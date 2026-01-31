English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Budget 2026 Streaming: 1 फेब्रुवारीला सादर होणार बजेट; अर्थसंकल्पाच थेट Live प्रक्षेपण कुठे आणि कसे पाहायचं? जाणून घ्या

Budget 2026 Streaming: 1 फेब्रुवारीला सादर होणार बजेट; अर्थसंकल्पाच थेट Live प्रक्षेपण कुठे आणि कसे पाहायचं? जाणून घ्या

Union Budget 2026 Live Streaming: देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या 1 फेब्रुवारी रोजी  केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 सादर करतील. हे अर्थसंकल्प अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरणार आहे. याचे थेट लाईव्ह प्रक्षेपण कुठे आणि कसे पाहायचं याबाबद्दलची सर्व माहिती जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 31, 2026, 01:23 PM IST
Budget 2026 Streaming: 1 फेब्रुवारीला सादर होणार बजेट; अर्थसंकल्पाच थेट Live प्रक्षेपण कुठे आणि कसे पाहायचं? जाणून घ्या

When and Where to watch Union Budget 2026 Speech Live Streaming : देशाचा बहुप्रतिक्षित केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 येत्या 1 फेब्रुवारी, रविवारी सादर केला जाणार आहे. अनेक अर्थांनी हा अर्थसंकल्प ऐतिहासिक ठरणार आहे.  हा मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील दुसरा पूर्ण अर्थसंकल्प असून निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman Budget 2026 Speech Streaming:) यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असणार आहे. यासोबतच भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच केंद्रीय अर्थसंकल्प रविवारी सादर केला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सकाळी 11 वाजता संसदेत आपला अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात करतील. हा अर्थसंकल्प सामान्य जनतेसाठीही तेवढाच महत्त्वाचा असतो. याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागलेले असते. आज आपण केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 चं  थेट लाईव्ह प्रक्षेपण कुठे आणि कसे पाहायचं याबाबद्दलची सर्व माहिती जाणून घेऊयात... 

Add Zee News as a Preferred Source

देशाच्या अर्थकारणाची दिशा ठरवणारा अर्थसंकल्प

2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी सादर होणारा हा अर्थसंकल्प सरकारच्या आर्थिक धोरणांची दिशा ठरवणार आहे. शेतकरी, मध्यमवर्ग, नोकरदार, उद्योगजगत आणि स्टार्टअप्ससह विविध क्षेत्रांना या बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यामुळे संपूर्ण देशाचं लक्ष अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाकडे लागले आहे.

बजेट भाषण थेट कुठे पाहता येईल?

जर तुम्हालाही केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 चे भाषण लाईव्ह पाहायचे आणि ऐकायचे असेल, तर त्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत.

संसद टीव्ही (Sansad TV) वर बजेटचे थेट प्रक्षेपण पाहता येईल.

दूरदर्शन (DD National / DD News) वरही लाईव्ह कव्हरेज असेल.

भारत सरकारच्या अधिकृत YouTube चॅनलवर बजेटचे थेट प्रक्षेपण उपलब्ध असेल.

याशिवाय Zee 24 Taas च्या  डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि Zee 24 Taas च्या टीव्ही चॅनल्सवर बजेटविषयक विशेष कार्यक्रम, विश्लेषण आणि लाईव्ह अपडेट्स पाहता येतील

बजेट सादरीकरणानंतर विविध क्षेत्रांवरील परिणाम, करसवलती, योजनांमधील बदल आणि महत्त्वाच्या घोषणा यांची सविस्तर माहितीही डिजिटल माध्यमांवर उपलब्ध होणार आहे.

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
budget 2026budgetunion budgetnirmala sitharamanrailway budget news

इतर बातम्या

मोठे स्टार्स गप्प होते पण ती... अंडरवर्ल्डविरुद्ध आवाज उठवण...

मनोरंजन