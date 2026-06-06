/Explained : भारतात कोणत्या धर्माचे लोक सर्वाधिक मांसाहारी? हिंदू, बौद्ध आणि जैन, काय सांगतो अहवाल?

Explained : जगभरात धर्म, संस्कृती, राज्याची भौगालिक परिस्थिती याचा मानवी जीवनावर त्यांच्या जीवनशैलीवर त्यासोबत खाण्यापिण्यावर खोलवर परिणाम होत असतो. जगभरात शाकाहारी आणि मांसाहारी सेवन करणारे असंख्य लोक आहेत. पण या जगात वेगवेगळ्या धार्मिक समुदायांचे लोक राहतात. तुम्हाला कधी प्रश्न पडला कोणत्या धर्माचे लोक सर्वाधिक मासांहार करतात. भारतात सर्वाधिक मासांहार खवय्यांची संख्या जास्त आहे.
अनेक सांख्यिकीय आणि लोकसंख्याशास्त्रीय अभ्यासांमधून असं समोर आलं की, जागतिक स्तरावर ख्रिश्चन आणि मुस्लिम हे सर्वाधिक मांसाहाराचे सेवन करतात. भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशातही, इथे लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थिती पाहता, जेवणाची पद्धत ही वेगळी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. अहवालानुसार ख्रिश्चन धर्म हा जागतिक स्तरावर सर्वात मोठा धार्मिक समुदाय आहे. अभ्यासातून असं समोर आलंय की भौगोलिक आणि सांस्कृतिक विविधतेमुळे, या धर्मात सर्वाधिक मांसाहार करणे पंसत करतात. आकडेवारीनुसार, सुमारे 99% ख्रिश्चन लोकसंख्या नियमितपणे किंवा कधीकधी जेवणात नॉनव्हेज खातात.
अहवालात असं नमूद करण्यात आलंय की, पाश्चात्य देशांपासून आशियाई देशांपर्यंत पसरलेल्या या समुदायाच्या जेवणात नॉनव्हेजचा वाटा सर्वाधिक असतो. ख्रिश्चन समुदायाच्या पारंपारिक आणि दैनंदिन जेवणात नॉनव्हेज हे मुख्य अन्नपदार्थ मानला जातो.