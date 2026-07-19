/केंद्रातून अचानक आदेश अन् बनले दिल्ली पोलीस कमिशनर, तात्काळ वांगचुकांना पोहोचवलं रुग्णालयात; कोण आहेत अनुराग कुमार?

दिल्ली पोलिस दलाच्या सर्वोच्च नेतृत्वात केंद्र सरकारने मोठा बदल करत 1994 बॅचचे आयपीएस अधिकारी अनुराग कुमार यांची नवे पोलिस आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली आहे. गुप्तचर विभागात म्हणजेच इंटेलिजन्स ब्युरोमध्ये विशेष संचालक म्हणून काम केलेल्या अनुराग कुमार यांच्याकडे आता देशाच्या राजधानीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. हा निर्णय अचानक जाहीर झाल्याने दिल्ली पोलिस दलातील वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रशासकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. या बदलामागील कारणांबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नसले तरी या नियुक्तीमुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे संकेत मिळत आहेत. त्यांनी जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर तात्काळ सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात नेण्याचं प्लानिंग आखण्यात आलं. कोण आहेत अनुराग कुमार? सविस्तर जाणून घेऊया.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता दिल्ली पोलिस आयुक्तपदात बदल जाहीर केला. विद्यमान आयुक्त सतीश गोलछा यांची बदली करून त्यांच्या जागी अनुराग कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली. हा निर्णय इतक्या वेगाने झाला की अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही याची पूर्वकल्पना नव्हती. त्यामुळे दिल्ली पोलिस मुख्यालयात या निर्णयाची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
अनुराग कुमार हे 1994 बॅचचे आयपीएस अधिकारी असून त्यांनी दीर्घकाळ गुप्तचर विभागात महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. अंतर्गत सुरक्षा, दहशतवादविरोधी कारवाई, संवेदनशील माहिती संकलन आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित विषयांमध्ये त्यांचा मोठा अनुभव आहे. याच अनुभवाच्या आधारे त्यांच्यावर देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील पोलिस दलाचे नेतृत्व सोपविण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
दिल्ली पोलिस आयुक्तपदावरील हा बदल केवळ एका अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीपुरता मर्यादित राहणार नसल्याची चर्चा सुरू आहे. अनुराग कुमार यांच्या नियुक्तीनंतर 1993 आणि 1994 बॅचमधील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल होऊ शकतो. विशेष आयुक्त आणि इतर वरिष्ठ पदांवर मोठ्या प्रमाणात फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत दिल्ली पोलिस दलात व्यापक प्रशासकीय बदल पाहायला मिळू शकतात.
दिल्ली ही देशाची राजधानी असल्याने येथे संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान कार्यालय, परदेशी दूतावास आणि अनेक महत्त्वाच्या सरकारी संस्था आहेत. त्यामुळे दिल्ली पोलिस आयुक्तपद हे देशातील सर्वात महत्त्वाच्या पोलिस पदांपैकी एक मानले जाते. अशा परिस्थितीत अनुभवी आणि गुप्तचर पार्श्वभूमी असलेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आल्याने सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक बळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
केंद्र सरकारने या नेतृत्वबदलामागील ठोस कारण सार्वजनिक केलेले नाही. त्यामुळे हा निर्णय नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया आहे की सुरक्षा आणि प्रशासनाशी संबंधित व्यापक धोरणाचा भाग आहे, याबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. दिल्ली पोलिसांमध्ये गेल्या वर्षभरात नेतृत्वात वारंवार बदल झाल्याने हा विषय अधिक चर्चेत आला आहे.
नवीन पोलिस आयुक्त म्हणून अनुराग कुमार यांच्यासमोर राजधानीतील गुन्हेगारी नियंत्रण, व्हीआयपी सुरक्षा, सायबर गुन्हे, महिला सुरक्षा, मोठ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांचे नियोजन आणि दहशतवादविरोधी यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढविण्याची महत्त्वाची जबाबदारी असेल. तसेच तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून पोलिस दल अधिक कार्यक्षम करण्यावरही त्यांचा भर राहण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली पोलिस दलात प्रशासकीय आणि कार्यपद्धतीतील काही महत्त्वाचे बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.