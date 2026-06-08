/ITR Filing: आयटीआर भरण्याची तयारी सुरू! Form 16 कधी मिळणार? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Form 16 ITR Filing: आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून देशभरातील लाखो नोकरदार कर्मचारी आपल्या फॉर्म 16 (Form 16) ची प्रतीक्षा करत आहेत. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही फॉर्म 16 कधी मिळणार?, तो नेमका कशासाठी वापरला जातो? आणि नव्या करप्रणालीमुळे फॉर्म 130 लागू होणार का?, असे अनेक प्रश्न करदात्यांच्या मनात आहेत.
फॉर्म 16 हा नियोक्त्याकडून (Employer) दिला जाणारा अधिकृत करसंबंधित दस्तऐवज आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याला आर्थिक वर्षात किती वेतन मिळाले आणि त्या वेतनातून किती TDS कापण्यात आला याची सविस्तर माहिती या दस्तऐवजात असते. त्यामुळे अनेकजण याला कर्मचाऱ्याचे ‘टॅक्स रिपोर्ट कार्ड’ असेही संबोधतात.
ज्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून TDS कापला गेला आहे आणि तो सरकारकडे जमा करण्यात आला आहे, अशा नोकरदारांना फॉर्म 16 दिला जातो. मात्र फ्रीलान्सर, स्वतंत्र व्यावसायिक, स्वयंरोजगार करणारे व्यक्ती किंवा ज्यांच्या उत्पन्नावर TDS कापलेला नाही, त्यांना फॉर्म 16 दिला जात नाही.
आयकर नियमांनुसार कंपन्यांनी 31 मेपर्यंत कर्मचाऱ्यांचा TDS सरकारकडे जमा करणे आवश्यक असते. त्यानंतर 15 जूनपर्यंत Form 16 जारी करावा लागतो.
यामुळे बहुतांश कर्मचाऱ्यांना जूनच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात फॉर्म 16 मिळण्यास सुरुवात होते.
15 जूनपर्यंत फॉर्म 16 न मिळाल्यास घाबरण्याचे कारण नाही. खालील कागदपत्रांच्या आधारेही ITR भरता येतो.
या माहितीच्या आधारे करदाते स्वतःची करपात्र उत्पन्नाची गणना करून रिटर्न दाखल करू शकतात.
यामागे काही प्रमुख कारणे असू शकतात.
अशा परिस्थितीत Form 26AS तपासून नियोक्त्याशी संपर्क साधणे आवश्यक ठरते.