/1 जूनपासून भारतात कोणत्या वस्तू झाल्या स्वस्त? भारत-ओमान व्यापार करारातून मोठी अपडेट समोर

India Oman Trade Deal: भारत आणि ओमान यांच्यात झालेला व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) 1 जून 2026 पासून अधिकृतपणे लागू झाला आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापाराला नवी चालना मिळणार असून भारतीय निर्यातदारांसाठी आखाती बाजारपेठेची दारे अधिक खुली झाली आहेत. ऊर्जा, कृषी, औषधनिर्मिती, वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी आणि सेवा क्षेत्राला या कराराचा मोठा फायदा होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
या करारांतर्गत ओमानने भारतातील सुमारे 98 टक्क्यांहून अधिक टॅरिफ लाईन्सवर आयात शुल्क शून्य केले आहे. यामुळे भारताच्या जवळपास 99 टक्के निर्यातीला थेट फायदा मिळणार आहे. यापूर्वी काही उत्पादनांवर 5 टक्क्यांपासून ते 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारले जात होते. आता हे शुल्क हटवल्यामुळे भारतीय वस्तू ओमानमध्ये अधिक स्पर्धात्मक दरात उपलब्ध होतील. अभियांत्रिकी उत्पादने, औषधे, रसायने, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कापड, दागिने आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांना याचा सर्वाधिक लाभ होणार आहे.
भारतातील मध, काजू, बेकरी उत्पादने, चॉकलेट्स, दुग्धजन्य पदार्थ, प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ, गोठवलेले मासे आणि कृषी उत्पादनांना ओमानमध्ये शुल्कमुक्त प्रवेश मिळाला आहे. त्यामुळे भारतीय शेतकरी, अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि लघुउद्योजकांना निर्यात वाढविण्याची संधी मिळणार आहे. विशेषतः महाराष्ट्र, गुजरात, केरळ आणि दक्षिण भारतातील कृषी व खाद्यप्रक्रिया क्षेत्राला या कराराचा सकारात्मक परिणाम दिसू शकणार आहे.
ओमान हा भारतासाठी महत्त्वाचा ऊर्जा भागीदार आहे. कच्चे तेल, एलएनजी म्हणजेच द्रवरूप नैसर्गिक वायू, खतांसाठी लागणारे घटक, मेथेनॉल आणि अमोनिया यांचा मोठा पुरवठा ओमानकडून होतो. सध्याच्या पश्चिम आशियातील अस्थिर परिस्थितीत आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा करार भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. ओमानची भौगोलिक स्थिती भारताला पर्यायी आणि सुरक्षित पुरवठा साखळी उपलब्ध करून देऊ शकते.
हा करार केवळ वस्तूंच्या व्यापारापुरता मर्यादित नाही. सेवा, गुंतवणूक आणि व्यावसायिक हालचालींनाही यात विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. भारतीय डॉक्टर, आर्किटेक्ट, लेखापाल, कर सल्लागार आणि इतर व्यावसायिकांना ओमानमध्ये अधिक सुलभ प्रवेश मिळणार आहे. तसेच काही सेवा क्षेत्रांमध्ये भारतीय कंपन्यांना 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीची परवानगी देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. त्यामुळे भारतीय उद्योगांना आखाती प्रदेशात विस्तार करण्यासाठी नवे दार खुले झाले आहे.
या करारामुळे ओमानला भारतासारख्या विशाल बाजारपेठेत अधिक सुलभ प्रवेश मिळणार आहे. पेट्रोकेमिकल्स, खतांचे घटक, खनिजे, खजूर आणि इतर निर्यातक्षम उत्पादनांसाठी भारत मोठी बाजारपेठ ठरणार आहे. तेलावर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेला विविधता आणण्याच्या ओमानच्या प्रयत्नांनाही या करारामुळे बळ मिळणार आहे. याशिवाय दोन्ही देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला दीर्घकालीन चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.