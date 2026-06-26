/Explained: राम मंदिरातील देणगी चोरी प्रकरणी FIR दाखल करण्यात आलेले ते 8 जण कोण? अयोध्येत नेमकं काय घडलंय?

उत्तर प्रदेश सरकारच्या कठोर भूमिकेमुळे, श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र दान प्रकरणात आठ नामनिर्देशित आणि इतर अज्ञात आरोपींविरुद्ध पहिला एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या विनंतीवरून मुख्यमंत्री योगी यांनी स्थापन केलेल्या एसआयटीने आपल्या प्राथमिक अहवालात कडक शिफारसी केल्या आहेत. आरोपींची सध्या चौकशी सुरू आहे.
ट्रस्टचे सदस्य कृष्णमोहन यांच्या लेखी तक्रारीच्या आधारे, श्री राम जन्मभूमी पोलीस ठाण्यात एफआयआर (गुन्हा क्र. 90/2026) नोंदवण्यात आला. अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, राम शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू आणि इतर अज्ञात व्यक्तींना आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले आहे. आरोपींविरुद्ध कलम 305, 306, 136(5), 317(4), 317(5), 61, 3(5) बीएनएस आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 13(1)(अ) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या एसआयटीचे प्रमुख सदस्य, लखनौ विभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत यांनी, पथकाच्या इतर दोन सदस्यांसह, गेल्या मंगळवारी सरकारला एक प्राथमिक अहवाल सादर केला, ज्यात सशक्त शिफारसी होत्या. यानंतरच गुरुवारी एफआयआर नोंदवण्यात आला. श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्रात अर्पण केलेल्या वस्तूंची चोरी झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर, ट्रस्टने विशेष चौकशीची विनंती केली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निर्देशानुसार, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात आले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले की, एसआयटीच्या निष्पक्ष तपासामुळे सत्य उजेडात येईल आणि दोषींना सोडले जाणार नाही.
7 जून: राम मंदिरातील दानपेटी आणि अर्पण केलेल्या वस्तूंमधून 5 कोटी ते 7.5 कोटी रुपयांची चोरी झाल्याचा आरोप करण्यात आला. 7 जूनच्या संध्याकाळी, राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय यांनी स्पष्टीकरण दिले.
8 जून: चंपत राय यांनी हे आरोप फेटाळले. मंदिर बांधकाम समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा त्या संध्याकाळी उशिरा अयोध्येत दाखल झाले आणि दुसऱ्या दिवशी परतले.
9 जून: भाजप नेते डॉ. रजनीश सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून सीबीआय किंवा ईडीसारख्या स्वतंत्र केंद्रीय संस्थेमार्फत चौकशीची मागणी केली.
10 जून: मंदिर बांधकाम समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा तात्काळ अयोध्येत दाखल झाले आणि त्यांनी चार तासांची बैठक घेतली.
11 जून: राम मंदिर ट्रस्टचे माजी लेखापाल महिपाल सिंग यांच्या एका व्हिडिओमध्ये २०२१-२०२२ मध्ये चोरी झाल्याचा दावा करण्यात आला होता, परंतु ते फुटेज हटवण्यात आले.
13 जून: ट्रस्टच्या विनंतीनुसार, चौकशीसाठी एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात आले.
15 जून: एसआयटीने श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांच्याकडून माहिती गोळा केली आणि सदस्य गोपाल राय यांना आमंत्रित केले. आठ ते दहा कर्मचाऱ्यांची सुमारे सहा तास चौकशी करण्यात आली.
16 जून: पथकाने चंपत राय आणि गोपाल राय यांची प्रत्येकी चार तास चौकशी केली. त्यांनी ट्रस्टच्या 11 महिन्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी केली आणि देणग्या मोजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची दीर्घ चौकशी केली.
17 जून: तपास पथकाने बँक अधिकारी आणि नोटा मोजण्यात सहभागी असलेल्या खासगी एजन्सीच्या प्रतिनिधींची चौकशी केली. बँक स्टेटमेंट आणि आर्थिक नोंदींचीही तपासणी करण्यात आली.
18 जून: हे पथक 10 तास मंदिर परिसरात थांबले होते. डॉ. अनिल मिश्रा यांची चार तास आणि टिन्नू यादव यांची दीड तास चौकशी करण्यात आली. अनिल आणि टिन्नू यांच्या उत्तरांची पडताळणी करण्यात आली.
