/NEET UG 2026 : कुठे छापले जातात NEET परीक्षेचे पेपर? प्रिंटिंग प्रेसमध्ये नेमकं काय असतं? जाणून घ्या A To Z माहिती

NEET UG 2026 Exam : NEET UG 2026 परिसखेचं पेपर फुटल्याने वाद निर्माण झाला. त्यानंतर आता पुन्हा 21 जून रोजी ही परीक्षा होणार आहे. तेव्हा देशातील सर्वात मोठी मेडिकल प्रवेश परीक्षा असणाऱ्या नीट परीक्षेचे पेपर कुठे छापले जातात याविषयी जाणून घेऊयात.
NEET UG 2026 Exam : देशातील सर्वात मोठी मेडिकल प्रवेश परीक्षा असणारी NEET UG 2026 परीक्षेचा पेपर फुटल्याने मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर झालेली NEET परीक्षा रद्द करून ती पुन्हा घेण्यात येणार आहे. NEET परीक्षेची नवी तारीख जाहीर करण्यात आली असून आता 21 जून रोजी नीट परीक्षा पार पडेल. तेव्हा देशातील सर्वात मोठी मेडिकल प्रवेश परीक्षेचे पेपर नेमके कुठे छापले जातात याविषयी जाणून घेऊयात.
नीट सारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षेची प्रश्नपत्रिका तयार करणं हे खूप गोपनीयतेचे काम आहे. यासाठी नीट परीक्षा घेणारी एनटीए ही संस्था देशभरातील वरिष्ठ प्रोफेसर, शास्त्रज्ञ आणि विषयातील तज्ज्ञांची एक गुप्त टीम तयार करते. हे सर्व तज्ज्ञ गोपनीयतेच्या नियमांतर्गत काम करतात. संपूर्ण पेपर एनसीईआरटी सिलेबसच्या आधारावर तयार करण्यात येतात.
पहिल्या हजार प्रश्नांचा एक मोठी प्रश्नावली तयार केली जाते. ज्यात सोपे, मध्यम आणि कठीण स्तरातील प्रश्नांचा समावेश असतो. त्यानंतर तज्ज्ञांची टीम ही नीट परीक्षेसाठी फायनल प्रश्नावली तयार करते. जेणेकरून परीक्षेचं संतुलन राखलं जाईल. साधारणपणे 30 टक्के प्रश्न हे बेसिक थ्योरी आणि फोर्मुलांवर आधारित असतात. तर जवळपास 50 टक्के प्रश्न हे कॉन्सेप्ट आणि एप्लीकेशन यांच्यावर आधारित असते. 20 टक्के प्रश्न हे कठीण आणि विश्लेषणात्मक असतात.
प्रश्नपत्रिका तयार झाल्यावर हाय सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेसमध्ये ते पाठवले जातात. एनटीए संस्था ही केवळ अशा प्रिंटिंग प्रेसला नीट परीक्षेची प्रश्नपत्रिका छापण्यासाठी दिली जाते ज्यांच्या सुरक्षेचं ऑडिट आणि टेक्निकल तपासणी झाली आहे. पेपर छपाईच्या परिसराला पूर्णपणे नो नेटवर्क झोन बनवलं जातं. येथे मोबाईल फोन, कॅमेरा आणि इतर कोणतंही इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईस घेऊन जाण्याची परवानगी नसते.
नीटचे पेपर ज्या ठिकाणी छापले जातात तिथे जॅकर्स लावले जातात जेणेकरून वायरलेस कम्युनिकेश सुद्धा शक्य होऊ नये. या प्रिंटिंग प्रेसच्या प्रत्येक भागात आणि कोपऱ्यात कॅमेरे लावले जातात ज्यादावर 24 तास सीसीटीव्हीद्वारे लक्ष ठेवलं जातं. या सीसीटीव्ही फुटेजचा बॅकअप खूप वेळेपूर्वी सुरक्षित ठेवलं जातं. प्रिंटिंग प्रेसच्या प्रत्येक गेटवर सिक्युरिटी गार्ड तैनात ठेवले जातात. कोणत्याही बाहेरच्या व्यक्तीला येथे प्रवेश पूर्णपणे वर्जित असतो.
नीट सारख्या मोठ्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका सुरक्षित ठेवण्यासाठी हायटेक टेक्नॉलॉजिचा वापर केला जातो. प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेवर एक युनिक कोड किंवा वॉटर मार्क लावला जातो, अशातच कोणत्याही गडबडीच्या स्थितीत हे माहित केलं जाऊ शकतं की हा पेपर कोणत्या सेंटरमधून किंवा कोणत्या खोलीतून बाहेर आला आहे. प्रशपत्रिकेला सील केल्यावर जीपीएस ट्रॅकिंग असणाऱ्या वाहनांमधून स्ट्रॉंग रूम आणि परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचवला जातो.
प्रश्नपत्रिका कुठून कुठे नेली जातेय याची प्रत्येक मुव्हमेंट रेकॉर्ड होते. पेपर ठेवण्याचे बॉक्स, डिजिटल लॉकरने बंद केलेले असतात. त्यांना केवळ विशिष्ठ ओटीपी आणि अधिकृत अधिकाऱ्यांच्या उपस्थित उघडले जाते. जर साफसफाई दरम्यान कोणतीही कॉपी खराब झाली तर ती पूर्णपणे नष्ट केली जाते. जेणेकरून त्याचा दुरुपयोग होऊ नये. एवढी कडक सुरक्षा व्यवस्था असताना सुद्धा नीट परीक्षेचे पेपर फुटल्याचं समोर येतं. आता मोठा प्रश्न असा आहे की नेमका हा पेपर फुटला कसा आणि कुठून. सीबीआयद्वारे या पेपरफुटीप्रकरणाचा तपास सुरु असून यात काही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. NEET परीक्षेची नवी तारीख जाहीर करण्यात आली असून आता 21 जून रोजी नीट परीक्षा पार पडेल.