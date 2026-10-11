/नोकरी सोडल्यानंतर PF चे पैसे कधी मिळणार? ईपीएफओच्या नियमात मोठा बदल; बातमी तुमच्या कामाची!

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) पीएफमधून पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. यासोबतच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची वेतन मर्यादा, कर्मचारी राज्य विमा योजनेचे (ESIC) लाभ आणि निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेविषयी महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले आहेत. उत्तर प्रदेशातील मेरठ येथे EPFO आणि इंडियन इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी उद्योजकांना या नियमांची माहिती दिली. या बदलांचा कर्मचाऱ्यांना कसा फायदा होऊ शकतो, हे समजून घेऊया.
नव्या नियमांनुसार पात्र कर्मचारी आपल्या पीएफ खात्यातील उपलब्ध रकमेपैकी 75 टक्क्यांपर्यंत पैसे काढू शकतात. आजारपण, शिक्षण, विवाह, घर खरेदी किंवा बांधकाम आणि विशेष गरजा यांसारख्या कारणांसाठी ही सुविधा उपलब्ध आहे. यापूर्वी पैसे काढण्याचे अनेक वेगवेगळे नियम होते; आता ते तीन प्रमुख गटांत एकत्रित करण्यात आले आहेत. मात्र, खात्यातील संपूर्ण रक्कम प्रत्येक वेळी काढता येईलच असे नाही. किमान 25 टक्के शिल्लक ठेवण्याची तरतूद असून, पैसे काढण्याची पात्रता आणि वारंवारता संबंधित कारणानुसार ठरते.
नोकरी सोडल्यानंतर पीएफची अंतिम रक्कम काढण्याबाबतही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. नव्या तरतुदीनुसार, अकाली अंतिम पैसे काढण्यासाठीची प्रतीक्षा कालावधी दोन महिन्यांवरून 12 महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामागील उद्देश कर्मचाऱ्यांनी घाईघाईने निवृत्तीची बचत संपवू नये आणि दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता टिकवावी हा आहे. निवृत्तीच्या वेळी मात्र लागू नियमांनुसार पीएफची अंतिम रक्कम काढता येते. त्यामुळे नोकरी बदलताना पीएफ खात्यातील रक्कम लगेच काढण्याऐवजी ती नव्या खात्यात हस्तांतरित करणे फायदेशीर ठरू शकते.
मेरठमधील बैठकीत ईपीएफच्या अनिवार्य सदस्यत्वासाठी वेतन मर्यादा 15 हजार रुपयांवरून 25 हजार रुपये झाल्याची माहिती देण्यात आली. या बदलामुळे अधिक कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधीच्या सामाजिक सुरक्षा योजनेत सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते.मात्र, वेतन मर्यादा आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या हातात येणारा पगार या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. संबंधित वेतनाची गणना, सदस्यत्वाच्या अटी आणि नियोक्त्याच्या योगदानाबाबत लागू नियम तपासणे आवश्यक आहे.
बैठकीत कर्मचारी राज्य विमा निगमाच्या (ESIC) लाभांसाठी 21 हजार रुपये मासिक वेतन मर्यादेचा उल्लेख करण्यात आला. पात्र कर्मचाऱ्यांना या योजनेअंतर्गत वैद्यकीय सुविधा आणि इतर लागू लाभ मिळू शकतात. औद्योगिक कामगारांना आरोग्यविषयक संरक्षण मिळावे आणि दाव्यांचे निराकरण वेळेत व्हावे, यावरही अधिकाऱ्यांनी भर दिला.मात्र, लाभ मिळण्याची पात्रता कर्मचाऱ्याचे वेतन, नोकरीचे स्वरूप आणि योजनेच्या लागू अटींवर अवलंबून असते.
ईपीएफओ आणि ईएसआयसीच्या नियमांबाबत कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कार्यालयातील वेतन विभागाकडून माहिती घ्यावी. पीएफ खात्यातील नोंदी, योगदान आणि वैयक्तिक तपशील योग्य आहेत का, हे तपासावे. पैसे काढण्यापूर्वी संबंधित कारणासाठीची पात्रता आणि आवश्यक प्रक्रिया समजून घ्यावी.