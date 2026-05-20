/Cockroach Janata Party:कोण आहे अभिजीत दीपके? CJI च्या विधानंतर बनवली कॉकरोच जनता पार्टी; 4 Million हून जास्त फॉलोअर्स!

Cockroach Janata Party: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ ही पारंपरिक राजकीय पक्षासारखी अधिकृत संघटना नसून सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर उभी राहिलेली व्यंगात्मक चळवळ आहे.
Cockroach Janata Party: देशातील बेरोजगारी, स्पर्धा परीक्षा घोटाळे आणि व्यवस्थेविरोधातील तरुणांचा वाढता रोष आता एका वेगळ्याच स्वरूपात समोर येताना दिसतोय. सोशल मीडियावर अचानक चर्चेत आलेली ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) ही त्याचाच भाग मानली जात आहे. सुरुवातीला विनोदी आणि व्यंगात्मक वाटणारी ही मोहीम आता हजारो तरुणांना जोडणारे डिजिटल आंदोलन बनत चालली आहे. काही दिवसांतच या मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे समोर आले आहे. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा निर्माता अभिजीत दिपके कोण आहे? काय अजेंडा आहे? सविस्तर जाणून घेऊया.
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ ही पारंपरिक राजकीय पक्षासारखी अधिकृत संघटना नसून सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर उभी राहिलेली व्यंगात्मक चळवळ आहे. बेरोजगार युवकांना उद्देशून करण्यात आल्याचा दावा असलेल्या एका वादग्रस्त टिप्पणीच्या पार्श्वभूमीवर या मोहिमेची सुरुवात झाली. काही तरुणांनी या वक्तव्याला विरोध करण्यासाठी विनोदी पण टोचून बोलणाऱ्या शैलीत ही मोहीम सुरू केली. अल्पावधीतच हजारो लोकांनी या चळवळीशी जोडल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
15 मे 2026 रोजी एका सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी कथितरित्या काही बेरोजगार युवकांची तुलना “कॉकरोच”शी केल्याची चर्चा सोशल मीडियावर वेगाने पसरली. या वक्तव्याचा अर्थ असा घेतला गेला की काही तरुण सोशल मीडिया, मीडिया किंवा RTI अॅक्टिव्हिझमद्वारे व्यवस्थेवर टीका करतात. या विधानावर अनेकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नंतर या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आल्याचे स्पष्टीकरणही देण्यात आले.
या मोहिमेमागे अभिजीत दिपके नावाचा तरुण असल्याचे समोर आले आहे. काही माध्यमांच्या माहितीनुसार, तो यापूर्वी राजकीय सोशल मीडिया मोहिमांमध्ये काम करत होता. त्यांने ही मोहीम निवडणूक जिंकण्यासाठी नव्हे, तर व्यवस्थेविरोधातील तरुणांचा आवाज इंटरनेटवर पोहोचवण्यासाठी सुरू केल्याचे सांगितले जाते. काही दिवसांतच या मोहिमेला मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन पाठिंबा मिळाला.
ही मोहीम सुरू झाल्यानंतर “Main Bhi Cockroach” हा हॅशटॅग मोठ्या प्रमाणावर ट्रेंड होऊ लागला. अनेक तरुणांनी बेरोजगारी, परीक्षा व्यवस्थेतील गोंधळ, करिअरचा ताण आणि सरकारी यंत्रणांविषयीची नाराजी व्यक्त करत या मोहिमेला समर्थन दिले. Gen-Z पिढीने मीम्स, व्हिडिओ, पोस्ट आणि डिजिटल मोहिमांद्वारे याला अधिक वेग दिला. त्यामुळे काही दिवसांतच ही चळवळ इंटरनेटवरील चर्चेचा प्रमुख विषय ठरली.
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने मजेशीर शैलीत आपला पाच सूत्रीय जाहीरनामा देखील जाहीर केला. मात्र त्यात काही गंभीर मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. यामध्ये
परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता
महिलांना अधिक राजकीय प्रतिनिधित्व
माध्यम स्वातंत्र्य
पक्षांतर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणा
अशा मुद्द्यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे ही केवळ विनोदी मोहीम नसून व्यवस्थेविरोधातील असंतोषाचे प्रतीक असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
देशात गेल्या काही वर्षांत स्पर्धा परीक्षा पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील विलंब आणि रोजगाराच्या मर्यादित संधी यामुळे तरुणांमध्ये मोठी नाराजी आहे. NEET, CBSE आणि इतर परीक्षांबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने या मुद्यांवर सोशल मीडियाद्वारे आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे अनेक विद्यार्थी आणि बेरोजगार युवक या मोहिमेकडे आकर्षित झाले आहेत.
सध्या ही मोहीम अधिकृत राजकीय पक्ष नसली तरी तिच्या लोकप्रियतेमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. काही प्रसिद्ध नेत्यांनीही सोशल मीडियावर विनोदी शैलीत या मोहिमेचा उल्लेख केला. मात्र ही चळवळ प्रत्यक्ष राजकारणात उतरणार की केवळ डिजिटल व्यंग म्हणूनच राहणार, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल. तरुणांमध्ये व्यवस्थेविरोधातील असंतोष वाढत असून सोशल मीडिया आता त्यांच्या अभिव्यक्तीचे प्रभावी माध्यम बनले आहे, ही बाब या घटनेने अधोरेखित केली आहे.