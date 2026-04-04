पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोणता फोन वापरतात? जाणून घेऊन शॉक व्हाल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोणता फोन वापरतात याची उत्सुकता सर्वांनाच आहे. पंतप्रधान मोदी कोणता फोन वापरतात जाणून शॉक व्हाल. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 4, 2026, 07:57 PM IST
Which Phone Does Pm Modi : सध्या फोन हे फक्त संपर्काचे माध्यम नाही तर, संपूर्ण जगाशी कनेक्ट राहण्याचे सर्वात पावरफुल माध्यम आहे. हल्ली प्रत्येकाच्या हातात स्मार्टफोन आहे. फक्त संवाद, संपर्कच नाही तर संपूर्ण जगाची माहिती मोबाईल फोनमध्ये मिळते. स्मार्टफोम जितकी गरजेची वस्तू आहे तितकीच ती आता स्टेसस सिम्बॉल देखील बनली आहे. 5 ते 10 हजार पासून अगदी लाखो रुपये किमंती पर्यंतचे स्मार्टफोन मिळतात. भारतातील अनेक उद्योगपती, सेलिब्रींटीस राजकीय नेते मंडळी देखील महागडे स्मार्टफोन वापरतात. भारताचे   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोणता फोन वापरतात?  जाणून घ्या. 

नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान आहेत. पंतप्रधान हे भारताच्या संविधानुसार सर्वोच्च राजकीय पद आहे. भारतातच नाही तर जागतिक स्तरावर हे पद अत्यंत महत्वाचे आहे. सर्वोच्च पदावर असूनही पंतप्रधान मोदींची भाषा आणि जीवनशैली साधेपणा दर्शवते.  मोदी डामडौल, चैनीच्या वस्तू किंवा दिखावा टाळतात. पंतप्रधानांचा आहारही खूप साधा आहे. इतकच नाही तर त पंतप्रधान मोदी आयफोन सारखा कोणताही महागाडा फोन वापरत नाहीत तर, अत्यंत साधा स्मार्टफोन वापरतात. हा फोन स्वस्त असला तरी तो खूपच खास आहे.   

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जगातील सर्वात पावरफउल नेत्यांपैकी एक आहेत.  त्यामुळे ते खोणता फोन वापरतात याची सळ्यांनाच असते.   मोदी आयफोन वापरतात का? की एखादा विशिष्ट भारतीय फोन? असा प्रश्न नेहमीच विचारला जातो. मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी दोन प्रकारचे फोन वापरतात. सुरक्षेच्या कारणास्तव, ते RAX (Restricted Area Exchange) फोन वापरतात. तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की हा फोन कुठून येतो? हा फोन खरं तर भारत सरकारच्या C-DOT (Center for Development of Telematics) द्वारे तयार केला जातो. यामध्ये लष्करी दर्जाचे एन्क्रिप्शन आहे.

या फोनमध्ये सुरक्षेचे तीन स्तर आहेत, जे तुम्हाला हॅकिंग आणि सायबर हल्ल्यांपासून वाचवतात. हा फोन एका विशिष्ट फ्रिक्वेन्सी बँडवर चालतो, जो गोपनीय आणि अधिकृत संवादांसाठी तयार केलेला आहे. तथापि, तुमची इच्छा असल्यास तुम्ही तो खरेदी करू नये, कारण हा RAX फोन सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध नाही. तो VVIP आणि सुरक्षेच्या बाबतीत संवेदनशील व्यक्तींसाठी तयार केलेला आहे.
मात्र, पंतप्रधान त्यांच्या वैयक्तिक वापरासाठी आयफोन वापरतात. अनेक छायाचित्रांमध्ये पंतप्रधान मोदी ॲपल आयफोनसोबत दिसले आहेत आणि काही वृत्तांनुसार त्यांनी आयफोनची एन्क्रिप्टेड आवृत्ती वापरली होती. पंतप्रधान सहसा स्वतः फोन वापरत नसले तरी, त्यांचे कर्मचारी आणि प्रधान सचिव फोन हाताळतात. 

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

