भारताचे 205000 किलो सोने कोणाकडे गहाण? ना RBIकडे, ना वर्ल्ड बँकेकडे; या'सावकारा'च्या तिजोऱ्यांमध्ये पडून!

Gold Finance: भारतात सोन्याला केवळ एक धातू म्हणून नाही, तर सुरक्षित गुंतवणूक आणि भावनिक आधार म्हणून पाहिले जाते. याच मानसिकतेचा सकारात्मक फायदा घेत 'मुथूट फिनकॉर्प' या बिगर बँकिंग वित्तीय कंपनीने (NBFC) एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. सध्या या कंपनीच्या लॉकर्समध्ये तब्बल 205 टन सोन्याचा साठा जमा झाला आहे. हे सोनं कंपनीचं स्वतःचं नसून, कर्ज घेण्यासाठी ग्राहकांनी गहाण ठेवलेले दागिने आहेत. हा आकडा इतका मोठा आहे की, अनेक देशांच्या केंद्रीय बँकांकडेही एवढा सोन्याचा साठा उपलब्ध नाही. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
मुथूट फिनकॉर्पच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, कंपनीकडे सध्या 205 टन इतका प्रचंड सोन्याचा साठा गहाण स्वरूपात जमा आहे. गेल्या काही वर्षांत सोनं कर्जाच्या (Gold Loan) मागणीत झालेली मोठी वाढ याला कारणीभूत आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील नागरिक आपत्कालीन आर्थिक गरजेसाठी सोन्याचा वापर करत असल्याचे यातून स्पष्ट होते. 205 टन हे प्रमाण जागतिक स्तरावरील अनेक विकसित राष्ट्रांच्या परकीय चलन साठ्यातील सोन्यापेक्षाही जास्त आहे.
बँकेच्या क्लिष्ट प्रक्रियेपेक्षा सोन्यावर कर्ज घेणे सर्वसामान्यांना अधिक सोयीचे वाटते. मुथूट फिनकॉर्पच्या मते, कमीत कमी कागदपत्रे आणि काही मिनिटांत मिळणारे कर्ज यामुळे लोक त्यांच्याकडील दागिन्यांचा वापर भांडवल म्हणून करत आहेत. जेव्हा बाजारात सोन्याचे भाव वाढतात, तेव्हा ग्राहकांना त्यांच्या सोन्यावर अधिक कर्ज मिळते, ज्यामुळे या क्षेत्राची उलाढाल वेगाने वाढली आहे.
हा 205 टन सोन्याचा साठा केवळ श्रीमंतांचा नाही, तर यात मोठा वाटा मध्यमवर्गीय कुटुंबे आणि छोट्या व्यापाऱ्यांचा आहे. लग्नकार्य, मुलांचे शिक्षण किंवा व्यवसायासाठी खेळते भांडवल उभारण्यासाठी लोक आपले सोने गहाण ठेवतात. बँकांकडून वैयक्तिक कर्ज (Personal Loan) घेण्यापेक्षा सोन्यावर कर्ज घेणे स्वस्त पडते, कारण याचा व्याजदर तुलनेने कमी असतो.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सोने लोक एका कंपनीकडे का ठेवतात? याचे मुख्य कारण म्हणजे 'सुरक्षा'. घरात सोने ठेवण्यापेक्षा ते विमा संरक्षण असलेल्या कंपनीच्या लॉकरमध्ये ठेवणे अधिक सुरक्षित मानले जाते. मुथूट फिनकॉर्पने आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा आणि विम्याच्या आधारे ग्राहकांचा विश्वास संपादन केला आहे. त्यामुळेच 205 टन सोन्याचे व्यवस्थापन करणे कंपनीला शक्य झाले आहे.
जर आपण या साठ्याची तुलना केली, तर अनेक देशांच्या 'सेंट्रल बँक्स'कडेही एवढे सोने नाही. मुथूटसारख्या खासगी कंपन्यांकडे जमा असलेले हे सोने भारताच्या 'Shadow Banking' क्षेत्राची ताकद दर्शवते. भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत सोन्याचा वापर कशा प्रकारे उत्पादक कामासाठी केला जाऊ शकतो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
सध्या सोन्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत. अशा स्थितीत सोन्याची प्रत्यक्ष हाताळणी करणे आव्हानात्मक असते. मुथूट फिनकॉर्प आता डिजिटल सुवर्ण कर्जावरही भर देत आहे. सोन्याच्या वाढत्या किमतींमुळे कंपनीच्या 'लोन टू व्हॅल्यू' (LTV) प्रमाणात बदल होत असतात, ज्याचा थेट परिणाम कंपनीच्या नफ्यावर आणि ग्राहकांच्या कर्ज मर्यादेवर होतो.
घरातील 'डेड इन्व्हेस्टमेंट' म्हणजेच पडून असलेले सोने जेव्हा कर्जाच्या माध्यमातून बाजारात येते, तेव्हा अर्थव्यवस्थेला गती मिळते. 205 टन सोन्याच्या बदल्यात दिलेले हजारो कोटींचे कर्ज बाजारात फिरत आहे, ज्यामुळे उपभोग आणि मागणी वाढण्यास मदत होत आहे. थोडक्यात, मुथूट फिनकॉर्पमधील हे सोने भारताच्या आर्थिक चक्राला फिरवणारे एक महत्त्वाचे इंधन ठरतय.