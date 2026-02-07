English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'फळे, सुकामेवा, सोयाबीन तेल आणि अल्कोहोल...' अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारानंतर भारतात काय स्वस्त?

India US Trade Deal: या करारानुसार भारत रशियाकडून थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे पेट्रोलियम उत्पादने खरेदी करणार नाही. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 7, 2026, 07:58 PM IST
भारत-अमेरिका ट्रेड

India US Trade Deal: भारत आणि अमेरिका यांच्यात नुकत्याच झालेल्या एका महत्त्वाच्या व्यापार करारामुळे दोन्ही देशांतील व्यापार अधिक मजबूत होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चर्चेनंतर हा करार झाला. अमेरिकेने भारतावर लादलेली अतिरिक्त 25 टक्के शुल्क काढून टाकली आहे, ज्यामुळे भारतीय वस्तू अमेरिकेत स्वस्त होणार आहेत. मात्र, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करू नये, अशी अट आहे. जर भारताने तसे केले तर शुल्क पुन्हा लागू होईल. हा करार लागू झाला असून, अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाकडून यावर देखरेख ठेवली जाणार आहे. हा करार दोन्ही देशांसाठी ऐतिहासिक आहे, असं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत प्रवेश मिळणार आहे. यामुळे भारतात कोणत्या वस्तू स्वस्त होतील? सविस्तर जाणून घेऊया. 

करारातील मुख्य अटी 

या करारानुसार भारत रशियाकडून थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे पेट्रोलियम उत्पादने खरेदी करणार नाही. त्याबदल्यात अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील अतिरिक्त शुल्क हटवले. भारत अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलरच्या ऊर्जा उत्पादने, विमाने, मौल्यवान धातू आणि तांत्रिक वस्तू आयात करेल. अमेरिका भारतीय जेनेरिक औषधे, हिरे, दागिने आणि विमानाचे भाग यांवर शुल्क कमी करेल. भारत अमेरिकेकडून जनावरांच्या चाऱ्यासाठी विशेष सवलती दिली जाईल. मात्र, गहू, तांदूळ, दूध, चीज आणि केळी यांसारख्या पारंपरिक भारतीय पिकांच्या आयातीला परवानगी नाही, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. जनावरांच्या चाऱ्यातील कमतरता दूर करण्यासाठी अमेरिकेकडून इथेनॉल उपउत्पादने आणि बाजरी आयात केली जाईल.

भारतात काय स्वस्त?

या करारामुळे भारतात अनेक आयातित वस्तू स्वस्त होतील. अमेरिकेकडून येणारे फळे, सुकामेवा, सोयाबीन तेल आणि मद्य यांवर आयात शुल्क कमी होईल. यामुळे बाजारात या वस्तूंच्या किंमती कमी होतील. जनावरांच्या चाऱ्याची आयात वाढेल, ज्यामुळे दुग्ध आणि पशुपालन क्षेत्रातील खर्च कमी होईल. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 नुसार, 75 टक्के पशुपालकांना चाऱ्याची कमतरता भासते, ज्यामुळे पशुधन वाढवणे कठीण होते. याशिवाय यंत्रसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर फळे स्वस्त होतील, कारण भारत सरकारने आयात अडथळे दूर केले आहेत.

भारतीय निर्यातदारांसाठी फायदे

हा करार भारतीय निर्यातदारांसाठी मोठा फायदा आहे. लघु आणि मध्यम उद्योग, शेतकरी, मच्छीमार, महिला आणि युवकांना अमेरिकेच्या 30 ट्रिलियन डॉलरच्या बाजारपेठेत सहज प्रवेश मिळेल. यामुळे निर्यात वाढेल आणि लाखो नवीन रोजगार निर्माण होतील. कापड, चामडे, पादत्राणे, रबर, रसायने आणि घरगुती वस्तू यांवर अमेरिकेत 18 टक्के कर लागेल, जो चीन किंवा व्हिएतनामपेक्षा स्पर्धात्मक आहे. जेनेरिक औषधे, रत्ने आणि दागिने यांसारख्या क्षेत्रांना विशेष सवलती मिळतील.

कोणत्या क्षेत्रांवर परिणाम?

ऑटोमोबाईल, विमानन भाग, जेनेरिक औषधे आणि दागिने क्षेत्रांना या कराराचा थेट फायदा होईल. जनावरांच्या चाऱ्याच्या आयातीमुळे दुग्ध उत्पादकांना दिलासा मिळेल. पारंपरिक शेती क्षेत्र सुरक्षित राहील, कारण अमेरिकन उत्पादने त्यात येणार नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता दूर होईल. एकंदरीत, हा करार पुरवठा साखळी मजबूत करेल आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी मदत करेल.

भविष्यात काय?

दोन्ही देश आर्थिक सुरक्षा, पुरवठा साखळी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अधिक सहकार्य करतील. जीपीयू आणि डेटा सेंटरसाठी प्रगत उत्पादने यात सामील आहेत. तिसऱ्या देशांच्या अनुचित व्यापार धोरणांना सामोरे जाण्यासाठी एकत्र काम करतील. हा करार द्विपक्षीय व्यापार वाढवेल आणि भारत-अमेरिका संबंध अधिक मजबूत करेल. यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढेल आणि जागतिक स्तरावर मजबूत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.

