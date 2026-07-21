/असे कोण आहेत धर्मेंद्र प्रधान? प्रचंड वाद होऊनही राजीनामा का घेतला जात नाही? 5 शॉकिंग कारणे आणि BJP ची रणनीती

धर्मेंद्र प्रधान : नीट पेपरफुटीप्रकरणात शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी देशभर आंदोलन सुरु आहे. दिल्लीत आक्रमक तरुणाईनं थेट संसदेवर धडकली. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी CJP च्या आंदोलनापाठोपाठ आता इंडिया आघाडीने देखील आंदोलन सुरु केले आहे. देशभरातून धर्मेंद्र प्रधान राजीनाम्याची मागणी होत असताना सरकारने अद्याप यावर कोणेतही भाष्य केले नाही. धर्मेंद्र प्रधान असे आहेत करी कोण आहे? प्रचंड वाद होऊनही त्यांचा राजीनामा का घेतला जात नाही? धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा न घेण्यामागे भाजपची धक्कादायक रणनीती असल्याची देखील चर्चा आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा न घेण्यामागची पाच कारणे जाणून घेऊया.
धर्मेंद्र प्रधान हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निकटचे विश्वासू मानले जातात. धर्मेंद्र प्रधान हे बाहेरून आलेले म्हणजेच दुसऱ्या पाक्षातून भाजपमध्ये आलेले नेते नाहीत. धर्मेंद्र प्रधान हे ओडिशाचे आहेत. 12 वर्षांपासून ते मोदींच्या मंत्रीमंडळात आहेत. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेमधून (एबीव्हीपी) भाजपमध्ये आले आणि त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या युवा शाखेचे अध्यक्ष म्हणून काम केले आहे.
1 पहिले कारण
धर्मेंद्र प्रधान हे भाजपमधील सर्वात पावरफुल आणि अनुभवी नेते आहेत. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा सदस्य ते भारतीय जनता युवा मोर्चाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष अशी त्यांनी राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. देशभरातील संघ परिवार, विद्यार्थी संघटना आणि भाजपच्या संघटनात्मक कार्यकारिणीवर त्यांची पकड आहे. यामुळे स्थानिक पातळीपासून दिल्लीपर्यंत दबदबा असलेल्या या नेत्याचा राजीनामा घेणे भाजपला महागात पडू शकते.
2 दुसरे कारण
यशस्वी निवडणूक रणनीतिकार अशी देखील धर्मेंद्र प्रधान यांची ओळख आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तराखंड आणि छत्तीसगड यांसारख्या राज्यांमध्ये भाजपने सत्ता खेचून आणली. भाजपच्या या यशाचे शिल्पकार धर्मेंद्र प्रधान आहेत. या राज्यांमध्ये भाजपचे निवडणूक प्रभारी म्हणून धर्मेंद्र प्रधान यांनी जबाबदारी चोख सांभाळली आणि पक्षाला विजय मिळवून दिला. इतकचं नाही तर पक्षांअर्तग तसेच कोणत्याही प्रकारचा पेच प्रसंग निर्माण झाल्यास धर्मेंद्र प्रधान हे संकटमोटक म्हणून पक्षाच्या मदतीला धावून येतात.
3 तिसरे कारण
2024 च्या निवडणुकीत धर्मेंद्र प्रधान यांनी एक ऐतिहासीक कामगिरी करुन दाखवली. ओडिशामध्ये 24 वर्षांची नवीन पटनायक यांची सत्ता होती. मात्र, 2024 च्या निवडणुकीत भाजपने नवीन पटनायक यांची सत्ता उलथवून टाकली. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या खास रणनीतीमुळे हे शक्य झाले. फक्त ओडिशाच नाही तर पश्चिम बंगालसह पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये भाजप विस्तार करत असून धर्मेंद्र प्रधान हा भाजपचा प्रमुख चेहरा आहे.
4 चौथे कारण
पंतप्रधान मोदींच्या सरकारमध्ये, पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ) प्रत्येक मंत्र्याच्या कामगिरीवर बारकाईने लक्ष ठेवते. असे असताना धर्मेंद्र प्रधान 12 वर्षांपासून मंत्रीपदावर आहेत. यामुळे फक्त दबामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचा निर्णय घेणे भाजपसाठी अत्यंत कठिण काम आहे.
5 पाचवे कारण
दबावापुढे धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतल्यास वेगळा संदेश जाऊ शकतो. याचा त्यांचा राजीनामा झाल्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एबीव्हीपी, भाजप आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यासाठी एक अवघड परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
धर्मेंद्र प्रधान नाही तर यापूर्वी अनेकदा भाजपच्या वादग्रस्त नेत्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, भाजपने कोणत्याही मंत्र्याचा तात्काळ राजीनामा घेतला नाही. रवी शंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल “निशंक”, डी. व्ही. सदानंद गौडा आणि संतोष गंगवार यांसारख्या नेत्यांचा PM मोदी यांनी मंत्री मंडळात फेरबदल करताना नेत्यांना पदावरुन हटवले. राजकीय दबावामुळे मंत्र्यांचा राजीनामा सक्तीने घेतला जाऊ नये अशी भाजपची भूमिका आहे. यामुळे दबावापुढे सरकार झुकल्याचा संदेश विरोधकांना जातो. यामुळेच तथ्ये आणि राजकीय परिस्थितीचे मूल्यांकन करुण विशेष रणनिती आखून वादग्रस्त मंत्र्यांना पदावरुन हटवले जाते.