/केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान कितवी शिकलेयत? पगार ते वादांपर्यंत जाणून घ्या सर्वकाही!

देशात सध्या कॉकरोज जनता पार्टीच्या आंदोलनाची चर्चा सुरु आहे. नीट पेपर घोटाळ्यामुळे 20 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याने याची जबाबदारी स्वीकारत धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. 20 दिवस उपोषण करुन प्रतिसाद न मिळाल्याने कॉकरोच जनता पार्टीने आता संसदेकडे कूच केली आहे. दरम्यान धर्मेंद्र प्रधान कितीवी शिकलेयत? त्यांची राजकीय पार्श्वभूमी कशी राहिलीय? त्यांच्याशी संबंधित कोणते वाद राहिले आहेत? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
धर्मेंद्र प्रधान हे भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) वरिष्ठ नेते असून सध्या केंद्र सरकारमध्ये शिक्षण मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. ओडिशातील तालचेर येथे जन्मलेल्या धर्मेंद्र यांचे वडील देवेंद्र प्रधान हे देखील भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री होते. विद्यार्थी जीवनातच त्यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) मधून राजकारणात सक्रिय सहभाग घेतला. त्यानंतर भारतीय जनता युवा मोर्चामध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर आपली ओळख निर्माण केली. संघटन कौशल्य, पक्षनिष्ठा आणि दीर्घ राजकीय अनुभवाच्या जोरावर त्यांनी भाजपमध्ये महत्त्वाचे स्थान मिळवले.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी ओडिशातील तलचेर महाविद्यालयातून मानवशास्त्र (Anthropology) विषयात पदवी (B.A.) प्राप्त केली आहे. विद्यार्थी दशेपासूनच त्यांचा सामाजिक आणि राजकीय विषयांमध्ये मोठा सहभाग होता. महाविद्यालयीन काळात त्यांनी विद्यार्थी संघटनांमध्ये नेतृत्व केले. शिक्षण क्षेत्राशी जवळचा संबंध आणि विविध धोरणात्मक निर्णयांमधील सहभागामुळे त्यांच्यावर शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) अंमलबजावणीसह अनेक महत्त्वाच्या शैक्षणिक सुधारणांमध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते.
धर्मेंद्र प्रधान यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कॅबिनेट मंत्री म्हणून वेतन आणि भत्ते मिळतात. संसद सदस्य म्हणून त्यांना मासिक वेतन, मतदारसंघ भत्ता, कार्यालयीन खर्च, प्रवास सुविधा आणि इतर अधिकृत भत्ते मिळतात. त्याशिवाय कॅबिनेट मंत्री म्हणून अधिकृत निवासस्थान, सरकारी वाहन, सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारी, वैद्यकीय सुविधा आणि देशांतर्गत तसेच परदेश दौऱ्यांसाठी अधिकृत सुविधा उपलब्ध असतात. विविध भत्ते धरून त्यांना दरमहा सुमारे ₹2.5 ते ₹3 लाखांपर्यंत आर्थिक लाभ मिळू शकतो. याशिवाय सरकारी नियमांनुसार इतर प्रशासकीय सुविधा देखील दिल्या जातात.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजकीय कारकिर्दीत काही मुद्द्यांवर वाद निर्माण झाले आहेत. शिक्षण मंत्री झाल्यानंतर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP), अभ्यासक्रमातील बदल, इतिहास आणि पाठ्यपुस्तकांमधील सुधारणा यावर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले. तसेच वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा (NEET), UGC-NET परीक्षा रद्द होण्याचा निर्णय, प्रश्नपत्रिका फुटीचे आरोप आणि राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (NTA) च्या कार्यपद्धतीवरूनही त्यांच्यावर टीका झाली. विरोधी पक्षांनी या प्रकरणांमध्ये शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्याचे स्पष्ट केले आहे.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षण मंत्रालयापूर्वी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री यांसारखी महत्त्वाची मंत्रालये सांभाळली आहेत. उज्ज्वला योजनेच्या विस्तारात आणि ऊर्जा क्षेत्रातील विविध धोरणात्मक निर्णयांमध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. सध्या शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल शिक्षण, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम, संशोधनाला चालना आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी यावर त्यांचा भर आहे.
भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वातील विश्वासू नेत्यांपैकी धर्मेंद्र प्रधान यांची गणना केली जाते. संघटन क्षमता, निवडणूक व्यवस्थापन आणि धोरणात्मक निर्णय यामुळे पक्षात त्यांना विशेष महत्त्व आहे. ओडिशासह देशभरातील राजकीय घडामोडींमध्ये त्यांचा प्रभाव कायम आहे. शिक्षण, कौशल्य विकास आणि ऊर्जा क्षेत्रातील अनुभवामुळे ते केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रियेतील प्रमुख चेहरा मानले जातात. आगामी काळात शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा आणि विविध राष्ट्रीय धोरणांच्या अंमलबजावणीत त्यांची भूमिका महत्त्वाची राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनानंतर त्यांचा राजीनामा घेतला जातो का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.