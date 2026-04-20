Retirement Planning: रिटायर्टमेंटनंतर दरमहा मिळतील 61 हजार अन् 1 कोटीचा फंड; कुठे करायची गुंतवणूक!

Retirement Planning: नोकरी संपल्यानंतरही आर्थिक ताण नको असेल तर पब्लिक प्रोव्हिडंट फंड म्हणजेच पीपीएफ हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. यात नियमित गुंतवणूक केल्यास सरकारी हमी आणि पूर्ण करमुक्त फायदे मिळतात. 25 वर्षांच्या काळात फक्त 1.5 लाख रुपये वार्षिक गुंतवणूक करून 1 कोटी 3 लाखांचा निधी उभारता येतो आणि त्यावर व्याज घेऊन दरमहा 61 हजार रुपये मिळू शकतात. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
आता 25 ते 35 वर्षे वय असलेल्या तरुणांना ही योजना खूप फायदेशीर आहे. PPF खात्यात दरवर्षी कमाल 1.5 लाख रुपये म्हणजे महिन्याला सुमारे 12500 रुपये जमा करा. सुरुवातीला ही रक्कम जास्त वाटेल, पण नियमितपणे भरण्याची सवय लावा. बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये खाते उघडा. ही रक्कम तुमच्या पगारातून ऑटो-डेबिट करून ठेवल्यास कधीही चुकणार नाही.
PPF मध्ये 7.1 टक्के वार्षिक व्याज मिळते आणि ते चक्रवृद्धी पद्धतीने वाढते. म्हणजे व्याजावरही व्याज मिळते. 25 वर्षे सातत्याने गुंतवणूक चालू ठेवली तर छोटी रक्कम मोठ्या संपत्तीत रूपांतरित होते. बाजारातील चढ-उताराचा यावर काहीही परिणाम होत नाही, कारण ही सरकारी योजना आहे.
25 वर्षे 1.5 लाख रुपये दरवर्षी गुंतवल्यास एकूण 1 कोटी 3 लाख रुपयांचा फंड तयार होतो. यासाठी कोणतेही अतिरिक्त जोखीम घेण्याची गरज नाही. फक्त सातत्य आणि वेळेची शक्ती येथे काम करते. हा निधी तयार झाल्यानंतर तुम्ही मुख्य रक्कम कधीही हातही लावू नका, तर फक्त व्याजावर जगता येईल.
1 कोटी 3 लाखांच्या निधीवर 7.1 टक्के व्याजाने वर्षाला सुमारे 7.3लाख रुपये व्याज मिळते. हे व्याज महिन्याला विभागले तर 60 ते 61 हजार रुपये मिळतात. मुख्य रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित राहते आणि तुम्हाला आयुष्यभर निश्चिंत उत्पन्न मिळते. रिटायरमेंटनंतरही आर्थिक स्वातंत्र्य टिकते.
PPF ही EEE श्रेणीतील योजना आहे. गुंतवणूक, व्याज आणि परिपक्वता रक्कम ही तिन्ही करमुक्त आहेत. सरकारी हमी असल्याने कोणत्याही बाजारातील अस्थिरतेपासून संरक्षण मिळते. यामुळे जोखीम न घेता दीर्घकालीन बचत करणाऱ्यांसाठी ही सर्वोत्तम जागा आहे.
जर तुमचे वय 25 ते 35 दरम्यान असेल आणि शेअर बाजारातील जोखीम टाळायची असेल तर ही योजना तुमच्यासाठी परफेक्ट आहे. जे लोक निश्चित परतावा आणि कर बचत हवे असेल त्यांनी आत्ताच सुरुवात करावी. लवकर सुरू केल्यास चक्रवृद्धीचा फायदा जास्त मिळतो.
25 वर्षे कधीही गुंतवणूक थांबवू नका. व्याज दर बदलला तरीही योजना चालू ठेवा. मुख्य रक्कम कधीही काढू नका, फक्त व्याज घ्या. PPF खाते नियमित तपासा आणि वार्षिक मर्यादा पूर्ण भरा.