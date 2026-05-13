महाराष्ट्र नाही तर भारतातील 'या' राज्यात आहेत सर्वाधित मेडिकल कॉलेज; राज्याचे नाव आणि मेडिकल कॉलेजचा आकडा पाहून चकित व्हाल

महाराष्ट्र शिक्षणासाठी सर्वोत्तम राज्य म्हणून ओळखले जाते. मात्र, महाराष्ट्र जास्त मेडिकल कॉलेज नाहीत. जाणून घेऊया भारतातील कोणत्या राज्यात सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज आहेत.
Which State In India has most medical colleges : देशात मेडिकलला प्रवेश घेण्यासाठी नीट परिक्षा अतिशय महत्वाची आहे. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी डॉक्टर होण्यासाठी नीट परिक्षा देत असतात. त्यासाठी ते काही महिने अभ्यास करत असतात. यंदाही डॉक्टर होण्याचं स्वप्न पाहात लाखो विद्यार्थ्यांनी 3 मे 2026 रोजी नीटची परिक्षा दिली होती. मात्र, यंदाची नीट परीक्षाच रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ही परीक्षा नव्याने घेण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. नीट परीक्षेचा पेपर फुटल्यामुळे शासनाने हा निर्णय घेतलाय.
परीक्षाच रद्द करण्याचा एनटीएच्या निर्णयानं नीटची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का बसला. नीटसाठी विद्यार्थी दोन वर्ष तयारी करतात. दोन वर्ष दिवसरात्र अभ्यास करुन परीक्षा दिल्यानंतर तणाव हलका झाला होता. पण आता पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार आणि तो पेपर कसा जाणार या कल्पनेनंच विद्यार्थ्यांच्या जीव घाबराघुबरा झाला आहे. जाणून घेऊया भारतात सर्वाधिक जागा आि सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज कोणत्या राज्यात आहेत.
मेडिकल कॉलेजला प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना NEET परिक्षा देमे बंधनकारक आहे. भारतात अनेक सरकारी आणि खाजगी एमबीबीएस महाविद्यालये आहेत. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या (NMC) मार्च 2026 च्या ताज्या अहवालानुसार, भारतात एकूण 824 वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. येथे एमबीबीएस अभ्यासक्रम शिकवला जातो. भारतात एक असे राज्य आहे जिथे 12,500 एमबीबीएस जागा आणि एकूण 86 वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत.
भारत आपल्या वैद्यकीय शिक्षणासाठी, विशेषतः परवडणाऱ्या आणि उत्कृष्ट एमबीबीएस अभ्यासक्रमांसाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. भारतात अनेक शासकीय आणि खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. जगभरातून विद्यार्थी भारतात शिकायला येतात. मेडिकलच्या सर्वाधिक जागा या कर्नाटकात आहेत. कर्नाटकात 12,500 पेक्षा जास्त एमबीबीएस जागा असलेले राज्य आहे. यामुळेच कर्नाटक हे वैद्यकीय शिक्षणाचे केंद्र म्हणून ओळखले जाते.
राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेच्या (NMC) 2026 च्या अहवालानुसार, उत्तर प्रदेश हे सर्वाधिक वैद्यकीय महाविद्यालये असलेल्या राज्यांपैकी एक आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण 86 वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक वैद्यकीय महाविद्यालये ही सरकारी महाविद्यालये आहेत. महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमाकांवर आहे. तामिळनाडूत 77-78 महाविद्यालये, तर, कर्नाटकात 71 ते 73 महाविद्यालये आहे.
महाराष्ट्रात 80 वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमाकांवर आहे. पुण्यात 13 ते 15 मेडिकल कॉलेज आहेत. आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज (एएफएमसी), बीजे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठ (अभिमत विद्यापीठ) वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय आणि जैवतंत्रज्ञान अभ्यासक्रमांसाठी नामांकित कॉलेज आहे. भारती विद्यापीठ अभिमत विद्यापीठ वैद्यकीय महाविद्यालय, श्रीमती काशीबाई नवले वैद्यकीय महाविद्यालय व सामान्य रुग्णालय, महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संस्था (एमआयएमईआर), तळेगाव हे पुण्यातील प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज आहेत. मुंबईत 62 पेक्षा जास्त मेडिकल कॉलेजेस आहेत. येथे एमबीबीएस आणि एमडी पदवीचे शिक्षण दिले जाते. सेठ जी.एस. मेडिकल कॉलेज (KEM रुग्णालय) परेल, ग्रँट मेडिकल कॉलेज आणि सर जे. जे. हॉस्पिटल, ग्रँट मेडिकल कॉलेज आणि सर जे. जे. हॉस्पिटल (सायन), टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय (टीएनएमसी - नायर रुग्णालय), बॉम्बे हॉस्पिटल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, तेरणा वैद्यकीय महाविद्यालय (नवी मुंबई) यांचा समावेश आहे.