9 तासांचा प्रवास 2 तासांत, मोदी सरकारचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प; कधी सुरू होणार, तारीख आली समोर

Bullet Train: भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन कधी धावणार? ही ट्रेन प्रवाशांच्या सेवेत कधी येणार? असे अनेक प्रश्न नागरिकांच्या मनात आहेत. आता बुलेट ट्रेन कधी धावणार याची तारिखच समोर आली आहे. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीच याप्रश्नाचे उत्तर दिले आहे. बुलेट ट्रेन भारतात कधी धावणार? याचे उत्तर त्यांनी दिलं आहे.
508 किमी लांबीची मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरवर धावणारी भारतातील पहिली बुलेट ट्रेनचा पहिला टप्पा जानेवारी 2027मध्ये सुरू होणार आहे. तर, दुसऱ्या टप्प्यासाठी 2029पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. 2029मध्ये मुंबई ते अहमदाबादपर्यंतचा प्रवास तुम्ही बुलेट ट्रेनने करू शकणार आहात.
केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं आहे की, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा प्रवास 2029पर्यंत सुरू होणार आहे. याचा पहिला टप्पा गुजरातमधील सूरत आणि बिलिमोरा दरम्यान असणार आहे. हा पहिला टप्पा 2027पर्यंत सुरू होणार आहे. 50 किमीच्या हा मार्ग असून बुलेट ट्रेन 2027 पासून नागरिकांच्या सेवेत येणार आहे.
मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यानचे अंतर 508 किमी इतका आहे. बुलेट ट्रेनच्या मदतीने फक्त 2 तासांत हे अंतर पार करता येणार आहे. सध्या या प्रवासासाठी तब्बल 9 तासांचा वेळ लागतो. सूरत ते बिलिमोरा टप्पा 2027पर्यंत, तर, ठाणे-अहमदाबाद टप्पा 2028 आणि संपूर्ण मार्ग 2029 पर्यंत सेवेत येणार आहे.
भारताचा बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. 320 किमी प्रति तास वेगाने धावणार आहे. या मार्गावरील काही भाग उन्नत तर काही भाग भूमिगत असणार आहे. तर लूप लाइनमध्येदेखील काही मार्ग असणार आहे. लूप लाइनमध्ये ट्रेनचा वेग 80 किमी प्रतितास असणार आहे. भविष्यात हा वेग 180 किमी प्रतितास असणार आहे. तर बुलेट ट्रेनचा वेग प्रतितास 320 किमी प्रतितास असणार आहे.
बुलेट ट्रेन स्थानकाचे वैशिष्ट्यै
सूरतच्या बुलेट ट्रेन स्थानकाचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. डायमंड शेपमध्ये तयार होणाऱ्या या स्थानकात अनेक लक्झरी सुविधा देण्यात आल्या आहेत. वेटिंग लाउंज, नर्सरी, शौचालय आणि रिटेल शॉपसारख्या सुविधादेखील असणार आहेत. लिफ्ट आणि एक्स्लेलेटर स्पेशल साइनबोर्ड लावण्यात आले आहेत.
