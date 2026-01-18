English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  भारत
  भारत
  • 99% लोकांना माहित नाहीत प्लास्टिक बॉटलच्या कलर कोडमागचं सत्य; काळं, नीळं की हिरवं... कोणत्या रंगाच्या झाकणाच्या बाटलीत असं शुद्ध पाणी?

99% लोकांना माहित नाहीत प्लास्टिक बॉटलच्या 'कलर कोड'मागचं सत्य; काळं, नीळं की हिरवं... कोणत्या रंगाच्या झाकणाच्या बाटलीत असं शुद्ध पाणी?

Packaged drinking water : पाण्याच्या बाटलीच्या झाकणाचा रंग वेगवेगळ्या रंगाचे असतात. यामागे खास अर्थ असतो. यापैकी कोणत्या रंगाच्या बॉटलमध्ये शुद्ध पाणी असते. शुद्ध पाणी ठरवण्यासाठी, रंग महत्त्वाचा नाही तर बाटलीचे झाकण आणि गुणवत्ता महत्त्वाची आहेत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 18, 2026, 02:02 PM IST
तुम्ही कधी पॅकेज केलेल्या पाण्याच्या बाटलीच्या झाकणांकडे पाहिलं आहे का? की त्याचा रंग फक्त दाखवण्यासाठी आहे की त्यामागे काही वेगळा अर्थ आहे? सोशल मीडियावर अनेकदा दावे केले जातात की प्रत्येक रंगाच्या जसे की, निळ्या, लाल, हिरवी, पांढरी किंवा काळा अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या झाकणांमागे वेगळे अर्थ आहेत. पण हे खरे आहे का? आम्ही तज्ज्ञांशी बोललो आणि शोधून काढले की हे रंग खरोखरच पाण्याची गुणवत्ता आणि हेतू वापर दर्शवू शकतात. झाकणाचा रंग पाहून पाणी खरेदी करणे नेहमीच सुरक्षित असते. 

बॉटलच्या झाकणाच्या रंगाचा अर्थ

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, बाटलीच्या झाकणाचा रंग बहुतेकदा पाण्याचा प्रकार दर्शवितो. उदाहरणार्थ, निळ्या रंगांचं झाकण बहुतेकदा झऱ्याच्या पाण्याचे प्रतिनिधित्व करतो, ज्यामध्ये नैसर्गिक खनिजे असतात. काळे झाकण अल्कधर्मी पाणी दर्शवते, जे शरीरातील आम्लता कमी करण्यास मदत करू शकते. हिरवे झाकण चवदार पाणी दर्शवते, तर पांढरी किंवा पारदर्शक झाकण फिल्टर केलेले किंवा प्रक्रिया केलेले पाणी दर्शवते. लाल झाकण इलेक्ट्रोलाइट पाणी दर्शवते आणि पिवळी/सोनेरी झाकण व्हिटॅमिन-वर्धित पाणी दर्शवते.

वेगवेगळे पाणी, वेगवेगळ्या गरजा

तज्ञांच्या मते, वेगवेगळ्या रंगाचे पाणी वेगवेगळ्या गरजांसाठी योग्य असू शकते. उदाहरणार्थ, खेळाडू किंवा व्यायाम करणारे लोक खनिजांच्या कमतरतेपासून बचाव करण्यासाठी इलेक्ट्रोलाइट वॉटर (लाल कॅप) निवडू शकतात. दररोज हायड्रेशनसाठी, साधे पॅकेज केलेले किंवा स्प्रिंग वॉटर (निळे किंवा पांढरे कॅप) पुरेसे आहे. ज्यांना सौम्य चव किंवा बदल हवा आहे त्यांना हिरवे किंवा चवीचे पाणी पसंत आहे. अल्कधर्मी किंवा व्हिटॅमिन-वर्धित पाण्यापासून महत्त्वपूर्ण आरोग्य फायद्यांचा कोणताही मजबूत वैज्ञानिक पुरावा नाही.

आपण नेहमी रंगावर विश्वास ठेवला पाहिजे का?

डॉ. म्हणतात की सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे झाकणाचा रंग काहीही असो, स्वच्छ आणि सुरक्षित पाणी पिणे. रंग हा फक्त एक संकेत आहे, परंतु पाण्याची गुणवत्ता निश्चित करण्यासाठी नेहमीच लेबल वाचणे महत्वाचे आहे. दररोज साधे पाणी पिणे पुरेसे आहे आणि आरोग्यासाठी कोणताही रंग विशेषतः महत्वाचा नाही. म्हणून, पॅकेज केलेले पाणी खरेदी करताना, रंग हा एक सामान्य सूचक मानला जातो आणि वास्तविक माहितीसाठी लेबलवर अवलंबून असतो.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

