Marathi News
3021520000000 रुपये, कोण आहेत गुगलकडून CROME खरेदीसाठी बोली लावणारे अरविंद श्रीनावस? वाटेल अभिमान!

Arvind Srinivas:   भारतीय वंशाचे असलेले अरविंद श्रीनिवास कोण आहेत? जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 13, 2025, 03:44 PM IST
3021520000000 रुपये, कोण आहेत गुगलकडून CROME खरेदीसाठी बोली लावणारे अरविंद श्रीनावस? वाटेल अभिमान!
अरविंद श्रीनावस

Arvind Srinivas: भारतीय वंशाचे अरविंद श्रीनिवास यांच्या नेतृत्वाखालील पर्प्लेक्सिटी एआय (Perplexity AI) या कंपनीने गूगल क्रोम खरेदी करण्यासाठी 34.5 अब्ज डॉलर (सुमारे 3,02,152 कोटी रुपये) ची पूर्ण रोख बोली लावली आहे. गूगलने क्रोम विक्रीसाठी कधीच ऑफर दिलेली नसताना, ही अनपेक्षित बोली लावण्यात आली आहे. ही बोली पर्प्लेक्सिटीच्या स्वतःच्या 14 अब्ज डॉलरच्या मूल्यांकनापेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त आहे. अवघ्या तीन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या या एआय स्टार्टअपचा हा साहसी पाऊल आहे. पण या सर्वात भारतीय वंशाचे असलेले अरविंद श्रीनिवास कोण आहेत? असा प्रश्न उपस्थित होतो. याबद्दल जाणून घेऊया. 

अरविंद श्रीनिवास कोण आहेत?

अरविंद श्रीनिवास हे पर्प्लेक्सिटी एआयचे सह-संस्थापक आणि सीईओ आहेत. चेन्नई येथे 7 जून 1994 रोजी जन्मलेले अरविंद यांनी आयआयटी मद्रासमधून इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंगमध्ये बी.टेक आणि एम.टेक पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, बर्कले येथून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये पीएचडी मिळवली. त्यांनी ओपनएआय, गूगल ब्रेन आणि डीपमाइंड येथे संशोधन केले आहे.

कधी केली पर्प्लेक्सिटी एआयची स्थापना?

2022 मध्ये अरविंद श्रीनिवास यांनी डेनिस याराट्स, जॉनी हो आणि अँडी कोनविन्स्की यांच्यासह पर्प्लेक्सिटी एआयची स्थापना केली. ही कंपनी एक एआय-आधारित सर्च इंजिन आहे, जी रिअल-टाइम माहिती प्रदान करते आणि पारंपरिक सर्च इंजिनांना टक्कर देते.

बोलीचा उद्देश काय होता?

रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, ओपन एआयसारख्या कंपन्यांशी स्पर्धेत पुढे राहण्यासाठी पर्प्लेक्सिटीला क्रोमच्या 3 अब्ज यूजर्सपर्यंत पोहोचायचे आहे. यामुळे त्यांचे एआय सर्च इंजिन आणि नवीन एआय-आधारित ब्राउझर ‘कॉमेट’ला मोठा फायदा होईल, असे सांगण्यात येतंय.

पर्प्लेक्सिटीची आर्थिक ताकद किती?

पर्प्लेक्सिटीने एनव्हिडिया, सॉफ्टबँक आणि जेफ बेझोस यांच्यासह गुंतवणूकदारांकडून सुमारे 1 अब्ज डॉलर जमा केले आहेत. कंपनीचे सध्याचे मूल्यांकन 18 अब्ज डॉलर आहे, आणि त्यांनी क्रोम खरेदीसाठी मोठ्या गुंतवणूक फंडांकडून वित्तपुरवठ्याचे आश्वासन मिळवले आहे.

गूगलवर नियामक दबाव?

अमेरिकेतील न्याय विभागाने गूगलवर ऑनलाइन सर्चमध्ये बेकायदेशीर एकाधिकारशाहीचा ठपका ठेवला आहे. यामुळे गूगलला क्रोम विकण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. पर्प्लेक्सिटीने या संधीचा फायदा घेत हा प्रस्ताव ठेवला आहे.

गूगलने काय दिलं उत्तर?

गूगलने क्रोम विकण्याची कोणतीही इच्छा दर्शवलेली नाही आणि ते या निर्णयाविरोधात अपील करण्याची योजना आखत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, ही कायदेशीर प्रक्रिया सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाऊ शकते आणि याला अनेक वर्षे लागू शकतात.

पर्प्लेक्सिटीने काय म्हटल?

क्रोमचा क्रोमियम कोड ओपन-सोर्स राहील, आणि पुढील दोन वर्षांत 3 अब्ज डॉलरचे गुंतवणूक केली जाईल. तसेच, डिफॉल्ट सर्च इंजिनमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही, ज्यामुळे गूगल सर्च डिफॉल्ट राहील, असे पर्प्लेक्सिटीने सांगितले.

FAQ

प्रश्न: अरविंद श्रीनिवास कोण आहेत आणि त्यांनी गूगल क्रोमसाठी कोणता प्रस्ताव दिला आहे?

उत्तर: अरविंद श्रीनिवास हे भारतीय वंशाचे पर्प्लेक्सिटी एआयचे सह-संस्थापक आणि सीईओ आहेत. त्यांनी आयआयटी मद्रास आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्नियामधून शिक्षण घेतले आहे. त्यांच्या कंपनीने गूगल क्रोम खरेदी करण्यासाठी 34.5 अब्ज डॉलर (सुमारे 3,02,152 कोटी रुपये) ची पूर्ण रोख बोली लावली आहे, जरी गूगलने क्रोम विक्रीसाठी कधीच ऑफर दिलेली नाही.

प्रश्न: पर्प्लेक्सिटी एआयने गूगल क्रोम खरेदी करण्यासाठी बोली का लावली?

उत्तर: पर्प्लेक्सिटी एआयला ओपनएआयसारख्या कंपन्यांशी स्पर्धेत पुढे राहायचे आहे. क्रोमच्या 3 अब्ज वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचून त्यांचे एआय-आधारित सर्च इंजिन आणि नवीन ‘कॉमेट’ ब्राउझरला चालना देण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. गूगलवरील नियामक दबावामुळे क्रोम विक्रीची शक्यता असल्याने ही संधी साधली गेली आहे.

प्रश्न: पर्प्लेक्सिटी एआयची आर्थिक ताकद आणि गूगलचे उत्तर काय आहे?

उत्तर: पर्प्लेक्सिटीने एनव्हिडिया, सॉफ्टबँक आणि जेफ बेझोस यांच्यासह गुंतवणूकदारांकडून 1 अब्ज डॉलर जमा केले असून, कंपनीचे मूल्यांकन 18 अब्ज डॉलर आहे. गूगलने क्रोम विकण्याची इच्छा नसल्याचे सांगितले असून, ते न्यायालयीन निर्णयाविरोधात अपील करण्याची योजना आखत आहेत. ही प्रक्रिया सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाऊ शकते आणि याला अनेक वर्षे लागू शकतात.

