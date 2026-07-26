/कारगिल युद्धातील 4 परमवीर... ज्यांच्या पराक्रमाची आजही दिली जाते साक्ष

'शेरशाह' सिनेमा सर्वांनीच पाहिला असेल आणि त्या सिनेमाच्या माध्यमामधून कॅप्टन विक्रम बत्रा यांच्या आयुष्याची माहिती सर्वांपर्यत पोहोचली. 1999 च्या कारगिल युद्धात भारतीय सैन्याच्या जवानांनी दाखवलेले अदम्य साहस आणि पराक्रम इतिहासाच्या पानांमध्ये सुवर्ण अक्षरांमध्ये नोंदला गेला आहे. मातृभूमीची सेवा करण्यासाठी रक्षण करण्यासाठी देशातील 527 शूर सैनिकांनी त्यांच्या प्राणांचे बलिदान दिले. अतुलनीय शौर्याचा गौरव करण्यासाठी भारत सरकारने देशाचा सर्वोच्च लष्करी सन्मान 'परमवीर चक्र' (PVS) प्रदान केला. आज भारतासाठी भावूक दिवस आहे, कारगिलच्या त्या महान वीरांबद्दल ज्यांचे शौर्य आजही प्रत्येक देशवासीयाच्या हृदयात जिवंत आहे त्यांच्याबद्दल तुम्हाला माहिती देणार आहोत.
देशाचे शूर कॅप्टन विक्रम बत्रा यांच्या जीवनावर सिनेमा सर्वांनी पाहिला आहे, सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे पॉईंट 5140 आणि पॉईंट 4875 (आता त्यांच्या सन्मानार्थ 'बत्रा टॉप' म्हटले जाते) पाकिस्तानी घुसखोरांपासून त्यांनी मुक्त केले. कॅप्टन विक्रम बत्रा यांचे प्रसिद्ध घोषवाक्य "ये दिल मांगे मोअर" आजही देशातील तरुणांमध्ये आणि प्रत्येक भारतीयाच्या मनात देशभक्तीची ज्योत प्रज्वलित करते. युद्धामध्ये गंभीर जखमी होऊनही त्यांनी अदम्य इच्छाशक्ती दाखवली आणि शेवटच्या श्वासापर्यंत शत्रूशी लढताना अनेकांना ठार मारले.
झालेल्या कारगिल युद्धामध्ये रायफल मॅन म्हणून काम करणाऱ्या संजय कुमार यांनी त्यावेळी मोठे साहस दाखवले होते. संजय कुमार यांनी वरच्या भागावर शत्रूच्या चौक्यांवर जोरदार हल्ला चढवला त्यांनी जीवाची पर्वा न करता थेट शत्रूवर गोळीबार केला होता. यानंतर त्यांनी शत्रूची मशीनगन आपल्या ताब्यात घेतली आणि उर्वरित शत्रूंचा नायनाट करून सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या तळावर तिरंगा फडकवला.
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टायगर हिलच्या उतार आणि दुर्गम टेकड्या चढणे म्हणजेच हा एक मृत्यूचा खेळ आहे योगेंद्र सिंह यादव यांनी धैर्य दाखवून या भीषण चढाई आणि चकमकीदरम्यान त्याच्या शरीरात 15 हून अधिक गोळ्या लागल्या असूनही त्यांनी हार मानली नाही. युद्धाच्यावेळी गंभीर जखमी असूनही त्यांनी एकहाती शत्रूचे अनेक बंकर उद्ध्वस्त केले, ज्यामुळे भारतीय सैन्याला पुढे जाण्याचा आणि विजय मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
लेफ्टनंट मनोजकुमार पांडे यांनी पाकिस्तानातून कारगिलच्या बटालिक सेक्टरमध्ये असलेले कठीण आणि आव्हानात्मक खालुबार शिखर परत मिळवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. ऑपरेशनच्या दरम्यान ते गंभीर जखमी झाले, पण त्यांच्या हिंमतीत कोणतीही कमतरता नव्हती. जखमी अवस्थेतही त्यांनी विलक्षण शौर्य दाखवले आणि एकापाठोपाठ एक शत्रूचे चार बंकर पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले.