9 तासांचा प्रवास 2 तासांत, मोदी सरकारचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प; कधी सुरू होणार, तारीख आली समोर

Bullet Train In India: भारतातील बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा गुजरातच्या सूरत ते बिलिमोरादरम्यानचा 50 किमी टप्पा 2027 मध्ये सुरू होईल आणि 2029 पर्यंत संपूर्ण मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सुरू होईल

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 28, 2025, 11:34 AM IST
Bullet Train: भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन कधी धावणार? ही ट्रेन प्रवाशांच्या सेवेत कधी येणार? असे अनेक प्रश्न नागरिकांच्या मनात आहेत. आता बुलेट ट्रेन कधी धावणार याची तारिखच समोर आली आहे. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीच याप्रश्नाचे उत्तर दिले आहे. बुलेट ट्रेन भारतात कधी धावणार? याचे उत्तर त्यांनी दिलं आहे. 

508 किमी लांबीची मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरवर धावणारी भारतातील पहिली बुलेट ट्रेनचा पहिला टप्पा जानेवारी 2027मध्ये सुरू होणार आहे. तर, दुसऱ्या टप्प्यासाठी 2029पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. 2029मध्ये मुंबई ते अहमदाबादपर्यंतचा प्रवास तुम्ही बुलेट ट्रेनने करू शकणार आहात. 

केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं आहे की, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा प्रवास 2029पर्यंत सुरू होणार आहे. याचा पहिला टप्पा गुजरातमधील सूरत आणि बिलिमोरा दरम्यान असणार आहे. हा पहिला टप्पा 2027पर्यंत सुरू होणार आहे. 50 किमीच्या हा मार्ग असून बुलेट ट्रेन 2027 पासून नागरिकांच्या सेवेत येणार आहे. 

मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यानचे अंतर 508 किमी इतका आहे. बुलेट ट्रेनच्या मदतीने फक्त 2 तासांत हे अंतर पार करता येणार आहे. सध्या या प्रवासासाठी तब्बल 9 तासांचा वेळ लागतो. सूरत ते बिलिमोरा टप्पा 2027पर्यंत, तर, ठाणे-अहमदाबाद टप्पा 2028 आणि संपूर्ण मार्ग 2029 पर्यंत सेवेत येणार आहे. 

भारताचा बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. 320 किमी प्रति तास वेगाने धावणार आहे. या मार्गावरील काही भाग उन्नत तर काही भाग भूमिगत असणार आहे. तर लूप लाइनमध्येदेखील काही मार्ग असणार आहे. लूप लाइनमध्ये ट्रेनचा वेग 80 किमी प्रतितास असणार आहे. भविष्यात हा वेग 180 किमी प्रतितास असणार आहे.  तर बुलेट ट्रेनचा वेग प्रतितास 320 किमी प्रतितास असणार आहे. 

बुलेट ट्रेन स्थानकाचे वैशिष्ट्यै

सूरतच्या बुलेट ट्रेन स्थानकाचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. डायमंड शेपमध्ये तयार होणाऱ्या या स्थानकात अनेक लक्झरी सुविधा देण्यात आल्या आहेत. वेटिंग लाउंज, नर्सरी, शौचालय आणि रिटेल शॉपसारख्या सुविधादेखील असणार आहेत. लिफ्ट आणि एक्स्लेलेटर स्पेशल साइनबोर्ड लावण्यात आले आहेत. 

FAQ 

1) भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन कधी धावणार आणि प्रवाशांच्या सेवेत कधी येणार?

उत्तर: भारतातील पहिली बुलेट ट्रेनचा पहिला टप्पा जानेवारी २०२७ मध्ये सुरू होईल. हा टप्पा गुजरातमधील सूरत आणि बिलिमोरा दरम्यानचा ५० किमी मार्ग असेल. संपूर्ण मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडॉर २०२९ पर्यंत सेवेत येईल.

2)  मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा संपूर्ण मार्ग कधी पूर्ण होईल आणि प्रवास वेळ काय असेल?

उत्तर: संपूर्ण ५०८ किमी मार्ग २०२९ पर्यंत पूर्ण होईल. बुलेट ट्रेनने हा प्रवास फक्त २ तासांत होईल, तर सध्या हा प्रवास ९ तासांचा आहे. ठाणे-अहमदाबाद टप्पा २०२८ पर्यंत सुरू होईल.

3)  बुलेट ट्रेनचा वेग किती असेल आणि मार्गाची रचना कशी असेल?

उत्तर: बुलेट ट्रेनचा वेग ३२० किमी प्रति तास असेल. मार्गातील काही भाग उन्नत (इलेव्हेटेड), काही भूमिगत आणि लूप लाइनमध्ये असतील. लूप लाइनमध्ये सध्या वेग ८० किमी प्रति तास असेल, भविष्यात १८० किमी प्रति तास होईल.

