीचा अहवाल दिल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. तपासावर विश्वास नसेल तर हायकोर्टात रिट याचिका दाखल करा किंवा CBI/CID कडे तपास हस्तांतरित करण्याची मागणी करा. हे 3 मुख्य हत्यार आणि अतिरिक्त उपाय वापरून तुम्ही सहज न्याय मिळवू शकता. त्यामुळे न्यायाची वागणूक मिळत नसेल तर शांत बसू नका, कायद्याचा वापर करा.