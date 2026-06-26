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महेश दीक्षित बनले देशाचे नवे IB प्रमुख; कलम 370 ते G20 सुरक्षा व्यवस्थेपर्यंत महत्त्वाची भूमिका

1993 बॅचचे तेलंगणा कॅडरचे IPS अधिकारी असलेले महेश दीक्षित सध्या IB मध्ये स्पेशल डायरेक्टर म्हणून कार्यरत आहेत. तीन दशकांहून अधिक काळाच्या सेवेत त्यांनी गुप्तचर यंत्रणा, दहशतवादविरोधी कारवाया आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

Written ByUrvashi KhonaEdited By:Dakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 26, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:02 AM IST
महेश दीक्षित बनले देशाचे नवे IB प्रमुख; कलम 370 ते G20 सुरक्षा व्यवस्थेपर्यंत महत्त्वाची भूमिका
Source: Bureau

About the Author

Urvashi Khona

Urvashi Khona

उर्वशी खोना या झी मीडियामध्ये वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून नवी दिल्ली येथे कार्यरत आहेत. १५ वर्षांहून अधिक राष्ट्रीय पत्रकारितेचा अनुभव असलेल्या उर्वशी खोना या सध्या दिल्लीतील झी मीडिया समूहात वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत.

राष्ट्रीय राजकारण, परराष्ट्र व्यवहार आणि जागतिक संकटांवरील सखोल व वस्तुनिष्ठ वृत्तांकनासाठी त्यांना विशेष ओळख आहे.

अफगाणिस्तानातील सत्तांतर, रशिया-युक्रेन युद्ध, G20 परिषद तसेच भारत-ऑस्ट्रेलिया कव्हरेजसारख्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे त्यांनी प्रत्यक्ष स्थळावरून रिपोर्टिंग केले आहे.
देशातील विविध निवडणुका आणि राजकीय चढउतार यांचेही त्यांनी मैदानावरून जबाबदारीने कव्हरेज केले आहे — on-ground reporting हा त्यांच्या पत्रकारितेचा खरा गाभा आहे.

त्यांच्या रिपोर्टिंगमध्ये सत्य, संवेदना आणि मैदानावर काम करण्याची झळाळती उर्मी यांचा अनोखा संगम दिसतो.
मुंबई विद्यापीठातून Bachelor’s in Mass Media आणि सेंट झेविअर्स कॉलेज, मुंबई येथून Public Policy मध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेलं आहे.
आजही त्या सत्यशोधक पत्रकारितेच्या निष्ठेने, जमिनीवर उतरून वास्तव मांडत राहतात. 

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