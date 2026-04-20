Explained : बेरोजगारीचा सर्वाधिक धोका कोणाला?; अहवालातून धक्कादायक खुलासा

'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026' चा धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. ज्यानुसार भारतात बेरोजगारीचा सर्वाधिक धोका कोणाला आहे. त्यासोबत भारतात पुढे किती वर्ष नोकरी असणार आहे, याबद्दल अनेक खुलासे करण्यात आले आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 21, 2026, 09:25 AM IST
The State of Working India 2026 Report : चांगल्या नोकरी आणि पगारासाठी तुमचं शिक्षण फार महत्त्वाचं असतं. चांगली पदवी असली की चांगल्या कंपनीत उच्च पदावर भरघोस पगाराची नोकरी मिळते, असं आपण लहानपणापासून सगळेच ऐकत असतो. पण थांबा, 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026' चा एक धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. या अहवालानुसार तरुण पिढी जेवढा जास्त शिक्षि असतो, त्याला नोकरी मिळण्याची संधी तेवढीच कमी होत जाते. या अहवालानुसार भारतात अशिक्षित कामागारांमधील बेरोजगारी ही फक्त 3 टक्के एवढी आहे. पण ही टक्केवारी 15 ते 24 वयागटातील पदवीधर तरुणांची पाहिली, तर ती अतिशय धक्कादायक आहे. कारण हा दर या अहवालानुसार 40 टक्के एवढा आहे. या आकडेवारीमुळे हे स्पष्ट होतंय की, भारतातील शिक्षण व्यवस्था आणि श्रम बाजारात तीव्र असमतोलचा जगासमोर आणत आहे. 

या अहवालात या धक्कादायक आकडेवारीमागील कारणही स्पष्ट केलं आहे. ते म्हणतात की, शिक्षण कधीच वाया जात नसतं. पण चांगलं आणि उच्च शिक्षण घेतल्यास आपल्या मानसिकतेनुसार आपल्या चांगल्या नोकरीच्या अपेक्षा उंचावतात. पण त्या उलट अशिक्षित लोक जी कामं मिळतील जी नोकरी जशी असेल तशी स्वीकारतात. त्यामुळे हा फरक दिसून येत आहे. तरदुसरीकडे पदवीधर चांगल्या नोकरीच्या आशेत अनेक दिवस घरात बसून असतात पण भारतातील नोकरीची स्थिती पाहता त्या लाखो तरुणांसाठी, त्या चांगल्या नोकरीची संधी कधीच चालून येत नाही.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

India unemploymenteducated unemployed IndiaState of Working India 2026 reportIndia job crisishigher education unemployment

