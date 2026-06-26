/महेश दीक्षित बनले देशाचे नवे IB प्रमुख; कलम 370 ते G20 सुरक्षा व्यवस्थेपर्यंत महत्त्वाची भूमिका

केंद्र सरकारने वरिष्ठ IPS अधिकारी महेश दीक्षित यांची देशाच्या सर्वोच्च अंतर्गत गुप्तचर संस्था इंटेलिजन्स ब्युरो (IB) च्या संचालकपदी नियुक्ती केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने (ACC) त्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली असून ते विद्यमान संचालक तपन कुमार डेका यांची जागा घेणार आहेत. पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असेल.
1993 बॅचचे तेलंगणा कॅडरचे IPS अधिकारी असलेले महेश दीक्षित सध्या IB मध्ये स्पेशल डायरेक्टर म्हणून कार्यरत आहेत. तीन दशकांहून अधिक काळाच्या सेवेत त्यांनी गुप्तचर यंत्रणा, दहशतवादविरोधी कारवाया आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्यापूर्वी सुरक्षा परिस्थितीचे मूल्यमापन, संभाव्य आव्हानांचा अभ्यास आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी आखण्यात आलेल्या धोरणांमध्ये दीक्षित यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे सुरक्षा सूत्रांचे म्हणणे आहे. काश्मीरमध्ये सामान्य स्थिती प्रस्थापित करण्यासाठी महेश दीक्षित यांचं मोठं योगदान आहे.
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर तेथील गुप्तचर व्यवस्थेची जबाबदारीही त्यांनी सांभाळली. दहशतवाद, फुटीरतावादी कारवाया आणि सुरक्षाविषयक आव्हानांना तोंड देतानाच नागरिकांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी महत्त्वाचे योगदान दिल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
2023 मध्ये श्रीनगरमध्ये झालेल्या G20 पर्यटन कार्यगट बैठकीच्या यशस्वी आयोजनासाठी आवश्यक सुरक्षा नियोजनातही त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. त्याच काळात अनेक परदेशी राजनैतिक शिष्टमंडळांनी काश्मीरला भेट दिली होती. बदलत्या सुरक्षा परिस्थितीचे अचूक मूल्यांकन करून त्यांनी या प्रक्रियेला हातभार लावल्याचे मानले जाते.
महेश दीक्षित यांनी भारताविरोधातील दिशाभूल करणारे प्रचार, डिजिटल माहिती युद्ध आणि सायबर सुरक्षेशी संबंधित अनेक संवेदनशील प्रकरणांवर काम केले आहे. बदलत्या राष्ट्रीय सुरक्षा आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या अनुभवाचा IB ला मोठा फायदा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
देशासमोरील दहशतवाद, कट्टरतावाद, सायबर हल्ले आणि सीमापार माहिती युद्ध यांसारख्या वाढत्या धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर महेश दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली इंटेलिजन्स ब्युरोची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. विविध सुरक्षा आणि गुप्तचर संस्थांमध्ये समन्वय वाढवणे आणि अंतर्गत सुरक्षा अधिक मजबूत करणे हे त्यांच्या समोरील प्रमुख प्राधान्यक्रम असतील.