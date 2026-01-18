99% लोकांना माहित नाहीत प्लास्टिक बॉटलच्या 'कलर कोड'मागचं सत्य; काळं, नीळं की हिरवं... कोणत्या रंगाच्या झाकणाच्या बाटलीत असं शुद्ध पाणी?

तुम्ही कधी पॅकेज केलेल्या पाण्याच्या बाटलीच्या झाकणांकडे पाहिलं आहे का? की त्याचा रंग फक्त दाखवण्यासाठी आहे की त्यामागे काही वेगळा अर्थ आहे? सोशल मीडियावर अनेकदा दावे केले जातात की प्रत्येक रंगाच्या जसे की, निळ्या, लाल, हिरवी, पांढरी किंवा काळा अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या झाकणांमागे वेगळे अर्थ आहेत. पण हे खरे आहे का? आम्ही तज्ज्ञांशी बोललो आणि शोधून काढले की हे रंग खरोखरच पाण्याची गुणवत्ता आणि हेतू वापर दर्शवू शकतात. झाकणाचा रंग पाहून पाणी खरेदी करणे नेहमीच सुरक्षित असते.
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, बाटलीच्या झाकणाचा रंग बहुतेकदा पाण्याचा प्रकार दर्शवितो. उदाहरणार्थ, निळ्या रंगांचं झाकण बहुतेकदा झऱ्याच्या पाण्याचे प्रतिनिधित्व करतो, ज्यामध्ये नैसर्गिक खनिजे असतात. काळे झाकण अल्कधर्मी पाणी दर्शवते, जे शरीरातील आम्लता कमी करण्यास मदत करू शकते. हिरवे झाकण चवदार पाणी दर्शवते, तर पांढरी किंवा पारदर्शक झाकण फिल्टर केलेले किंवा प्रक्रिया केलेले पाणी दर्शवते. लाल झाकण इलेक्ट्रोलाइट पाणी दर्शवते आणि पिवळी/सोनेरी झाकण व्हिटॅमिन-वर्धित पाणी दर्शवते.
तज्ञांच्या मते, वेगवेगळ्या रंगाचे पाणी वेगवेगळ्या गरजांसाठी योग्य असू शकते. उदाहरणार्थ, खेळाडू किंवा व्यायाम करणारे लोक खनिजांच्या कमतरतेपासून बचाव करण्यासाठी इलेक्ट्रोलाइट वॉटर (लाल कॅप) निवडू शकतात. दररोज हायड्रेशनसाठी, साधे पॅकेज केलेले किंवा स्प्रिंग वॉटर (निळे किंवा पांढरे कॅप) पुरेसे आहे. ज्यांना सौम्य चव किंवा बदल हवा आहे त्यांना हिरवे किंवा चवीचे पाणी पसंत आहे. अल्कधर्मी किंवा व्हिटॅमिन-वर्धित पाण्यापासून महत्त्वपूर्ण आरोग्य फायद्यांचा कोणताही मजबूत वैज्ञानिक पुरावा नाही.
डॉ. म्हणतात की सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे झाकणाचा रंग काहीही असो, स्वच्छ आणि सुरक्षित पाणी पिणे. रंग हा फक्त एक संकेत आहे, परंतु पाण्याची गुणवत्ता निश्चित करण्यासाठी नेहमीच लेबल वाचणे महत्वाचे आहे. दररोज साधे पाणी पिणे पुरेसे आहे आणि आरोग्यासाठी कोणताही रंग विशेषतः महत्वाचा नाही. म्हणून, पॅकेज केलेले पाणी खरेदी करताना, रंग हा एक सामान्य सूचक मानला जातो आणि वास्तविक माहितीसाठी लेबलवर अवलंबून असतो.