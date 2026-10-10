/कोण आहे अजिंक्य शिंदे? अभिजित दीपकेनंतर मराठी चेहरा करतोय दिल्लीत CJP आंदोलनाचं नेतृत्व!

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) या तरुणांच्या संघटनेने राष्ट्रीय पातळीवर आपली संघटनात्मक रचना जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्रातील अजिंक्य शिंदे यांचे नाव चर्चेत आले. संघटनेचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी शिंदे यांच्याकडे राष्ट्रीय संघटनप्रमुखाची जबाबदारी सोपवली आहे. आम आदमी पक्षाशी त्यांचे पूर्वीचे संबंध असल्याने त्यांच्या राजकीय पार्श्वभूमीबद्दलही चर्चा सुरू झाली आहे. संघटनेचा देशभर विस्तार करणे, विविध राज्यांमध्ये कार्यकर्त्यांचे जाळे उभे करणे आणि स्थानिक पातळीवरील कामकाजाला दिशा देणे, अशी महत्त्वाची कामे त्यांच्या जबाबदारीत येतात.
अजिंक्य शिंदे हे महाराष्ट्रातील असून, त्यांचे वय 35 वर्षे आहे. कॉकरोच जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये त्यांची राष्ट्रीय संघटनप्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या पदामुळे संघटनेच्या विस्ताराचे नियोजन आणि विविध स्तरांवरील कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली आहे. त्यामुळे सीजेपीच्या पुढील वाटचालीत शिंदे यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे.
अजिंक्य शिंदे यांचा आम आदमी पक्षाशी संबंध राहिल्याचे विविध वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे. त्यांच्या पूर्वीच्या राजकीय आणि संघटनात्मक कामाचा संदर्भ देत CJP मधील त्यांच्या नियुक्तीकडे लक्ष वेधले जात आहे. मात्र, एखाद्या व्यक्तीचे पूर्वीचे राजकीय संबंध आणि सध्याची संघटनात्मक भूमिका या वेगळ्या बाबी आहेत. CJP ही स्वतंत्र संघटना असल्याचे तिच्या संस्थापकांनी सांगितले आहे. त्यामुळे दोन्ही संघटनांमधील संबंधांबाबतचे दावे आणि प्रत्यक्ष अधिकृत भूमिका यांची सरमिसळ करणे योग्य ठरणार नाही.
CJP मधील राष्ट्रीय संघटनप्रमुखाचे पद राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जात आहे. वृत्तानुसार, भाजपमध्ये बी. एल. संतोष आणि काँग्रेसमध्ये के. सी. वेणुगोपाल यांच्याकडे असलेल्या संघटनात्मक जबाबदाऱ्यांशी या पदाची तुलना करण्यात आली आहे. पक्षाचा विस्तार, कार्यकर्त्यांचे जाळे, राज्यनिहाय समन्वय आणि संघटनात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी यांसारख्या कामांमध्ये अशा पदाची भूमिका महत्त्वाची असते.
सीजेपीने राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर करताना अभिजीत दीपके यांची राष्ट्रीय संयोजक म्हणून नियुक्ती केली. सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्याकडे सहसंयोजकपदाची जबाबदारी देण्यात आली. अजिंक्य शिंदे राष्ट्रीय संघटनप्रमुख, तर दीपक बालियान संघटन सहप्रमुख म्हणून काम पाहणार आहेत. याशिवाय माध्यमे, कायदेविषयक काम, संशोधन, धोरण, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली.
सीजेपीने देशभरात संघटनात्मक जाळे निर्माण करण्याची योजना आखली आहे. राज्य समन्वय समित्या तसेच लोकसभा मतदारसंघ आणि शहर पातळीवरील समन्वय यंत्रणा उभारण्याचा संघटनेचा मानस आहे. या विस्तारासाठी कार्यकर्त्यांना एकत्र आणणे, जबाबदाऱ्यांचे वाटप करणे आणि स्थानिक प्रश्नांवर संघटितपणे काम करणे आवश्यक असेल. त्यामुळे अजिंक्य शिंदे यांच्यासमोर संघटनेला केवळ समाजमाध्यमांवरील चर्चेपुरते मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्ष पातळीवर विस्तारण्याचे आव्हान आहे.