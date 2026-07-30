/अभिमानास्पद! राम मंदिराचा आर्थिक कारभार पुणेकराच्या हाती! अनेक वर्षांपासून एक पैसाही न घेता अयोध्येत देतोय सेवा; RSS कनेक्शन

अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाच्या नवनिर्मित सचिवपदी एका पुणेकराची वर्णी लागली असून केवळ औपचारिक घोषणा बाकी आहे. मंदिर बांधकाम प्रकल्पाचे मानद व्यवस्थापक जगदीश आफळे यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव मांडला जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. 2 सप्टेंबर रोजी कार्यकारी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी मांडला जाणार आहे. पुण्याचे रहिवासी असलेले आफळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित आहेत. मंदिर बांधकाम व्यवस्थापनाची जबाबदारी सध्या आफळे यांच्याकडे आहे. त्यामुळे राम मंदिर न्यासाच्या सचिवपदी जगदीश आफळे यांची शक्यता वर्तवली जात आहे. ही पुणेकर व्यक्ती राम मंदिरातील सर्व आर्थिक व्यवहार पाहणार आहेत.
जगदीश आफळे हे आयआयटी मुंबईचे माजी विद्यार्थी असून ते इलेक्ट्रिकल इंजिनिअर आहेत. सध्या ते अयोध्या येथील श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे पहिले सचिव म्हणून कारभार पाहणार आहेत.
शिक्षण: जगदीश आफळे यांनी आयआयटी मुंबईतून इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकीत बीटेक आणि एमटेक पदवी घेतली आहे.
व्यावसायिक अनुभव: जगदीश आफळे यांनी भारताबरोबरच युरोप आणि अमेरिकेतील अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये काम केले आहे. निवृत्तीनंतर जगदीश आफळे भारतात परतले.
आरएसएसशी संबंध: जगदीश आफळे हे बालपणापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जोडलेले आहेत. 1989 पासून जगदीश आफळे राम मंदिर आंदोलनात सक्रिय आहेत. रामशिला पूजनापासून 1991-92 च्या रथयात्रेतही ते सहभागी होते असं सांगितलं जातं.
राम मंदिरातील भूमिका: मंदिर बांधकाम सुरू झाल्यापासून पगार म्हणून एकही पैसा न घेता प्रकल्प व्यवस्थापक म्हणून जगदीश आफळे यांनी काम केले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अयोध्येत पूर्णवेळ राहून जगदीश आफळे यांनी राम मंदिराच्या बांधकामाची जबाबदारी सांभाळली. त्यांच्या पत्नी माधुरी याही मंदिर शिल्पकलातज्ज्ञ आहेत.
राम मंदिर ट्रस्टने दान चोरीच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय पुनर्रचना करताना सचिव हे नवीन पद निर्माण केले. जगदीश आफळे यांना हे पद दिले जाणार हे जवळपास निश्चित आहे. त्यांची औपचारिक नियुक्ती 2 सप्टेंबरच्या बैठकीत होईल. जगदीश आफळे हे राम मंदिर ट्रस्टच्या बँक खात्यांचे संयुक्त स्वाक्षरीकर्ता (जॉइंट सिग्नेटरी) ही आहेत.
अयोध्येतील राम मंदिरातील दानचोरी प्रकरणामध्ये आतापर्यंत आरोपींकडून सुमारे 80 लाख रुपये रोख आणि काही डॉलर आणि दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. एकूण चोरीची रक्कम अचूक ठरवणे कठीण असले तरी काही आरोपींनी 2 ते 3 कोटी रुपये चोरल्याची कबुली दिली आहे. मात्र विरोधकांनी 5 ते साडेसात कोटींच्या चोरीचा आरोप केला आहे. रोज 6 ते 8 लाख रुपये चोरी करण्यात आल्याचा अंदाज काही सूत्रांनी व्यक्त केला आहे. 25 जून रोजी एफआयआर दाखल झाली आणि आठ जणांना अटक करण्यात आली. अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव आणि रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावं आहेत. या आरोपींनी 27 एप्रिल ते 5 जून 2026 या काळातील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये सुमारे 70 वेळा चोरी झाल्याचे दिसून आले. हे आरोपी कर्मचारी मंदिरातील सीसीटीव्हीकडे पाठ करून बसले आणि त्यानंतर नोटांच्या गड्ड्या कपड्यांमध्ये, मोज्यात, पँटमध्ये, जूतांमध्ये किंवा बाथरूममध्ये लपवून मंदिराबाहेर घेऊन गेल्याचं दिसून आलं.