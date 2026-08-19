/कपिल सिब्बलांनंतर ठाकरेंची बाजू लढणारे देवदत्त कामत कोण? किती मिळतो पगार? जाणून घ्या सर्वकाही

शिवसेना पक्ष, निवडणूक चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना उद्धव ठाकरे गटाच्या कायदेशीर टीममधील ज्येष्ठ वकी देवदत्त कामत यांचं नाव पुन्हा चर्चेत आलं आहे. या प्रकरणात कपिल सिब्बल यांच्यासोबत देवदत्त कामत हेही ठाकरे गटाची बाजू मांडत आहेत. 13 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या सुनावणीच्या नोंदीत उद्धव गटाकडून कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत हे वरिष्ठ वकील उपस्थित असल्याचं नोंदवलं आहे.
देवदत्त कामत हे सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आहेत. त्यांचा कायदेशीर कामाचा मोठा अनुभव असून विविध घटनात्मक, निवडणूक, नागरी आणि इतर महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये ते सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना दिसतात.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत नोंदींमध्ये 2022 पासून त्यांचं नाव ज्येष्ठ वकील म्हणून अनेक प्रकरणांमध्ये दिसतं. उदाहरणार्थ, मार्च 2022 मधील एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात त्यांचा स्पष्टपणे देवदत्त कामत, ज्येष्ठ वकील असा उल्लेख आहे.
शिवसेना फुटीच्या प्रकरणात देवदत्त कामत हे उद्धव ठाकरे गटाच्या कायदेशीर टीमचा महत्त्वाचा भाग आहेत. विशेषतः पक्षातील फूट, आमदारांची अपात्रता, पक्षाची संघटनात्मक ओळख आणि संसदीय पक्षाशी संबंधित घटनात्मक प्रश्न या मुद्द्यांवर ठाकरे गटाच्या वतीने त्यांची बाजू मांडली जाते.जुलै 2026 मध्ये शिवसेना (UBT)च्या सहा लोकसभा खासदारांच्या एकनाथ शिंदे गटात विलिनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिल्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं. त्या याचिकेत शिवसेना (UBT)चे नेते अरविंद सावंत यांच्या वतीने देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती.
नाही. देवदत्त कामत यांचं कामकाज केवळ राजकीय प्रकरणांपुरतं मर्यादित नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध खटल्यांमध्ये ते वेगवेगळ्या पक्षकारांसाठी हजर झाले आहेत.उदाहरणार्थ, 2025 मध्ये EVMच्या तपासणीशी संबंधित प्रकरणातही ते एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित होते. ईव्हीएममधील डेटा आणि तपासणीच्या प्रक्रियेबाबत त्यांनी न्यायालयासमोर मुद्दे मांडले होते.याशिवाय 2019 आणि 2020 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध प्रकरणांमध्येही त्यांचा ज्येष्ठ वकील म्हणून उल्लेख आढळतो.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांच्या व्यावसायिक शुल्काचा (फी) नेमका तपशील सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाही. असे असले तरी भारतातील बडे ज्येष्ठ वकील साधारणपणे खटल्याचे स्वरूप आणि गुंतागुंत लक्षात घेऊन, खाजगीरीत्या 'रिटेनर' म्हणजेच अगोदर निश्चित केलेली फी आणि प्रत्येक सुनावणीसाठी फी आकारतात; ही फी अंदाजे प्रति सुनावणी 2 लाख रुपयांपासून ते 10-15 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक असू शकते. हा अधिकृत आकडा नाहीय. खटल्याचे स्वरुप, अत्यंत महत्त्वाचे घटनात्मक, राजकीय किंवा व्यावसायिक खटले असल्यास फी अधिक असते. सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयातील प्रत्येक उपस्थितीसाठी किंवा सुनावणीच्या प्रत्येक दिवसासाठी सामान्यतः शुल्क आकारले जाते. चर्चा आणि मसुदा तयार करणे - कायदेशीर सल्ला, चर्चा (कॉन्फरन्स) आणि मसुदे अंतिम करणे यांसाठी अनेकदा स्वतंत्र शुल्क आकारले जाते, अशी माहिती समोर येत आहे. ज्येष्ठ वकिल कायदेशीर क्षेत्रातील महत्त्वाचा दर्जा आहे. अनुभवी वकिलांना त्यांच्या कायदेशीर कौशल्य, अनुभव आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठेच्या आधारे हा दर्जा दिला जातो.सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणांमध्ये ज्येष्ठ वकील महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे न्यायालयासमोर मांडतात. मात्र त्यांचं काम फक्त न्यायालयात युक्तिवाद करण्यापुरतं मर्यादित नसतं; प्रकरणाची कायदेशीर रणनीती, घटनात्मक तरतुदींचा अभ्यास आणि आधीच्या न्यायनिर्णयांचा आधार घेऊन युक्तिवाद उभारणं यालाही मोठं महत्त्व असतं.
शिवसेना प्रकरणात पक्षाचं नाव, निवडणूक चिन्ह, आमदारांची अपात्रता आणि पक्षाच्या संघटनात्मक अधिकारांशी संबंधित अनेक प्रश्न एकमेकांशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या कायदेशीर रणनीतीमध्ये कपिल सिब्बल यांच्यासोबत देवदत्त कामत यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.सध्याच्या सुनावणीतील नोंदीनुसार उद्धव ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत हे वरिष्ठ वकील न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. मात्र अंतिम निकाल काय असेल, याबाबत सध्या कोणताही निष्कर्ष काढता येणार नाही. देवदत्त कामत हे उद्धव ठाकरे गटाचेच वकील म्हणून ओळखले जात असले तरी त्यांची कायदेशीर कारकीर्द केवळ शिवसेना प्रकरणापुरती मर्यादित नाही. ते सर्वोच्च न्यायालयातील अनुभवी ज्येष्ठ वकील असून अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये त्यांनी विविध पक्षकारांची बाजू मांडली आहे.