/कुणीच वर्षभर सोनं खरेदी केले नाही तर 2027 मध्ये सोन्याचा दर किती असेल? एका तोळ्याचा दर जाणून झोप उडेल

Gold Price In 2027: भारतावर मोठं आर्थिक संकट घोंघवत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना वर्षभर सोने न खरेदी करण्याचे आवाहन केले आहे. मोदींच्या या एका घोषणेनुळे भारतात खळबळ माजली आहे. भारत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात सोनं आयात करतो, ज्यामुळे परकीय चलन साठा आणि रुपयावर दबाव येत आहे. सोनं खरेदी थांबली तर देशावरील आर्थिक दबाव कमी होईल असा दावा केला जात आहे. PM मोदींनी सांगितल्या प्रमाणे कुणीच वर्षभर सोनं खरेदी केले नाही तर 2027 मध्ये सोन्याचा दर किती असेल? जाणून घेऊया याबाबत तज्ञांचे मत काय आहे.
नागरीकांनी सोन्याऐवजी बँकिंग योजना, शेअर बाजार किंवा इतर गुंतवणुकीच्या पर्यायांकडे आपला मोर्चा वळवला, तर देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल असा सरकारचा दावा. पंतप्रधान मोदींनी देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी लोकांना वर्षभर सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केले आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा सोन्याचा आयातदार देश असून, सणासुदीच्या आणि लग्नसराईच्या काळात परदेशातून टनभर सोने येते. परिणामी, देशाचा परकीय चलन साठा कमी होत आहे. यामुळे रुपयाच्या मूल्यावर मोठा दबाव येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, देशाची आर्थिक ताकद वाढवण्यासाठी मोदींनी भारतीयांना सोनं खरेदी न करण्याचे अवाहन केले आहे.
भारताला सोने आयात करण्यासाठी कोट्यावधी रुपयांचे परकीय चलन खर्च करावे लागते. यामुळे देशाची चालू खात्यातील तूट वाढत आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की, लोकांनी सोन्याऐवजी बँक योजनांमध्ये किंवा शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास, तो पैसा देशाच्या विकासासाठी वापरता येईल. सोन्याची खरेदी कमी केल्यामुळे, भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत मजबूत होतो. जेव्हा डॉलरची मागणी कमी होते, तेव्हा रुपयाचे अवमूल्यन होते आणि आयात केलेल्या पेट्रोल व गॅसच्या किमतीही कमी होतात. याचा सर्वसामान्य माणसाच्या खिशावर थेट सकारात्मक परिणाम होतो.
भारतीयांनी मोदींचा सल्ला ऐकून वर्षभर सोन्याची खरेदी थांबवली, तर मागणी कमी होऊ शकते आणि किमती तात्पुरत्या स्वरूपात खाली येऊ शकतात. तथापि, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतार पाहता, 2027 पर्यंत 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 85,000 ते 95,000 रुपयांच्या दरम्यान पोहोचण्याची शक्यता आहे.