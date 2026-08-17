/अंदमानला हनिमूनला गेल्यावर पत्नीला आली मासिक पाळी, मग जे काही झालं ते होतं थरकाप उडविणारं

गोरखपूरमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. नुकतेच लग्न झालेल्या एका जोडप्याच्या अंदमानमधील हनिमूनदरम्यान पत्नीला मासिक पाळी आली, ज्यामुळे पती प्रचंड संतापला. त्याने तिला मारहाण केली आणि तिचा गळा आवळून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. पीडितेने ४० लाख रुपयांच्या हुंड्याची मागणी केल्याचा आरोपही केला आहे. पोलिसांनी पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमधून ही धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रामगडताल भागातील एका २८ वर्षीय नवविवाहितेने आपल्या पतीवर मारहाण आणि गळा आवळून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. पीडितेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपी पतीविरुद्ध संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू केला आहे. पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, तिचे लग्न अवघ्या अडीच महिन्यांपूर्वी झाले होते.
पीडितेने सांगितले की, लग्नानंतर तिचा पती तिला हनिमूनसाठी अंदमानला घेऊन गेला होता, जिथे ते एका हॉटेलमध्ये थांबले होते. योगायोगाने, त्या सहलीदरम्यान तिला मासिक पाळी आली. हे समजताच तिचा पती संतापला आणि त्याने तिला मारहाण करण्यास सुरुवात केली; इतकेच नाही तर त्याने तिचा गळा आवळून जीवे मारण्याचाही प्रयत्न केला. सुदैवाने, हॉटेलच्या कर्मचाऱ्यांनी तिचा ओरडण्याचा आवाज ऐकला, ते घटनास्थळी धावून आले आणि त्यांनी तिची सुटका केली.
अंदमानहून परतल्यानंतर पीडितेने पोलिसांकडे तक्रार केली. कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे, तिने न्यायासाठी गोरखपूरच्या एसएसपींची (वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक) भेट घेतली. त्यानंतर, एसएसपींच्या सूचनेवरून रामगडताल पोलिसांनी शनिवारी रात्री तिचा पती निखिल मिश्रा (दिल्लीतील गाझीपूर पोलीस ठाणे क्षेत्रातील रहिवासी), सासू संजू मिश्रा आणि नणंद नेहा पांडे यांच्याविरुद्ध संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.
पोलिसांकडे केलेल्या तक्रारीत पीडितेने नमूद केले की, तिचे लग्न ३० मे रोजी दिल्लीतील पटपडगंज येथील एका मॅरेज लॉनमध्ये झाले होते. त्यापूर्वी, ३० एप्रिल रोजी गोरखपूरमध्ये लग्न ठरल्याचा कार्यक्रम पार पडला होता. लग्नासाठी तिच्या वडिलांनी सासरच्यांच्या मागणीनुसार ४० लाख रुपयांहून अधिक किमतीची हुंडा-सामग्री दिली होती; यात २० लाख रुपये रोख आणि 'ह्युंदाई व्हेन्यू' (Hyundai Venue) कारचा समावेश होता. लग्नानंतर सर्व काही ठीक होते, परंतु ४ जुलै ते १२ जुलै या कालावधीत हनिमूनसाठी अंदमान आणि निकोबार बेटांवर गेले असताना, तिच्या मासिक पाळीवरून पती-पत्नीमध्ये वाद निर्माण झाला.