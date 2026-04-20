Explained : बेरोजगारीचा सर्वाधिक धोका कोणाला?; अहवालातून धक्कादायक खुलासा

The State of Working India 2026 Report : चांगल्या नोकरी आणि पगारासाठी तुमचं शिक्षण फार महत्त्वाचं असतं. चांगली पदवी असली की चांगल्या कंपनीत उच्च पदावर भरघोस पगाराची नोकरी मिळते, असं आपण लहानपणापासून सगळेच ऐकत असतो. पण थांबा, 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026' चा एक धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. या अहवालानुसार तरुण पिढी जेवढा जास्त शिक्षि असतो, त्याला नोकरी मिळण्याची संधी तेवढीच कमी होत जाते. या अहवालानुसार भारतात अशिक्षित कामागारांमधील बेरोजगारी ही फक्त 3 टक्के एवढी आहे. पण ही टक्केवारी 15 ते 24 वयागटातील पदवीधर तरुणांची पाहिली, तर ती अतिशय धक्कादायक आहे. कारण हा दर या अहवालानुसार 40 टक्के एवढा आहे. या आकडेवारीमुळे हे स्पष्ट होतंय की, भारतातील शिक्षण व्यवस्था आणि श्रम बाजारात तीव्र असमतोलचा जगासमोर आणत आहे.
या अहवालात या धक्कादायक आकडेवारीमागील कारणही स्पष्ट केलं आहे. ते म्हणतात की, शिक्षण कधीच वाया जात नसतं. पण चांगलं आणि उच्च शिक्षण घेतल्यास आपल्या मानसिकतेनुसार आपल्या चांगल्या नोकरीच्या अपेक्षा उंचावतात. पण त्या उलट अशिक्षित लोक जी कामं मिळतील जी नोकरी जशी असेल तशी स्वीकारतात. त्यामुळे हा फरक दिसून येत आहे. तरदुसरीकडे पदवीधर चांगल्या नोकरीच्या आशेत अनेक दिवस घरात बसून असतात पण भारतातील नोकरीची स्थिती पाहता त्या लाखो तरुणांसाठी, त्या चांगल्या नोकरीची संधी कधीच चालून येत नाही.