/भारतातील सर्वसामान्यांना महागाईचा आणखी एक झटका! टूथपेस्टपासून पेंटपर्यंत सर्वच महागणार; तुमच्यावर कसा परिणाम?

भारतातील सर्वसामान्यांच्या घरगुती खर्चात पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे. देशातील आघाडीच्या एफएमसीजी (FMCG) आणि ग्राहक वस्तू उत्पादक कंपन्यांनी टूथपेस्ट, डिटर्जंट, पेंट, इलेक्ट्रिकल उत्पादने आणि इतर दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमती वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किंमती, वाहतूक खर्च आणि उत्पादन खर्चात झालेली वाढ यामुळे कंपन्यांवर अतिरिक्त आर्थिक ताण आला असून, त्याचा परिणाम आता ग्राहकांवर होण्याची शक्यता आहे.
आगामी काळात टूथपेस्ट, डिटर्जंट, पेंट, इलेक्ट्रिकल उपकरणे आणि घरगुती वापरातील अनेक वस्ती महाग होऊ शकतात. उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांनी उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे किंमती वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे घरगुती बजेटवर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, कच्च्या मालाच्या किंमतीत सातत्याने वाढ, पॅकेजिंग साहित्याचा वाढलेला खर्च, इंधन दर आणि वाहतूक खर्च यामुळे उत्पादनाचा एकूण खर्च वाढला आहे. याशिवाय जागतिक बाजारातील काही वस्तूंच्या पुरवठ्यावरही परिणाम झाल्याने कंपन्यांच्या खर्चात वाढ झाली आहे. त्यामुळे किंमतवाढ हा पर्याय कंपन्यांसमोर उरल्याचे सांगितले जात आहे.
हिंदुस्तान युनिलिव्हर (HUL), एशियन पेंट्स, हॅवेल्ससह काही मोठ्या कंपन्यांनी आगामी तिमाहीत उत्पादनांच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. प्रत्येक कंपनीची दरवाढ उत्पादनाच्या प्रकारानुसार वेगवेगळी असू शकते. अंतिम निर्णय बाजारातील परिस्थिती आणि कच्च्या मालाच्या किंमतींवर अवलंबून असेल.
दररोज वापरल्या जाणाऱ्या वस्तींच्या किंमती वाढल्यास मध्यमवर्गीय आणि सर्वसामान्य कुटुंबांच्या मासिक खर्चात वाढ होऊ शकते. विशेषतः मोठ्या कुटुंबांना घरगुती वस्तींवरील खर्चाचे नियोजन नव्याने करावे लागू शकते. त्यामुळे ऑफर, सवलती आणि मोठ्या पॅकमधील खरेदीकडे ग्राहकांचा कल वाढण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून कच्च्या मालाच्या किंमतीतील चढ-उतारामुळे FMCG क्षेत्रावर दबाव वाढला आहे. कंपन्या काही प्रमाणात हा वाढलेला खर्च स्वतः सहन करत होत्या. मात्र, दीर्घकाळ तोटा सहन करणे शक्य नसल्याने काही उत्पादनांच्या किमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. यामुळे कंपन्यांचा नफा आणि व्यवसायातील स्थिरता टिकवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, आवश्यक वस्तूंची खरेदी करताना विविध ब्रँडचे दर तुलना करून खरेदी करावी. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन ऑफर्स, कॅशबॅक आणि सवलतींचा लाभ घेतल्यास खर्च काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. तसेच अनावश्यक खरेदी टाळून नियोजनबद्ध खर्च केल्यास वाढत्या महागाईचा परिणाम कमी करता येऊ शकतो.