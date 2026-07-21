/CJP च्या आंदोलनाला मराठीसह कोणत्या बॉलिवूड कलाकारांचा पाठिंबा? लाठीचार्जनंतर सरकारला सुनावलं!

शैक्षणिक व्यवस्थेतील सुधारणा, पारदर्शकता आणि जबाबदारीची मागणी करत सुरू असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला आता मराठी इंडस्ट्रीसह बॉलिवूडमधील काही कलाकारांनीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पाठिंबा दर्शवला आहे. आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त करत त्यांनी शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि तरुणांचा आवाज ऐकला जाणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले. त्यांच्या पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहेत. सेलिब्रिटींनी काय म्हटलं? सविस्तर जाणून घेऊया.
काही मराठीसह बॉलिवूड कलाकारांनी त्यांच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम स्टोरीद्वारे आंदोलनासंदर्भात भूमिका मांडली. त्यांनी आंदोलनात सहभागी झालेल्या नागरिकांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहण्याचे आवाहन केले. तसेच कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विद्यार्थी किंवा कोणीही नागरिक आवाज उठवत असेल तर त्याचं ऐकलं गेलं पाहिजे. दिवसरात्र जंतरमंतरवर असलेल्या प्रत्येकाचा हा विजय आहे. लोकशाहीची ओळक संवादामध्ये आहे. ही चळवळ नवा भारत तयार करेल.जिथे सर्वांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचेल, असे अभिनेता आय शर्मा याने म्हटलंय.
लाठीचार्ज बघून खूप वेदना झाल्या. काही लोक बोलतायत. पण खूप लोकांना भीती आहे. नागरिक म्हणून आपण काय करायला हवं? प्रोटेस्ट टू पार्टीसिपेशन असा एक गाईड आहे. आंदोलन झाल्यानंतर काय करायला हवं हे त्यात लिहिलं आहे. फक्त आंदोलनापुरतं प्रश्न न विचारता वर्षभर प्रश्न विचारले जावेत, असे सुह्रूद गोडबोलेने म्हटलंय.
पोलीस, शिपाई, लाठीवाले घरी जाऊन रडलात का, संसदेत्या नेत्यांना झोपू शकलात का? अशा आशयाची कविता अतुल कुलकर्णींनी बोलून दाखवत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
शांततेने चाललेल्या मोर्चावर लाठीचार्ज करण्यात आला. संवाद करुन हे प्रकरण हाताळता आलं असतं. जनतेने तुम्हाला निवडून दिलंय तर प्रश्न विचारण्याचा अधिकारही जनतेला आहे, असे अभिनेत्री हुमा कुरेशीने म्हटलंय.
अभिनेता हेमंत ढोमेने सोशल मीडिया स्टोरीमध्ये व्हिडीओ शेअर केलाय. ज्यातून त्याने आंदोलकांना पाठींबा दिलाय.
20 दिवस उपोषणाला बसलेल्या माणसाला तुम्ही उचलून नेलत. ही भयानक होतं. लाठीचार्ज का? यापेक्षा तुमच्याकडे पर्याय नाहीय असं तुम्हाला वाटलं का? सरकार शक्तीप्रदर्शन का करतंय? 20 दिवस तुमच्याकडे चर्चा करण्याचा वेळ होता. हे चांगल्या सरकारचे लक्षण नाही, असे अभिनेता रोहन गुजरने म्हटलंय.
एका पोस्टमध्ये असे म्हटले आहे की, हा दिवस अनेक सत्य समोर आणणारा ठरला. हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरून जबाबदारी, पारदर्शकता आणि शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांची मागणी करत होते. आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याऐवजी त्यांच्यावर बलप्रयोग झाल्याचा आरोपही या पोस्टमध्ये करण्यात आला. महिलांवर आणि मुलांवरही कारवाई झाल्याचा उल्लेख करत याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली.दुसऱ्या पोस्टमध्ये, "भविष्य हे तरुणांचे आहे. त्यांना प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य, निर्भयपणे मत मांडण्याचे धैर्य आणि शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्यासाठी आवश्यक जागा कायम मिळावी," असा संदेश देण्यात आला. पोस्टच्या शेवटी "जय हिंद" असा संदेशही देण्यात आला आहे. या संदेशातून लोकशाही मूल्यांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले.