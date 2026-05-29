चार महिने नव्हे, देशाच्या 'या' भागात 331 दिवस धो-धो पाऊस पडला; पृथ्वीवर कुठं घडलेली ही घटना?

Rain : जवळपास वर्षभर पावसाळा... कशी होती परिस्थिती? सूर्यकिरणं दिसलीच नाहीत, नजर जाईल तिथे पाणीच पाणी; कुठे घडलेली ही घटना? संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधणारी जागा भारतात.
Monsoon Record : मान्सूनचा प्रवास सुरु असतानाच हे मोसमी वारे नेमके कसा प्रवास करतात आणि चार महिने नेमके भारतात कसे स्थिरावतात याबद्दल अनकांमध्येच कुतूहल पाहायला मिळतं. असा हा पाऊस साधारण जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत दीर्घकालीन मुक्कामासाठी भारतात मुक्कामी असतो. ज्यादरम्यान देशाच्या विविध भागांमध्ये विविध प्रमाणात पावसाची हजेरी असते. पावसाळा ऋतू हा चार महिन्यांच्या कालावधीतच सक्रिय असतो, त्याव्यतिरिक्त कोसळणारा पाऊस हा एकतर अवकाळी किंवा पूर्वमोसमी असतो. पण, देशात एक असंही ठिकाण आहे जिथं एका वर्षी इतका पाऊस पडला, की तो थांबण्याचं नावच घेत नव्हता. त्या वर्षी पडलेल्या पावसानं विक्रम रचत संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधलं.
सहसा मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडला, की अनेक भागांमध्ये जीनजीवन विस्कळीत होण्यास सुरुवात होते. अति पावसामुळं शेतातली पिकं कुजतात, ठेवणीतल्या सामानाचंही नुकसान होतं. पण, विचार करा ज्या भारतात विविध ऋतू सक्रिय असतात त्याच भारतात एक ठिकाण असंही आहे जिथं एके वर्षी तब्बल 331 दिवस पाऊस कोसळला होता.
हे ठिकाण म्हणजे मेघालयातील चेरापूंजी. वर्षभरात इथं सर्वाधिक पावसाची विक्रमी नोंद करण्यात आली. जिथं 1 ऑगस्ट 1860 ते जुलै 1861 दरम्यान 26,461 मिलीमीटर (26.4 मीटर) इतका पाऊस बरसला. तर, दिवसभरात 61 इंच इतक्याही पावसाचा विक्रम चेरापुंजीतच रचला गेला. जाणून आश्चर्य वाटेल, पण मेघालय हे देशातील असं ठिकाण आहे जिथं देशात दरवर्षी सरासरीहून अधिक पाऊस पडतो. जगातील सर्वात जास्त पाऊस पडणारं ठिकाण अशीही या जागेची ओळख. मेघालयमध्ये दरवर्षी सरासरी 11000 मिमी पाऊस पडतो. याच पावसामुळं मेघालयमध्ये सतत पर्यटकांचा ओघही पाहायला मिळतो. ज्यामुळं इथं मनमोहक हिरवळसुद्धा वर्षभर पाहायला मिळते.
फक्त मेघालय नव्हे तर, जगात अशी इतरही ठिकाणं आहेत जिथं पाऊस फार क्वचितच विश्रांती घेतो. यामध्ये कोलंबियातील लायओरो आणि लोपेज डे मिसी ही शहरंसुद्धा येतात. जिथं वर्षभर पाऊस सुरूच असतो. 1952 आणि 1954 दरम्यान इथं एका वर्षात सरासरी 13473 मिमी पाऊस झाला आणि हा एक प्रकारचा विक्रमच होता. विचार करा इतक्या पावसात कसं असेल त्या भागांमधलं वातावरण आणि सामान्य जीवन?