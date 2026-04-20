Retirement Planning: रिटायर्टमेंटनंतर दरमहा मिळतील 61 हजार अन् 1 कोटीचा फंड; कुठे करायची गुंतवणूक!

PPF Planning: पीपीएफची ही योजना तुम्हाला रिटायरमेंटनंतरही सन्मानजनक जीवन जगण्याची हमी देते. आज छोटी गुंतवणूक उद्या मोठ्या आरामाची हमी बनते.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 20, 2026, 10:16 PM IST
पीपीएफ

Retirement Planning: नोकरी संपल्यानंतरही आर्थिक ताण नको असेल तर पब्लिक प्रोव्हिडंट फंड म्हणजेच पीपीएफ हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. यात नियमित गुंतवणूक केल्यास सरकारी हमी आणि पूर्ण करमुक्त फायदे मिळतात. 25 वर्षांच्या काळात फक्त 1.5 लाख रुपये वार्षिक गुंतवणूक करून 1 कोटी 3 लाखांचा निधी उभारता येतो आणि त्यावर व्याज घेऊन दरमहा 61 हजार रुपये मिळू शकतात. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

गुंतवणूक कशी सुरू करावी?

आता 25 ते 35 वर्षे वय असलेल्या तरुणांना ही योजना खूप फायदेशीर आहे. PPF खात्यात दरवर्षी कमाल 1.5 लाख रुपये म्हणजे महिन्याला सुमारे 12500 रुपये जमा करा. सुरुवातीला ही रक्कम जास्त वाटेल, पण नियमितपणे भरण्याची सवय लावा. बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये खाते उघडा. ही रक्कम तुमच्या पगारातून ऑटो-डेबिट करून ठेवल्यास कधीही चुकणार नाही.

चक्रवाढ व्याजाची जादू

PPF मध्ये 7.1 टक्के वार्षिक व्याज मिळते आणि ते चक्रवृद्धी पद्धतीने वाढते. म्हणजे व्याजावरही व्याज मिळते. 25 वर्षे सातत्याने गुंतवणूक चालू ठेवली तर छोटी रक्कम मोठ्या संपत्तीत रूपांतरित होते. बाजारातील चढ-उताराचा यावर काहीही परिणाम होत नाही, कारण ही सरकारी योजना आहे.

EPFO Update: PF चे लाखो रुपये मिळवण्यासाठी अवघ्या 10 मिनिटांची प्रक्रिया; कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट!

1 कोटीचा निधी कसा तयार होतो?

25 वर्षे 1.5 लाख रुपये दरवर्षी गुंतवल्यास एकूण 1 कोटी 3 लाख रुपयांचा फंड तयार होतो. यासाठी कोणतेही अतिरिक्त जोखीम घेण्याची गरज नाही. फक्त सातत्य आणि वेळेची शक्ती येथे काम करते. हा निधी तयार झाल्यानंतर तुम्ही मुख्य रक्कम कधीही हातही लावू नका, तर फक्त व्याजावर जगता येईल.

दरमहा 61 हजार रुपये पेन्शन मिळवण्याची ट्रीक

1 कोटी 3 लाखांच्या निधीवर 7.1 टक्के व्याजाने वर्षाला सुमारे 7.3लाख रुपये व्याज मिळते. हे व्याज महिन्याला विभागले तर 60 ते 61 हजार रुपये मिळतात. मुख्य रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित राहते आणि तुम्हाला आयुष्यभर निश्चिंत उत्पन्न मिळते. रिटायरमेंटनंतरही आर्थिक स्वातंत्र्य टिकते.

करमुक्त आणि पूर्ण सुरक्षित फायदे

PPF ही EEE श्रेणीतील योजना आहे. गुंतवणूक, व्याज आणि परिपक्वता रक्कम ही तिन्ही करमुक्त आहेत. सरकारी हमी असल्याने कोणत्याही बाजारातील अस्थिरतेपासून संरक्षण मिळते. यामुळे जोखीम न घेता दीर्घकालीन बचत करणाऱ्यांसाठी ही सर्वोत्तम जागा आहे.

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना 60% की 72% महागाई भत्ता? मोठी अपडेट समोर!

कोणासाठी ही योजना उत्तम?

जर तुमचे वय 25 ते 35 दरम्यान असेल आणि शेअर बाजारातील जोखीम टाळायची असेल तर ही योजना तुमच्यासाठी परफेक्ट आहे. जे लोक निश्चित परतावा आणि कर बचत हवे असेल त्यांनी आत्ताच सुरुवात करावी. लवकर सुरू केल्यास चक्रवृद्धीचा फायदा जास्त मिळतो.

यशस्वी होण्यासाठी महत्त्वाच्या टिप्स  

25 वर्षे कधीही गुंतवणूक थांबवू नका.  व्याज दर बदलला तरीही योजना चालू ठेवा.  मुख्य रक्कम कधीही काढू नका, फक्त व्याज घ्या.  PPF खाते नियमित तपासा आणि वार्षिक मर्यादा पूर्ण भरा.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

इतर बातम्या

International GK: भारतापासून फक्त 90 मिनिटांवर असलेला देश...

विश्व