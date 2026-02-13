Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्री कधी? 15 की 16 फेब्रुवारी, कोणत्या दिवशी शाळांना असणार सुट्टी?

Mahashivratri 2026 School Holiday : देशभरात महाशिवरात्रीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतो. महादेवाला समर्पित असलेला या दिवशी शिवभक्त व्रत करतात. अशातच महाशिवरात्रीचा उपवास कधी करायचा आहे, याबद्दल भक्तांमध्ये संभ्रम आहे. त्यासोबत या उत्सवासाठी देशभरातील शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे 15 की 16 फेब्रुवारी, कोणत्या दिवशी शाळांना असणार सुट्टी आणि कधी आहे महाशिवरात्री जाणून घ्या.
वैदिक पंचांगानुसार, फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी तिथी 15 फेब्रुवारीला रविवार संध्याकाळी 5.04 वाजेपासून 16 फेब्रुवारी सोमवार संध्याकाळी 5.34 वाजेपर्यंत आहे. महाशिवरात्रीची पूजा ही रात्री करायची असते. अशास्थितीत महाशिवरात्रीचं व्रत 15 फेब्रुवारीला करायचं आहे.
महाशिवरात्रीनिमित्त अनेक राज्याने सुट्टी जाहीर केली आहे. खरं तर महाशिवरात्रीचा सण रविवारी आला असला तरी अनेक शाळा रविवारचे अतिरिक्त वर्ग किंवा कार्यक्रम घेत असतात. अशात सरकारने महाशिवरात्रीचा दिवशी अतिरिक्त वर्ग घेण्यास नाही म्हटलं आहे. तसंच अनेक ठिकाणी महाशिवरात्रीनिमित्त शनिवारची सुट्टीदेखील जाहीर केली आहे. बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि हरियाणा यासारख्या राज्यांमधील शिक्षण विभागांनीही महाशिवरात्रीच्या सुट्ट्यांना मान्यता दिली आहे. उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश सारख्या डोंगराळ राज्यांमध्ये महाशिवरात्रीला मेळे भरवले जातात. त्यामुळे, दोन दिवसांच्या सुट्टीसाठी स्थानिक तरतुदी देखील लागू असू शकतात. दिल्ली आणि नोएडा, गाझियाबाद आणि गुरुग्राम सारख्या शेजारील भागातील शाळा देखील महाशिवरात्रीला बंद राहतील.