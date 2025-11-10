English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Delhi Red Fort Blast: गाड्यांचा चुरा, 10 मृत्यू, हाय-अलर्ट; स्फोटात आतापर्यंत काय काय घडलं? मुद्द्यांमध्ये सविस्तरपणे जाणून घ्या

Delhi Red Fort Blast: लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटामुळे दिल्ली हादरली आहे. एका कारमध्ये झालेल्या या स्फोटानंतर आग लागली. 

शिवराज यादव | Updated: Nov 10, 2025, 08:54 PM IST
Delhi Red Fort Blast: गाड्यांचा चुरा, 10 मृत्यू, हाय-अलर्ट; स्फोटात आतापर्यंत काय काय घडलं? मुद्द्यांमध्ये सविस्तरपणे जाणून घ्या

Delhi Red Fort Blast: लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटामुळे दिल्ली हादरली आहे. एका कारमध्ये झालेल्या या स्फोटानंतर आग लागली. या आगीत तीन ते चार गाड्या जळून खाक झाल्या आहेत. या स्फोटानंतर घटनास्थळी पोलीस आणि अग्निशमन दलाने धाव घेतली होती. या स्फोटात आतापर्यंत काय काय घडलं आहे हे जाणून घ्या 

Add Zee News as a Preferred Source

- संध्याकाळी 6.45 च्या सुमारास लाल किल्ल्याजवळ स्फोट

- लाल किल्ल्याजवळ कारमध्ये झालेल्या स्फोटात 8 जणां मृत्यू आणि अनेक जखमी

- पर्यटकांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या परिसरात झालेल्या स्फोटामुळे अनेक गाड्यांना आग 

- अग्निशमन दलाच्या किमान 20 गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या

- लाल किल्ल्याजवळील पुरानी दिल्ली (जुनी दिल्ली) येथील परिसर राष्ट्रीय राजधानीतील सर्वात जास्त गर्दीच्या ठिकाणांपैकी एक आहे.

- दिल्ली पोलिसांचे विशेष पथक परिसरात पोहोचले आहे. त्यांनी स्फोटाच्या ठिकाणी घेराबंदी केली आहे.

- जुनी दिल्ली भागातील वाहतूक वळवण्यात आली आहे.

- दिल्लीत हाय अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे. 

- दिल्ली पोलिसांनी केद्रींय गृह विभागाशी चर्चा केली 
  
- NIA ची टीम घटनास्थळी थोड्याच वेळात दाखल होणार आहे. 

- दिल्लीतील स्फोटानंतर मुंबईही हाय अलर्टवर 

- मुंबई पोलीस अलर्ट मोडवर असून, महत्वाच्या ठिकाणांवर मुंबई पोलिसाची करडी नजर आहे. 

- महाराष्ट्र सदनचे गेट बंद करण्यात आले. लाल किल्ला येथील स्फोटाच्या घटनेनंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव महाराष्ट्र सदनाचे गेट बंद केले. महाराष्ट्र सदन इंडिया गेट जवळ आहे.

 - तिघे गंभीर जखमी आहेत. एकाची प्रकृती स्थिर आहे.

- सर्व अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी जाण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. गस्त वाढवण्यात आली आहे. संवेदनशील भागात पोलिस दल तैनात आहे. 

- उत्तर प्रदेशात हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे, मुख्यमंत्री योगी यांनी पोलिसांना कडक दक्षता ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्री योगी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सतर्क राहण्याचे आणि क्षेत्रात जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

- दिल्ली पोलिसांनी तपासासाठी अनेक पथके तयार केली

 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Lal Qila car blastRed Fort blastDelhi car explosionLal Qila newsRed Fort Delhi attack

इतर बातम्या

मुस्लिम–ख्रिश्चनही संघात येऊ शकतात पण... सरसंघचालक मोहन भ...

भारत