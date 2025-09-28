भारतीय कर्मचाऱ्यांना आनंद देणाऱ्या Diwali Bonus ची प्रथा कशी सुरु झाली? जाणून घ्या!

Diwali Bonus: दिवाळी हा सण आनंद आणि उत्साहाचा असतो. यावेळी घरी गोडधोड पदार्थ बनवले जातात. नवीन वस्तूंची खरेदी केली जाते यावेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळणे ही जुनी परंपरा आहे. बोनस हा कर्मचाऱ्यांचा आनंद द्विगुणित करणारा असतो. पण ही प्रथा नेमकी कधीपासून सुरु झाली? कोणी सुरु केली? यामागचा हेतू काय होता? सविस्तर जाणून घेऊया.
धनत्रयोदशीपासून सुरू होणाऱ्या सणाच्या काळात खर्च वाढतात, जसे की नवीन कपडे, मिठाई आणि भेटवस्तू. त्यामुळे सरकार कर्मचाऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी बोनस देते. पेमेंट ऑफ बोनस कायदा 1965 अंतर्गत, बोनस हा किमान 8.33% असतो. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 30 दिवसांच्या पगाराएवढा उत्पादकता-आधारित बोनस मिळतो.
दिवाळी बोनसची परंपरा 1940 च्या दशकात ब्रिटिश काळात सुरू झाली. तेव्हा कर्मचाऱ्यांचा 52 आठवड्यांचा पगार 48 आठवड्यांवर आणण्याचा प्रयत्न झाला. कर्मचाऱ्यांनी याला विरोध केला, आणि त्यांना खूश ठेवण्यासाठी सरकारने दिवाळी बोनस जाहीर केला. हा निर्णय कर्मचाऱ्यांना आर्थिक आणि मानसिक दिलासा देणारा ठरला. 1965 मध्ये पेमेंट ऑफ बोनस कायद्याने याला कायदेशीर स्वरूप मिळाले, आणि ही परंपरा आजही सांस्कृतिक आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची ठरत आहे.
1965 च्या कायद्याने कंपन्यांना त्यांच्या नफ्याच्या किमान 8.33% रक्कम कर्मचाऱ्यांना बोनस म्हणून देणे बंधनकारक केले. हा बोनस कर्मचाऱ्यांना सणासुदीच्या खर्चासाठी मदत करतो. 2024-25 मध्ये, 38 लाख कर्मचाऱ्यांना 30 दिवसांचा बोनस मिळाला, जो गेल्या वर्षीप्रमाणे 7 हजार रुपयांएवढा आहे. हा निर्णय अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने घेतला.
दिवाळी बोनस कर्मचाऱ्यांना सणाच्या खरेदीसाठी, भेटवस्तूंसाठी आणि कुटुंबीयांसोबत आनंद साजरा करण्यासाठी आर्थिक मदत करतो. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढते आणि त्यांची कार्यक्षमता सुधारते. तसेच, सणाच्या काळातील वाढता खर्च बाजाराला चालना देतो, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो.
हा बोनस केंद्र सरकारी कर्मचारी, रेल्वे कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय निमलष्करी दलांना मिळतो. कर्मचारी वर्षभर या बोनसची वाट पाहतात, कारण तो त्यांच्या सणाच्या आनंदाला दुप्पट करतो आणि आर्थिक नियोजनात मदत करतो.
