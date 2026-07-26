Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /कारगिल युद्धातील 4 परमवीर... ज्यांच्या पराक्रमाची आजही दिली जाते साक्ष

कारगिल युद्धातील 4 परमवीर... ज्यांच्या पराक्रमाची आजही दिली जाते साक्ष

1999 च्या कारगिल युद्धात भारतीय सैन्याच्या जवानांनी दाखवलेले अदम्य साहस आणि पराक्रम इतिहासाच्या पानांमध्ये सुवर्ण अक्षरांमध्ये नोंदला गेला आहे. कारगिलच्या त्या महान वीरांबद्दल ज्यांचे शौर्य आजही प्रत्येक देशवासीयाच्या हृदयात जिवंत आहे त्यांच्याबद्दल तुम्हाला माहिती देणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 26, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:15 PM IST
कारगिल युद्धातील 4 परमवीर... ज्यांच्या पराक्रमाची आजही दिली जाते साक्ष
Image Credit: कारगिल युद्धातील 4 परमवीर (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
कारगिल युद्धातील 4 परमवीर... ज्यांच्या पराक्रमाची आजही दिली जाते साक्ष
Kargil War3 min ago
2
ISRO19 min ago
3
Dharmendra Pradhan25 min ago
4
amravati news37 min ago
5
Pralhad Joshi new education minister1 hr ago