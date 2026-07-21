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असे कोण आहेत धर्मेंद्र प्रधान? प्रचंड वाद होऊनही राजीनामा का घेतला जात नाही? 5 शॉकिंग कारणे आणि BJP ची रणनीती

प्रचंड वाद होऊनही सरकार धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा का घेत नाही? यापूर्वी अनेक मंत्र्याच्या राजीनामा घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला. मात्र, कुणाचाच तात्काळ राजीनामा देण्यात आला नाही. वादग्रस्त मंत्र्यांबाबत BJP ची धक्कादायक रणनीती आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 21, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:01 PM IST
असे कोण आहेत धर्मेंद्र प्रधान? प्रचंड वाद होऊनही राजीनामा का घेतला जात नाही? 5 शॉकिंग कारणे आणि BJP ची रणनीती

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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असे कोण आहेत धर्मेंद्र प्रधान? प्रचंड वाद होऊनही राजीनामा का घेतला जात नाही? 5 शॉकिंग कारणे आणि BJP ची रणनीती
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