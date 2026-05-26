/Pune School: पुण्यातील शाळा कधीपासून सुरू? परीक्षांपासून सुट्ट्यांपर्यंत शैक्षणिक वर्षाचा संपूर्ण आराखडा जाहीर!

Pune School Open: स्पष्ट वेळापत्रकामुळे अभ्यास, परीक्षा आणि सुट्ट्यांचे नियोजन सोपे होणार असून, शिक्षण अधिक परिणामकारक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Pune School: राज्य सरकारने आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, पुण्यासह राज्यातील बहुतांश शाळा 15 जून 2026 पासून सुरू होणार आहेत. शिक्षण विभागाने यासंदर्भात सविस्तर शैक्षणिक दिनदर्शिका जाहीर केली आहे. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण नियोजनबद्ध आणि सुकर व्हावे यासाठी सुट्ट्या, परीक्षा आणि सत्रांचे वेळापत्रक स्पष्ट करण्यात आले आहे.
उन्हाळी सुट्टीनंतर विद्यार्थ्यांसाठी शाळांचे दरवाजे 15 जून रोजी उघडतील. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरुवातीचे काही दिवस सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जातात. त्यामुळे शाळांना आवश्यक सुविधा आणि तयारी पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शैक्षणिक वर्ष दोन प्रमुख सत्रांमध्ये विभागले आहे. पहिल्या सत्रात मूलभूत अभ्यासक्रमावर भर दिला जाणार असून, दुसऱ्या सत्रात पुनरावृत्ती आणि परीक्षांची तयारी यावर अधिक लक्ष दिलं जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल.
शैक्षणिक दिनदर्शिकेनुसार दिवाळीच्या सुट्ट्या साधारणपणे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरदरम्यान असतील. तसेच पुढील वर्षी एप्रिल-मे महिन्यात उन्हाळी सुट्ट्या जाहीर केल्या जातील. सुट्ट्यांचे नियोजन विद्यार्थ्यांना विश्रांती आणि अभ्यास यामध्ये संतुलन राखण्यासाठी करण्यात आले आहे.
वार्षिक परीक्षा आणि इतर अंतर्गत चाचण्यांचे वेळापत्रक आधीच निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे नियोजन करण्यास मदत होईल. तसेच शाळांना वेळेत अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या नव्या वेळापत्रकाचा मुख्य उद्देश म्हणजे शिक्षणात शिस्त आणि सातत्य राखणे. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास, अभ्यासातील सातत्य आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण यासाठी हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पालकांनीही या वेळापत्रकानुसार मुलांच्या अभ्यासावर लक्ष ठेवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.