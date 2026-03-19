English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
Income Tax News: पार्ट टाइम वर्क आणि फ्रीलान्सिंग उत्पन्नावरही आकाराला जातो कर, बचतीसाठी काय कराल?

जर तुम्ही सुद्धा एक पार्ट-टाइम वर्कर असाल, किंवा फ्रीलान्सिंग करून पैसे कमावत असाल तर, तुम्हाला हे माहित असणे आवश्यक आहे की; यातून मिळालेल्या उत्पन्नावरही कर आकारला जातो. तसेच चुकीचा आयटीआर फॉर्म भरल्यास तुम्हाला दंडीही भरावा लागू शकतो. आता तुमच्यासाठी योग्य फॉर्म कोणता आणि कर बचतीसाठी काय करावे? हे जाणून घेण्यासाठी सदर बातमी नक्की वाचा.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 19, 2026, 02:37 PM IST
Photo Source: Gemini AI

Know Which Is The Right ITR Form For Part-Time Workers: ही बातमी यूट्युबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, रील स्टार्स, फ्रीलांर्स, लघुउद्योग चालक अशा सर्वांसाठी आहे जे नोकरी व्यतिरिक्त पार्ट-टाइम काम करून अतिरिक्त पैसे कमावतात. कारण तुम्हाला हे तर माहितच असेल की, नोकरीतून मिळालेल्या पैशांवर प्राप्तिकर विभागाकडून कर आकारला जातो. पण फक्त 99 टक्के लोकांना हे माहित असेल की, नोकरी व्यतिरिक्त कमावल्या जाणाऱ्या पैशांवरही कर आकारला जातो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुम्ही योग्य फॉर्म नाही भरला तर करासह दंडही आकारला जाऊ शकतो. आता हा कर कसा आकारला जातो? दंडापासून वाचण्यासाठी कोणता फॉर्म भरायला हवा? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

पार्ट-टाइम उत्पन्नावर कर कसा आकारला जातो?

तुमच्या पार्ट-टाइम कमाईवर आकारला जाणारा कर हा नोकरीच्या उत्पन्नासह मोजला जातो. जर तुम्ही नियमितपणे फ्रीलान्सिंग, यूट्यूब किंवा ऑनलाइन व्यवसाय करत असाल तर, त्यातून मिळालेले उत्पन्न हे बिझिनेस इन्कम मानले जाते. करगणनेनुसार, जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये इतके असेल आणि पार्ट-टाइम कामातून तुम्हाला अतिरिक्त 2 लाख रुपये मिळत असतील. तर तुमचे एकूण उत्पन्न 10 लाख इतके होईल. आता तुम्ही निवडलेल्या टॅक्स रिझिमनुसारच कर आकारला जाईल. या कर बचतीसाठी  योग्य फॉर्मची निवड करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 

 

कोणता फॉर्म भरावा?

इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म हे चार प्रकराचे असतात. हा फॉर्म निवडताना तुमची एकूण कमाई किती आहे आणि ती कोणत्या मार्गाने येते, हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. जर तुम्ही चुकीचा फॉर्म भरला तर तुमचा रिटर्न डिफेक्टिव्ह ठरवून तुम्हाला प्राप्तिकर विभागाची नोटीस येऊ शकते आणि दंडही आकारला जाऊ शकतो. 

तुमच्यासाठी योग्य फॉर्म कोणता ते जाणून घ्या:  

1. आयटीआर-1

ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 50 लाखांपर्यंत आहे, तसेच ज्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत केवळ एकच आहे त्यांनी हा फॉर्म भरणे योग्य ठरते. 

2. आयटीआर-2

ज्या व्यक्तींचे उत्पन्न 50 लाखांपेक्षा जास्त आहे, पण त्यांना व्यवसायातून नफा मिळत नाही, तसेच उत्पन्नाचे एकापेक्षा अधिक स्रोत आहेत. त्यांनी हा फॉर्म भरावा. 

3. आयटीआर-3

जर तुमचा स्वतःचा व्यवसाय असेल किंवा तुम्ही एखाद्या कंपनीमध्ये भागीदार असाल तर हा फॉर्म भरणे आवश्यक आहे. 

 

4. आयटीआर-4

हा फॉर्म लहान व्यावसायिक आणि फ्रीलान्सर्ससाठी आहे. ज्यांचे वार्षित उत्पन्न 2 कोटींपर्यंत किंवा 75 लाखांपर्यंत आहे. यामध्ये तुम्ही तुमच्या एकूण उत्पन्नानुसार ठराविक टक्के रकमेवर थेट टॅक्स देऊ शकता. 

जर तुम्ही पार्ट-टाइम काम करून पैसे कमावत असला तर आयटीआर-4 हा फॉर्म भरणे अधिक योग्य ठरेल. तसेच अॅन्युअल इन्फऑर्मेशन स्टेटमेंटमुळे प्राप्तिकर विभागाला तुमच्या प्रत्येक बँक ट्रान्झॅक्शनची माहिती असते. त्यामुळे पार्ट-टाइम इनकम लपवल्यास 50 टक्के ते 200 टक्क्यांपर्यंत दंड आकारला जातो. 

 

पार्ट-टाइम उत्पन्नावर कर बचत मिळवण्यासाठी काय करावे? 

कलम 44ADA नुसार, पार्ट-टाइम कामातून मिळालेल्या उत्पन्नाचा 50 टक्के भाग हा तुमच्या व्यावासायिक खर्चासाठी वापरला जाणार आहे किंवा वापरला गेला आहे असे दाखविल्यास; फक्त उर्वरित उत्पन्नावरील 1 टक्के कर तुम्हाला भरावा लागेल.  त्यामुळे कर बचतीसाठी हा पर्याय निवडणे फायद्याचे ठरेल. याशिवाय, कलम 80सी दीड लाखांपर्यंतची गुंतवणूक, कलम 80डी नुसार आरोग्य विमा आणि गृहकर्जाच्या व्याजावर मिळणाऱ्या सवलतीचा वापर करून तुम्ही तुमचा एकूण प्राप्तिकर शून्यावर किंवा किमान स्तरावर आणू शकता. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
undefined

