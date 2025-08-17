एक असं Loan ज्याचे EMI थेट बँकच भरते, कर्ज फेडण्याची गरज नाही, जाणून घ्या रिव्हर्स मॉर्गेज लोनची A to Z माहिती

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 17, 2025, 09:27 PM IST
जेव्हा तुम्ही बँकेकडून कर्ज घेता तेव्हा बँक तुम्हाला त्या कर्जासाठी व्याज आणि ईएमआय आकारते. दरमहा तुम्हाला एक निश्चित रक्कम ईएमआय म्हणून भरावी लागते, परंतु तुम्ही अशा कोणत्याही कर्जाबद्दल ऐकले आहे का, जिथे कर्ज देणारी बँक कर्जदाराला दरमहा ईएमआय भरण्यास भाग पाडते. जर तुम्ही ऐकले नसेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. हे कर्ज तुम्हाला तुमचे खर्च चालवण्यासाठी दरमहा निश्चित उत्पन्न देतेच.

रिव्हर्स मॉर्टगेज लोन म्हणजे काय

रिव्हर्स मॉर्टगेज लोन हे असे कर्ज आहे ज्यामध्ये ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे लोक त्यांचे घर बँकेत गहाण ठेवू शकतात आणि नियमित हप्त्यांमध्ये एकरकमी रक्कम मिळवू शकतात. हे कर्ज गृह कर्ज, वैयक्तिक किंवा कार कर्ज यासारख्या इतर कर्जांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. येथे बँक तुम्हाला कधीही कर्ज परतफेड करण्यास सांगणार नाही आणि तुम्हाला बँकेचा ईएमआयही भरावा लागणार नाही. इतकेच नाही तर घर गहाण ठेवल्याने बँक तुम्हाला तुमच्या घराबाहेर काढेल असे नाही. तुम्ही आयुष्यभर तुमच्या घरात राहू शकता आणि तुम्हाला दरमहा बँकेकडून पैसे मिळत राहतील. हे कर्ज त्या वृद्धांसाठी एक मोठा आधार बनते ज्यांचे निश्चित उत्पन्न नाही आणि त्यांची मुले त्यांना आर्थिक मदत करत नाहीत. जर त्यांचे स्वतःचे घर असेल तर हे कर्ज त्यांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करते. वाचा- आरबीआयने चेक क्लिअरन्सचा नियम बदलला, आता चेकचे पैसे २ दिवसांऐवजी काही तासांत येतील, ४ ऑक्टोबरपासून नवीन प्रणाली

रिव्हर्स मॉर्टगेज लोन कोण घेऊ शकते?

बँकांच्या रिव्हर्स मॉर्गेज योजनेचा लाभ फक्त ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांनाच घेता येतो. यासाठी, तुमच्याकडे स्वतःचे घर असणे आवश्यक आहे. बँक त्यांची निवासी मालमत्ता गहाण ठेवते आणि नंतर त्यांना घराच्या बदल्यात दरमहा पैसे देते. रिव्हर्स मॉर्गेज योजनेअंतर्गत, घरमालकाचा मृत्यू झाल्यास, घर बँकेचे होते. किती कर्ज उपलब्ध होईल हे घराच्या बाजारभावावर, व्यक्तीचे वय आणि बँकेच्या अटींवर अवलंबून असते. साधारणपणे, घराच्या मूल्यांकनाच्या ३५% ते ५५% कर्ज म्हणून उपलब्ध असते.

रिव्हर्स मॉर्गेज कर्ज किती वर्षांसाठी असते?

घरमालकाच्या मृत्यूनंतर, घर बँकेचे होते, परंतु जर कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीचा जोडीदार जिवंत असेल तर त्याला घरातून बाहेर काढता येत नाही. त्याच्या मृत्यूनंतर, बँक त्या घराचा ताबा घेऊ शकते. या कर्जाची कमाल मर्यादा २० वर्षे आहे. जर कर्जदार २० वर्षांपेक्षा जास्त काळ जगला तर २० वर्षांनंतर त्याला गहाणखताचे पैसे मिळणार नाहीत. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की बँक त्याला घरातून बाहेर काढू शकते. घरमालक आणि त्याच्या जोडीदाराच्या मृत्यूनंतरच बँक त्याचा ताबा घेईल.

रिव्हर्स मॉर्टगेज कर्जाचे व्याज किती?

रिव्हर्स मॉर्टगेज कर्जाचे व्याजदर सामान्यतः सामान्यपेक्षा जास्त असतात. सध्या, बहुतेक बँकांच्या रिव्हर्स मॉर्टगेज कर्जाचा व्याजदर ९.४० टक्के ते १०.९५ टक्के आहे. कर्जात गहाण ठेवलेले घर वेळोवेळी पुनरावलोकन केले जाते. दर पाच वर्षांनी बँक त्या घराचे मूल्यांकन पुनरावलोकन करते. पुनरावलोकनानंतर, घराच्या नवीन किंमतीनुसार व्याजदर आणि रक्कम दोन्ही वाढू किंवा कमी होऊ शकते.

रिव्हर्स मॉर्टगेज कर्जात घर परत मिळू शकते का?

घरमालक किंवा कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर, बँक घराचा ताबा घेते. बँक त्याचा लिलाव करू शकते. परंतु त्या घरमालकाच्या मुलांना किंवा जोडीदाराला घर परत मिळवण्याची संधी आहे. व्याजासह कर्जाची रक्कम भरल्यानंतर, बँक तुम्हाला घर देते. कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर, बँक घर विकते आणि त्याची मुद्दल आणि व्याजाची रक्कम वसूल करते. जर विक्रीची रक्कम कर्जाच्या मुद्दल आणि व्याजापेक्षा जास्त असेल तर उर्वरित पैसे घरमालकाच्या वारसाला दिले जातात. विशेष म्हणजे जर घरमालक किंवा त्याचे वारस इच्छित असतील तर ते कर्जाची रक्कम भरून घर परत घेऊ शकतात.

