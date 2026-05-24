/पती-मुलं नसतील तर महिलेच्या संपत्तीवर कोणाचा हक्क? वारसा कायद्यातील महत्त्वाचे नियम 99 टक्के लोकांना नसतो माहिती!

Woman Property Rights: भारतामध्ये मालमत्ता आणि वारसा हक्कांबाबत अनेकदा संभ्रम निर्माण होतो. विशेषतः एखाद्या महिलेचा मृत्यू पती आणि मुलांशिवाय झाला, तर तिच्या संपत्तीवर नेमका कोणाचा अधिकार राहतो? याबाबत हिंदू वारसा कायद्यात स्पष्ट नियम आहेत. कायद्यातील या तरतुदींबद्दल सर्वसामान्यांना माहिती असणे महत्त्वाचे मानले जाते.
हिंदू वारसा कायदा 1956 नुसार, एखाद्या विवाहित महिलेचा मृत्यू इच्छापत्र (Will) न करता झाला आणि तिचे पती किंवा मुलं जिवंत नसतील, तर तिची मालमत्ता सर्वप्रथम पतीच्या वारसांकडे जाते. म्हणजेच सासरच्या नातेवाईकांना प्राधान्य दिले जाते. त्यानंतरच आई-वडील किंवा माहेरच्या वारसांचा विचार केला जातो.
कायद्यानुसार महिलेच्या संपत्तीच्या वाटपासाठी विशिष्ट क्रम निश्चित करण्यात आला आहे. पहिल्या क्रमांकावर पती आणि मुलं, दुसऱ्या क्रमांकावर पतीचे वारस, त्यानंतर आई-वडील आणि शेवटी माहेरचे इतर वारस असा हा क्रम आहे. त्यामुळे अनेक वेळा माहेरच्या कुटुंबीयांना थेट मालमत्तेचा अधिकार मिळत नाही.
हिंदू वारसा कायद्यानुसार महिलांना त्यांच्या नावावरील संपत्तीवर पूर्ण अधिकार आहे. स्वतः कमावलेली मालमत्ता, भेट स्वरूपात मिळालेली संपत्ती किंवा वारशातून मिळालेली मालमत्ता यावर त्या पूर्ण मालक मानल्या जातात. त्या इच्छेनुसार ती मालमत्ता विकू, दान करू किंवा इच्छापत्राद्वारे कुणालाही देऊ शकतात.
कायद्याची माहिती नसल्यामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये मालमत्तेवरून वाद निर्माण होतात. विशेषतः एकट्या राहणाऱ्या किंवा अपत्य नसलेल्या महिलांनी इच्छापत्र तयार न केल्यास नंतर कायदेशीर गुंतागुंत वाढू शकते. त्यामुळे तज्ज्ञ महिलांना वेळेत वैध इच्छापत्र तयार करण्याचा सल्ला देतात.
2005 मध्ये हिंदू वारसा कायद्यात महत्त्वाची सुधारणा करण्यात आली. या बदलानंतर मुलींनाही मुलांप्रमाणेच वडिलोपार्जित संपत्तीवर समान हक्क मिळाला. या सुधारणेमुळे महिलांच्या आर्थिक अधिकारांना अधिक बळ मिळालं आणि वारसा हक्कातील लैंगिक भेदभाव कमी करण्याचा प्रयत्न झाला.