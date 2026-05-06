ममता बॅनर्जींनतर पश्चिम बंगालला मिळणार दुसरी महिला मुख्यमंत्री; कोण आहेत अग्निमित्रा पॉल?, ज्यांना अचानक बोलावलं दिल्लीला!

Agnimitra Paul: अग्निमित्रा पॉल यांचे दिल्लीला जाणे ही केवळ सदिच्छा भेट नसून, बंगालच्या भविष्यातील राजकीय रचनेचा तो एक भाग आहे. जर 'दिल्ली मॉडेल' यशस्वी झाले, तर बंगालच्या राजकारणात एका नवीन पर्वाची सुरुवात होईल.

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 6, 2026, 02:06 PM IST
अग्निमित्रा पॉल

Agnimitra Paul: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. ऐतिहासिक विजय मिळवल्यानंतर आता भाजप बंगालची धुरा कोणाच्या हाती सोपवणार?, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, भाजपच्या फायरब्रँड नेत्या अग्निमित्रा पॉल यांना पक्षाच्या हायकमांडने तातडीने दिल्लीला बोलावल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. बंगालमध्ये मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आता पॉल यांचे नाव आघाडीवर आले असून, दिल्लीच्या धर्तीवर बंगालमध्येही महिला नेतृत्वाला संधी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पश्चिम बंगालच्या राजकारणात काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.

दिल्ली भेटीमुळे मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीला नवे वळण

बंगाल विजयाचे शिल्पकार मानले जाणारे सुवेंदू अधिकारी यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी सर्वात प्रबळ मानले जात होते. मात्र, ऐनवेळी अग्निमित्रा पॉल यांना दिल्लीत पाचारण केल्यामुळे राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. दिलीप घोष, रूपा गांगुली आणि शामिक भट्टाचार्य यांसारख्या दिग्गज नेत्यांच्या पंक्तीत आता अग्निमित्रा पॉल यांचे नाव सन्मानाने घेतले जात असून, त्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत 'डार्क हॉर्स' ठरण्याची शक्यता आहे.

'दिल्ली मॉडेल'ची बंगालमध्ये पुनरावृत्ती?

भाजपने दिल्लीत ज्याप्रमाणे रेखा गुप्ता यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवून महिला नेतृत्वावर विश्वास दाखवला, तोच प्रयोग बंगालमध्ये केला जाऊ शकतो. बंगालमध्ये महिला मतदारांची संख्या निर्णायक आहे आणि तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांना टक्कर देण्यासाठी भाजपकडे अग्निमित्रा पॉल यांच्या रूपाने एक आक्रमक महिला चेहरा उपलब्ध आहे. महिला सुरक्षेचा मुद्दा प्रचारात कळीचा ठरल्याने पॉल यांची दावेदारी अधिक भक्कम झाली आहे.

विक्रमी मताधिक्य आणि वाढती लोकप्रियता

अग्निमित्रा पॉल यांनी आसनसोल दक्षिण मतदारसंघातून यावेळेस विक्रमी मतांनी विजय मिळवला आहे. त्यांनी तृणमूल काँग्रेसचे दिग्गज नेते तापस बॅनर्जी यांचा 40 हजारांहून अधिक मतांनी पराभव केला. केवळ विजयच नव्हे, तर पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांच्या सभांमध्ये त्यांनी केलेले प्रभावी सूत्रसंचालन आणि जनसमुदायाशी संवाद साधण्याची त्यांची हातोटी, यामुळे त्या पक्षश्रेष्ठींच्या पसंतीस उतरल्या आहेत.

फॅशन डिझायनर ते फायरब्रँड नेत्या

राजकारणात येण्यापूर्वी अग्निमित्रा पॉल एक यशस्वी उद्योजिका आणि बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध फॅशन डिझायनर होत्या. श्रीदेवी, मिथुन चक्रवर्ती यांसारख्या मोठ्या कलाकारांसाठी त्यांनी काम केले आहे. 2019 मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांनी अल्पावधीतच आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. त्यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी (MBA आणि फॅशन टेक्नॉलॉजी) आणि प्रशासकीय समज यामुळे त्या एक आधुनिक आणि सक्षम नेत्या म्हणून ओळखल्या जातात.

महिला सक्षमीकरण आणि 'सेल्फ डिफेन्स' मोहीम

भाजप महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा म्हणून त्यांनी बंगालच्या कानाकोपऱ्यात काम केले आहे. विशेषतः महिलांसाठी त्यांनी आयोजित केलेली 'स्वसंरक्षण कार्यशाळा' प्रचंड गाजली. बंगालमधील बिघडलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी महिलांना सक्षम करण्यासाठी उचललेली पावले त्यांची प्रतिमा 'निडर नेत्या' अशी बनवण्यास उपयुक्त ठरली.

ममता बॅनर्जींच्या विरोधात समर्थ पर्याय

ममता बॅनर्जी यांनी पराभवानंतरही रस्त्यावर उतरून लढा देण्याचे संकेत दिले आहेत. अशा परिस्थितीत रस्त्यावरील संघर्षाला त्याच भाषेत उत्तर देऊ शकणाऱ्या नेत्याची भाजपला गरज आहे. अग्निमित्रा पॉल यांची आक्रमक शैली आणि लोकांमध्ये मिसळण्याची वृत्ती यामुळे त्या ममता दीदींच्या विरोधात एक प्रभावी 'काऊंटर' ठरू शकतात, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

पक्षश्रेष्ठींचा 'सरप्राईज' निर्णय अपेक्षित

भाजप नेहमीच आपल्या अनपेक्षित निर्णयांसाठी ओळखला जातो. हरियाणा असो वा राजस्थान, भाजपने नेहमीच नवीन आणि कर्तबगार चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. बंगालमध्येही सुवेंदू अधिकारी यांच्या अनुभवासोबतच अग्निमित्रा पॉल यांच्या रूपाने नवीन ऊर्जा देण्याचा विचार हायकमांड करत आहे. दिल्लीतील बैठकीनंतर लवकरच बंगालच्या नव्या 'कॅप्टन'च्या नावाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे."