19 जून: अनिल मिश्रा आणि राम मंदिर बांधकामाचे प्रभारी गोपाल राय यांची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यात आली. स्टेट बँकेचे शाखा व्यवस्थापक आणि कॅशियर यांची चौकशी करण्यात आली.
20 जून: पथकाने सर्व आरोपी आणि संशयितांच्या बँक खात्यांची माहिती गोळा केली आणि पुरावे जमा केले. तपासानंतर, पथक सर्व पुराव्यांसह लखनौला रवाना झाले.
23 जून: मंगळवारी, एसआयटीने गृह विभागाला २० पानी प्राथमिक अहवाल सादर केला.
25 जून: एफआयआर नोंदवण्यात आला.
1) रामशंकर यादव टिन्नू: पूर्वी ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय यांचा चालक असलेला, त्याचा मंदिराच्या जवळपास सर्वच कामांमध्ये थेट सहभाग होता. देणगी पेट्यांच्या चाव्यासुद्धा त्याच्याकडे होत्या.
2) अनुकल्प मिश्रा: रोकड मोजणीत सामील असलेला एक कर्मचारी. त्याला या अपहार प्रकरणाचा सूत्रधार मानले जाते आणि त्यालाच सर्वात आधी अटक करण्यात आली. त्याच्या कौशलपुरी येथील घरातून 20 लाख रुपये जप्त करण्यात आले.
3) लवकुश मिश्रा: अनुकल्प मिश्राचा मेहुणा. त्याला त्याचे सासरे आणि अनुकल्पचे वडील, रवींद्र मिश्रा यांनी कामावर ठेवले होते. त्याच्या घरातून अंदाजे 10 लाख रुपये रोख रक्कम जप्त करण्यात आली.
4) मनीष यादव: टिन्नू यादवचा भाचा. त्याला सुमारे चार ते पाच महिन्यांपूर्वी टिन्नूने कामावर ठेवले होते. त्याच्या निवासस्थानातूनही काही रोख रक्कम जप्त करण्यात आली.
5) सुभाष श्रीवास्तव: कॅनरा बँकेतून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, त्याला केवळ ट्रस्टचा कर्मचारी बनवण्यात आले नाही, तर रोकड मोजणीच्या देखरेखीच्या कामातही सामील करून घेण्यात आले.
6) अविनाश शुक्ला: तो रोकड मोजणीच्या कामात सामील होता आणि अयोध्या शहराचा रहिवासी आहे. त्याच्या खात्यातून पाच लाख रुपये जप्त करण्यात आले.
7) करुणेश पांडे: तो रोकड मोजणीच्या कामात सामील होता आणि अनुकूलच्या खूप जवळचा असल्याचे म्हटले जाते.
8) रामशंकर मिश्रा: तो रोकड मोजणीच्या कामात सामील होता. त्याच्याकडूनही काही रोकड जप्त करण्यात आली.
1) फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे (CrPC) कलम ३०६: मालमत्तेची चोरी. शिक्षा सात वर्षे.
2) फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे (CrPC) कलम ३१६(५): विश्वासघात. शिक्षा जन्मठेप किंवा दहा वर्षांपर्यंत.
3) फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे (CrPC) कलम ३१७(४) आणि ३१७(५): चोरीची किंवा अपहार केलेली मालमत्ता हेतुपुरस्सर लपवणे किंवा तिची विल्हेवाट लावण्यास मदत करणे. शिक्षा: तीन ते सात वर्षे.
4) फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे (CrPC) कलम ६१: गुन्हेगारी कट. दोषी सिद्ध झाल्यास, मुख्य गुन्ह्याइतकीच शिक्षा.
5) फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे (CrPC) कलम ३(५): गट संघटित करून गुन्हा करणे. दोषी सिद्ध झाल्यास, मुख्य गुन्ह्याइतकीच शिक्षा.
6) फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे (CrPC) कलम ३०५: उपासना/पूजेसाठी समर्पित इमारत, तंबू किंवा पात्रात ठेवलेल्या मालमत्तेची चोरी. सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड.
7) भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ च्या कलम १३(१)(अ) सह कलम १३(२) वाचल्यास: लोकसेवकाला त्याच्या पदाच्या कारणास्तव सोपवलेल्या किंवा त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या मालमत्तेचा अप्रामाणिकपणे अपहार करणे, अपहार करणे किंवा अपहार करणे. किमान चार वर्षे ते कमाल १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड.