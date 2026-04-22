8th Pay Commission: तुमच्या पगारात किती वाढ होणार? ही 20 नावं ठरवणार; पाहा संपूर्ण यादी!

8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आगामी काळ अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबतच्या हालचाली आता वेगवान झाल्या असून, यामुळे लाखो कुटुंबांच्या आर्थिक गणितात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. 20 सदस्यीय समितीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय तुमचा पगार ठरवणार आहे. या 20 सदस्यीय समितीत कोण आहे? याबद्दल जाणून घेऊया.
20 सदस्यीय समितीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
आठव्या वेतन आयोगाची रूपरेषा ठरवण्यासाठी एका 20 सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीचे गठन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही समिती केवळ वेतनवाढीचा आकडा ठरवणार नाही, तर सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार आणि महागाईचा दर यांचा समतोल कसा राखता येईल, याचा सखोल अभ्यास करेल. या समितीचा अहवालच पुढील दशकातील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक भवितव्य ठरवणार आहे.
जुनी पेन्शन योजना विरुद्ध NPS
जुनी पेन्शन योजना हा यातील सर्वात कळीचा मुद्दा आहे. कारण अनेक राज्यांनी ओपीएस लागू करण्याची मागणी केली असताना, केंद्र सरकार यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. समितीला 'युनिफाइड पेन्शन स्कीम' (UPS) आणि 'ओपीएस' यांच्यातील सुवर्णमध्य शोधण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेचा विचार करूनच समिती आपला अंतिम कौल देईल.
किमान वेतनात मोठी वाढ?
सातव्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत आठव्या वेतन आयोगात किमान मूळ वेतनात (Basic Pay) लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या किमान वेतन १८,००० रुपये आहे, जे वाढवून 26 हजार ते 30 हजार रुपयांच्या घरात नेण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांकडून होत आहे. जर 'फिटमेंट फॅक्टर'मध्ये वाढ झाली, तर कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी सुधारणा होईल.
फिटमेंट फॅक्टर
वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये 'फिटमेंट फॅक्टर' (Fitment Factor) हा घटक सर्वात महत्त्वाचा असतो. सातव्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर 2.57 होता. आता तो 3.68 पर्यंत वाढवण्याची मागणी जोर धरत आहे. जर हा बदल स्वीकारला गेला, तर कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगारात किमान 20% ते 25% वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.
महागाई भत्ता
सध्याच्या नियमानुसार, जेव्हा महागाई भत्ता 50% ओलांडतो, तेव्हा वेतन आयोगाच्या पुनर्रचनेची गरज भासते. मार्च 2026 पर्यंतच्या परिस्थितीचा विचार करता, महागाईचा वाढता आलेख पाहता नवीन वेतन आयोग लागू करणे ही केवळ मागणी नसून ती गरज बनली आहे. वाढत्या महागाईमुळे कमी झालेली 'खरेदी शक्ती' (Purchasing Power) पुनर्स्थापित करणे हे या आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट असेल.
अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम?
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारी तिजोरीवर अब्जावधी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूला कर्मचाऱ्यांच्या हातात जास्त पैसा आल्यामुळे बाजारात मागणी वाढेल, ज्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला (GDP) गती मिळू शकते. समितीला सरकारी खर्च आणि आर्थिक वृद्धी यांमधील नाजूक संतुलन राखावे लागेल.
अंमलबजावणीची संभाव्य तारीख
सामान्यतः दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होतो. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी 2026 मध्ये झाली होती, त्या हिशोबाने 1 जानेवारी 2026 पासून 8 वा वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे. समितीची स्थापना, चर्चा, अहवाल सादरीकरण आणि मंत्रिमंडळाची मंजुरी या प्रक्रियेला वेळ लागत असला तरी, कर्मचाऱ्यांना 'थकीत वेतन' (Arrears) मिळण्याची आशा आहे.
20 जणांची यादी
1)जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, अध्यक्ष
2)अध्यक्षांचे PSO/Sr. PPS अध्यक्षांचे PPS
3)प्रो पुलक घोष सदस्य (अंशकालिक)
4)पंकज जैन सदस्य सचिव
5)गुरबचन सिंह, सदस्य सचिवांचे Sr. PPS
6)राजीव मिश्रा, प्रधान सल्लागार (आर्थिक)
7)नीरज कुमार गयागी, संयुक्त सचिव
8)कृष्ण वी.आर, संचालक
9)आनंद कुमार झा ,संचालक
10)मोहम्मद शाहनवाज अख्तर संचालक
11)आशीष यादव, संचालक
12)मनीष कुमार, संचालक
13)रवि प्रकाश यादव, उप सचिव
14)अभय नंदन सहाय उप सचिव
15)राहुल डाभी अवर, सचिव
16)राहुल कुमार शर्मा, अनुभाग अधिकारी
17)अनूप कुमार, अनुभाग अधिकारी
18)कुलदीप सिंह मीना, अनुभाग अधिकारी
19)मधुसूदन आनंद, अनुभाग अधिकारी
20)गौरव कुमार दुसाद, अनुभाग अधिकारी