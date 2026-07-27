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ती परवानगी तुम्ही नाही तर कोणी दिली? राहुल गांधींनी अमित शाहांना विचारला जाब; संसदेत आज राडा निश्चित?

विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान 20 जुलै रोजी जंतरमंतरवर जे काही घडलं ती दृष्यं पाहून अनेकांना धक्का बसला. आता याचसंदर्भात राहुल गांधींनी थेट केंद्रीय गृहमंत्र्यांना जाब विचारला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 27, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:20 AM IST
ती परवानगी तुम्ही नाही तर कोणी दिली? राहुल गांधींनी अमित शाहांना विचारला जाब; संसदेत आज राडा निश्चित?
Image Credit: राहुल गांधींनी अमित शाहांना विचारला जाब (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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