भारतात 200 किलो सोने कोणी खरेदी केले? सप्टेंबरमध्ये मोठी खरेदी, दागिने नाही तर सोन्याच्या विटांनी भरलेला खजिना

Gold Price Fall : विक्रमी उच्चांकानंतर, सोन्याच्या किंमती आता घसरत आहेत. सोन्याच्या किंमती 5.61 टक्क्यांनी घसरून 1,20,600 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाल्या. यासह, सोन्याच्या विक्रमी उच्चांकावरून 7,200 रुपयांनी घसरण झाली आहे. सोन्याच्या किमतीत झालेल्या घसरणीदरम्यान, 2025-26 च्या पहिल्या सहामाहीत आरबीआयच्या सोन्याच्या साठ्याने 880 मेट्रिक टनांचा टप्पा ओलांडला. सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात मध्यवर्ती बँकेने सोन्याच्या साठ्यात 0.2 मेट्रिक टनांची वाढ केली.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 26 सप्टेंबर 2025 पर्यंत एकूण 95 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या सोन्याचे मूल्य होते. वाढत्या जागतिक अनिश्चिततेमुळे गेल्या काही महिन्यांत सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी पर्याय मानल्या जाणाऱ्या सोन्याची मागणी वाढली आहे. आरबीआयच्या ताज्या बुलेटिननुसार, सप्टेंबरमध्ये संपलेल्या सहा महिन्यांत आरबीआयने 0.6 मेट्रिक टन (600 किलोग्रॅम) सोने खरेदी केले. सप्टेंबर आणि जूनमध्ये अनुक्रमे एकूण 0.2 मेट्रिक टन (200 किलोग्रॅम) आणि 0.4 मेट्रिक टन (400 किलोग्रॅम) सोने खरेदी करण्यात आले. सप्टेंबर अखेरीस आरबीआयकडे असलेले एकूण सोन्याचे साठे 880.18 मेट्रिक टन झाले, जे 2024-25 च्या अखेरीस 879.58 मेट्रिक टन होते. 2024-25 दरम्यान, आरबीआयने 54.13 मेट्रिक टन सोने जोडले.
सोने का खरेदी केले जात आहे?
जागतिक आर्थिक आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोन्याच्या किमती वाढल्या आहेत. यामुळे सुरक्षित खरेदीला प्रोत्साहन मिळाले आहे. सध्या, सोने त्याच्या विक्रमी उच्चांकावरून लक्षणीयरीत्या घसरले आहे. 17 ऑक्टोबर रोजी 24 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1,30,847 रुपये होती, जी आता 1,23,907 रुपयांवर आली आहे. तर चांदी 1,71,275 रुपये प्रति किलो होती, जी 22 ऑक्टोबर रोजी 1,52,501 रुपयांवर आली आहे. जागतिक स्तरावर मध्यवर्ती बँकांनी अधिकृत साठ्यात 166 टन सोने जोडले आहे, ज्यामुळे मागणी आणखी वाढली आहे. तिसऱ्या तिमाहीत सोन्याच्या किमती वाढल्या आणि सप्टेंबरमध्ये त्यांनी आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला.
FAQ
1 सोन्याच्या किंमतीत सध्या काय घसरण झाली आहे?
विक्रमी उच्चांकानंतर सोन्याच्या किंमती ५.६१ टक्क्यांनी घसरून प्रति १० ग्रॅम १,२०,६०० रुपयांवर आल्या आहेत. उच्चांकावरून एकूण ७,२०० रुपयांची घसरण झाली आहे. १७ ऑक्टोबरला २४ कॅरेट सोन्याची किंमत १,३०,८४७ रुपये प्रति १० ग्रॅम होती, जी आता १,२३,९०७ रुपयांवर आली आहे. चांदीची किंमत १,७१,२७५ रुपयांवरून प्रति किलो १,५२,५०१ रुपयांवर घसरली आहे.
2 आरबीआयच्या सोन्याच्या साठ्यात काय वाढ झाली आहे?
२०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीत आरबीआयच्या सोन्याच्या साठ्याने ८८० मेट्रिक टनांचा टप्पा ओलांडला. सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात ०.२ मेट्रिक टनांची वाढ झाली. २६ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत एकूण सोन्याचे मूल्य ९५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके होते. सप्टेंबर अखेरीस साठे ८८०.१८ मेट्रिक टन झाले, जे २०२४-२५ च्या अखेरीस ८७९.५८ मेट्रिक टन होते.
3 २०२४-२५ आणि २०२५-२६ मध्ये आरबीआयने किती सोने खरेदी केले?
२०२४-२५ दरम्यान आरबीआयने ५४.१३ मेट्रिक टन सोने जोडले. २०२५-२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत (सप्टेंबरपर्यंत) ०.६ मेट्रिक टन (६०० किलोग्रॅम) सोने खरेदी केले, ज्यात जूनमध्ये ०.४ मेट्रिक टन आणि सप्टेंबरमध्ये ०.२ मेट्रिक टनाचा समावेश आहे.