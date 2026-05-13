'घटस्फोट.., तिच्यामुळे माझं कुटुंब तुटलं', निधनापूर्वीच्या प्रतीक यादव केले होते पत्नीवर आरोप, कोण आहे भाजपच्या अपर्णा यादव?

Prateek Yadav Wife Aparna Yadav : प्रतीक यादव यांच्या अचानक निधनानंतर त्यांची पत्नी आणि भाजप नेत्या अपर्णा यादव या कोण आहे, हे अनेकांना जाणून घ्यायचं आहे.
Who is BJP's Aparna Yadav : समाजवादी पक्षाचे संस्थापक मुलायम सिंह यादव यांचं धाकटे पुत्र आणि भाजप नेत्या अपर्णा यादव यांचे पती प्रतीक यादव यांचं निधन झालं. लखनऊच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये बेशुद्ध अवस्थेत नेलं असता त्यांना डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं. प्रतीक यांच्या निधनाचे कारण अद्याप समोर आलं नाही, त्यामुळे अनेक संशय निर्माण झाले आहेत.
अपर्णा यादव या मूळच्या उत्तराखंडच्या आहेत. अपर्णाचा जन्म 5 फेब्रुवारी 1990 रोजी झाला. तो भाजप पक्षात असून उत्तर प्रदेश महिला आयोगाच्या उपाध्यक्ष आहेत. अपर्णा यादव यांचे वडील अरविंद सिंह हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. तर लखनऊ महानगरपालिका अधिकारी अंबी बिष्ट यांची मुलगी आहे.
अपर्णा यादव लोरेटो कॉन्व्हेंट इंटरमीडिएट कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतलं आणि शाळेच्या दिवसांमध्ये तिची प्रतीक यादवशी मैत्री झाली. इथेच त्यांची मैत्री आणि नंतर प्रेमकथा रंगली. ते हायस्कूलमध्ये असताना 2001 साली पहिल्यांदा भेटले होते. प्रतीकने एकदा सांगितलं होतं की, लग्न करण्यापूर्वी ते 10 वर्ष रिलेशनशिपमध्ये होते. त्यानंतर 4 डिसेंबर 2011 ला मुलायम सिंह यादव यांच्या सैफई या वडिलोपार्जित गावात एका भव्य समारंभात लग्न केलं. अपर्णा यांनी मँचेस्टरमधून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पदव्युत्तर पदवी मिळवली. अपर्णाने तेथून आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि राजकारण या विषयात पदव्युत्तर पदवी मिळवली आहे.
मुलायम घराण्याची सून असूनही त्यांनी भाजपची वाट धरली. 2014 मध्ये त्यांनी स्वच्छ भारत अभियानासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रशंसा केली. त्यानंतर त्या भाजपात प्रवेश करतील अशी चर्चा रंगली. त्यानंतर 2017 मध्ये अपर्णा यादव यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचं सरकार चांगले काम करत आहेत, या विधानानंतर भाजप प्रवेशाची चर्चेला जोर धरली.
2022 च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी अपर्णा यादव भाजपमध्ये सहभागी झाल्या होत्या.
दीर्घकाळचे वैवाहिक जीवन त्यांच्या नात्यात काही दिवसांपासून दुरावा आल्याचा बातम्या समोर आल्या होत्या. ज्यामुळे घटस्फोटाची शक्यता वर्तवली येत होती. पण, प्रतीकने नंतर सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून, त्यांचे नाते खूप घट्ट असल्याचे सांगत या अटकळांना पूर्णविराम दिला होता. राजकीय कुटुंबातून आल्यामुळे, त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित हा मुद्दा नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. पण त्यानंतर प्रतीक यादव यांनी निधनापूर्वी अपर्णा यादव यांच्यावर अनेक आरोप केले होते.
प्रतीक यादवने अपर्णा यादववर अनेक आरोप केले होते. त्याने एका इन्स्टाग्राम स्टोरीमध्ये लिहिलं की, अपर्णाने त्याचे एकेकाळचे सुखी कुटुंब पूर्णपणे उद्ध्वस्त केलंय. प्रतीकने अपर्णाला 'कुटुंब उद्ध्वस्त करणारी' आणि 'स्वार्थी' असेही म्हटलं होतं. त्याने सांगितलंय की, अपर्णाने त्याच्या कौटुंबिक संबंधांमध्ये तणाव निर्माण केला आणि कुटुंबातील सदस्यांमध्ये दुरावा निर्माण केलाय.