Little England of India: इंग्लंडला जायचं बजेट नाहीये? भेट द्या भारताच्या 'लिटल इंग्लंड'ला! कुठे आहे हे लोकेशन? जाणून घ्या

Which Indian Hill Station Is Called Little England: तुमचं इंग्लंडला फिरायला जायचं बजेट नाहीये पण जाण्याची तर खूप इच्छा आहे तर अजिबात टेन्शन घेऊ नकात. आम्ही तुमच्यासाठी भारताच्या 'लिटल इंग्लंड'ची माहिती घेऊन आलो आहोत.
Shimla trip itinerary: भारतातील एक एक अशा जागा आहेत ज्यांचा आपण कधी विचारही केला नसेल. भारत खऱ्या अर्थानं विविधतेनं नटलेला आहे. आपल्या भारतात अनेक डोंगराळ भाग आणि सुंदर हिल स्टेशन आहेत, पण एक डोंगराळ ठिकाण त्याच्या ब्रिटिशकालीन आकर्षणासाठी आणि निसर्गरम्य दृश्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. याच ठिकाणाला 'लिटल इंग्लंड' किंवा 'मिनी इंग्लंड ऑफ इंडिया' (Little England of India) असं म्हंटल जातं. हे ठिकाण म्हणजे भारतातील शिमला! शिमला हे ठिकाणं ब्रिटिश काळातील जादुई वातावरण आणि अप्रतिम निसर्गदृष्टीसाठी विशेष ओळखली जाते. म्हणूनच शिमला ला लिटल इंग्लंड असे संबोधले जाते.
हिमाचल प्रदेशची राजधानी शिमला, ब्रिटिश राजवटीच्या काळात ग्रीष्मकालीन राजधानी होती. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना मैदानातील उष्णतेपासून सुटका करण्यासाठी येथे वास्तव्य करायचे. त्यांनी इंग्लंडमधील शैलीत घरं, ऑफिसेस आणि सामाजिक स्थळं बांधली, ज्यामुळे शहराचं वातावरण इंग्लंडसारखं वाटायला लागलं. आजही शिमला मध्ये तो कोलोनियल आकर्षण स्पष्ट दिसून येतो.
१. मॉल रोड
शिमलाचा मॉल रोड शहराचं हृदय आहे. इथल्या कॅफे, दुकाने आणि कोलोनियल इमारतींसह चालताना जुनी इंग्रजी शैलीची झलक पाहायला मिळते. वाहनांचा प्रवेश नाही, त्यामुळे वातावरण शांत आणि आरामदायक आहे.
२. ख्रिस्त चर्च शिमला
उत्तर भारतातील सर्वात जुनी चर्चेसपैकी एक, ख्रिस्त चर्च, त्याच्या निओ-गॉथिक स्थापत्यशैली आणि रंगीत काचांच्या खिडक्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. रिडजवर स्थित, ही धार्मिक आणि स्थापत्यकला दृष्टीने आकर्षक जागा आहे. संध्याकाळी लाइटिंगमध्ये तिचं सौंदर्य अद्वितीय दिसतं.
३. व्हिसरॉयल लॉज / राष्ट्रपती निवास
पूर्वी ब्रिटिश व्हायसरॉयचा निवासस्थान असलेली ही भव्य इमारत आजही ऐतिहासिक महत्त्वाची आहे. स्कॉटिश बारोनियल शैलीतील वास्तुकला आणि सुंदर बागा पाहण्यासारख्या आहेत. इथे भेट देताना वाटतं की, आपण थेट इतिहासात पाऊल ठेवत आहोत.
४. रिडजवरून निसर्गदृष्टी अनुभवणे
रिडज हे एक विशाल खुलं मैदान आहे, जिथून भोवतालच्या डोंगरांचा मनोहर दृश्य दिसतं. इथले शांत वातावरण, थंड वारा आणि निसर्गसौंदर्य एक परिपूर्ण संध्याकाळ अनुभव देतात.
५. कुफरीसाठी दिवसभ्रमण
शिमल्यापासून काहीच अंतरावर असलेले कुफरी हे साहसी खेळ आणि नैसर्गिक सौंदर्यामुळे ओळखले जाते. हिवाळ्यात येथे स्कीइंग आणि टोबोग्गनिंगसारखे खेळ होते, तर उन्हाळ्यात हिरवाई आणि शांत वातावरण अनुभवता येते.
मार्च ते जून: सुखद हवामान, १५° ते ३०°C, उन्हाळी सुट्टीसाठी योग्य.
डिसेंबर ते फेब्रुवारी: हिमवर्षा, हिवाळ्यात बर्फाळ दृश्य, पण तापमान खूप कमी होऊ शकते.
मान्सून: थोडासा मुसळधार पाऊस, निसर्ग हिरवागार, प्रवास किंचित कठीण.
हवाई मार्ग: जवळचे जुब्बरहटी विमानतळ, सुमारे २२ कि.मी. अंतरावर. टॅक्सी उपलब्ध.
रेल्वे मार्ग: कालका-शिमला टॉय ट्रेन (UNESCO मान्यता प्राप्त) – एक अत्यंत सुंदर रेल्वे प्रवास.
रस्ते मार्ग: दिल्ली किंवा चंदीगडहून बस किंवा टॅक्सीने सहज पोहोचता येते.
शिमला ही कोलोनियल आकर्षण आणि हिमालयाच्या नैसर्गिक सौंदर्याचं अद्भुत मिश्रण अनुभवायला देणारी जागा आहे. एकदा भेट दिल्यानंतर, तुम्हाला लगेचच वाटेल की, तुम्ही खरंच “लिटल इंग्लंड”मध्ये पोहोचला आहात.