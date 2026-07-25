/धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर CJPची पुढची रणनीती काय? विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला नवे वळण!

नीट (NEET) परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणामुळे देशभरात निर्माण झालेल्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी सातत्याने होत होती. या आंदोलनात विविध विद्यार्थी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांनी सहभाग घेतला. अखेर प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आंदोलनाची दिशा काय असेल, याकडे देशभराचे लक्ष लागले आहे. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)ने या राजीनाम्याला विद्यार्थ्यांच्या लढ्याचा पहिला विजय म्हटले असले, तरी अद्याप अनेक मागण्या प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणामुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. परीक्षा प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, प्रशासनाच्या भूमिकेवर उपस्थित झालेले प्रश्न आणि या प्रकरणानंतर अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याच्या घटनांमुळे देशभरात तीव्र नाराजी पसरली. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी CJPने केली होती.
या मागणीला अनेक राज्यांमधील विद्यार्थी, पालक आणि विविध सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा दिला. शिक्षणव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी अनेक ठिकाणी निदर्शने करण्यात आली. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांनीही उपोषण करून आंदोलनाला अधिक बळ दिले. त्यामुळे हा मुद्दा राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरला.
या प्रकरणात काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन करून विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली. या घडामोडींमुळे सरकारवरील राजकीय दबाव वाढल्याचे चित्र दिसून आले.
CJPचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलनाच्या पुढील टप्प्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. राजीनामा हा विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचा एक महत्त्वाचा टप्पा असला, तरी तो अंतिम उद्दिष्ट नसल्याचे पक्षाचे मत आहे. त्यामुळे जंतरमंतरवरील आंदोलन कमी होण्याची शक्यता व्यक्त होत असली, तरी संघटना पुढील रणनीती जाहीर करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे.
आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस लाठीचार्जवरून संताप अद्यापही कमी झालेला नाही. अनेक आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, त्याविरोधात विद्यार्थी संघटना आणि विविध सामाजिक संघटनांनी आवाज उठवला आहे. निष्पाप विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेणे, लाठीचार्जची चौकशी करणे आणि संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे या मागण्या कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यामुळे आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्याला यश मिळाल्याचे मानले जात असले, तरी शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा, परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढील पावले महत्त्वाची ठरणार आहेत. CJP आगामी काळात आंदोलन स्थगित करणार की नव्या मागण्यांसह पुढील लढा सुरू ठेवणार, याबाबतचा निर्णय लवकरच स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक आणि संपूर्ण देशाचे लक्ष आता CJPच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे.