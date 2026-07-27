/ती परवानगी तुम्ही नाही तर कोणी दिली? राहुल गांधींनी अमित शाहांना विचारला जाब; संसदेत आज राडा निश्चित?

विद्यार्थी आंदोलनानंतर आज पहिल्यांदाच संसदेमध्ये पावसाळी अधिवेशनाचं कामकाज पार पडणार असून या कामकाजादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि विरोधी पक्षनेते अमित शाह यांच्यात शाब्दिक खडाजंगी होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राहुल गांधी यांनी विद्यार्थी आंदोलनामध्ये झालेल्या लाठीचार्ज आणि मारहाणीसंदर्भात राहुल गांधींनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पत्र लिहून काही प्रश्न विचारले आहेत. तसेच नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथील आंदोलनात झालेल्या लाठीचार्जचे आदेश नेमके कोणी दिले होते? यासाठीची जबाबदारी अमित शाहांची असून आम्ही याबद्दल संसदेत बोलू असं राहुल गांधींनी रविवारीच स्पष्ट केल्याने आजाच दिवस चांगलाच गाजेल असं सांगितलं जात आहे. विशेष म्हणजे जेन झीने ज्या पद्धतीने पेपरफुटीसाठी जबाबदारी निश्चित करत धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा मागितला तशाच पद्धतीने विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी अशी मागणी राहुल गांधींनी केली आहे.
दिल्लीतील जंतरमंतर येथे 20 जुलै रोजी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जवरुन राहुल गांधींनी संताप व्यक्त केला आहे. राहुल गांधींनी, "दिल्लीत जे घडलं त्याला आम्ही अमित शाह यांना थेट जबाबदार धरतो. त्यांनी आमच्या विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्याची परवानगी दिली. त्यांनी जीवघेणी शस्त्रे आणि पेलेट गन वापरण्याची परवानगी दिली. आमच्यासाठी हा मूलभूत मुद्दा आहे. आम्ही आमच्याच सुरक्षा दलांकडून भारताच्या भविष्यावर गोळीबार स्वीकारणार नाही. हा संसदेत मोठा मुद्दा असेल," असं म्हटलं आहे. राहुल यांनी अमित शाहांना पत्रही लिहिलं आहे.
यामध्ये त्यांनी काय म्हटलंय पाहूयात...
20 जुलै 2026 रोजी दिल्लीत शांततापूर्ण निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अमानवीय हल्ल्याप्रकरणी जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यासाठी मी हे पत्र लिहीत आहे.
विद्यार्थी एका न्याय्य आणि उत्तरदायी शिक्षण व्यवस्थेची मागणी करत होते. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याऐवजी, सुरक्षा दलांनी त्यांच्यावर जीवघेणी शस्त्रे आणि अश्रूधुराच्या नळकांड्यांचा वापर करून बेछूट बळाचा वापर केला. यात शेकडो विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले आहेत. महिला विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून हल्ले करण्यात आले, ज्यामध्ये त्यांच्या गुप्तांगांना मुद्दाम लक्ष्य करण्यात आले.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे जीवघेण्या 'पेलेट गन्स'चा (छर्रे मारणाऱ्या बंदुकांचा) वापर झाला. प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडियावरील वृत्तांतून गंभीर दुखापत झालेल्या लोकांचे फोटो स्पष्टपणे दिसत आहेत. पेलेट गनने जखमी झालेल्यांमध्ये एका पत्रकाराचाही समावेश आहे. मी साहिल लोचब या 19 वर्षीय विद्यार्थ्याला भेटलो. पेलेट गनच्या गोळीबारामुळे त्याला प्रचंड वेदना होत आहेत आणि त्याचा एक डोळा निकामी होण्याची शक्यता आहे.
दिल्लीत तैनात असलेली सुरक्षा दले अखेरीस तुमच्याच नियंत्रणाखाली काम करतात, म्हणून मी तुम्हाला विचारू इच्छितो:
1) गृहमंत्री म्हणून, तुम्ही विद्यार्थ्यांविरुद्ध पेलेट गन्ससह जीवघेण्या बळाच्या वापरास परवानगी दिली होती का? तसे नसेल, तर ती परवानगी कोणी दिली?
2) साध्या वेशातील जे लोक विद्यार्थ्यांना लाठ्यांनी मारहाण करताना दिसत आहेत, ते पोलीस कर्मचारी आहेत की स्वयंसेवक? त्यांच्या तैनातीला कोणी अधिकृत मंजुरी दिली?
कोणत्याही लोकशाहीसाठी शांततापूर्ण निदर्शने अत्यंत महत्त्वाची असतात. निदर्शकांचे संरक्षण करणे आणि संवादाद्वारे त्यांच्या समस्यांचे निवारण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. अशा प्रकारची क्रूर हिंसा सर्व संकेत पायदळी तुडवते आणि त्यामुळे संपूर्ण देशात संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. देशाचे भविष्य असलेले तरुण आणि विद्यार्थी उत्तरे व उत्तरदायित्वाची मागणी करत आहेत. त्यांचा आवाज नक्कीच ऐकला जाईल.
छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया? pic.twitter.com/NDwfka1UqO— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 26, 2026
राहुल गांधी आज संसदेमध्ये आक्रमक पवित्र घेताना नेमकं काय बोलणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.