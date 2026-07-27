/कोण आहे मोहम्मद इरफान? झोपडीत जाऊन राहुल गांधींनी घेतली भेट; CJP आंदोलनात झाला व्हायरल!

नीट पेपरफुटी प्रकरणावर झालेल्या आंदोलनादरम्यान चर्चेत आलेल्या मोहम्मद इरफान या तरुणाची काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी भेट घेतली. जंतर-मंतरवरील आंदोलनात भारतीय संविधानाची प्रस्तावना वाचून आणि विविध सामाजिक प्रश्नांवर स्पष्ट भूमिका मांडून इरफान सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. भेटीनंतर राहुल गांधी यांनी इरफानसारखे जागरूक आणि विचारशील युवक हेच भारताचे खरे सामर्थ्य असल्याचे सांगितले.
दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ झालेल्या आंदोलनात मोहम्मद इरफानने संविधानाच्या प्रस्तावनेचे वाचन केले होते. त्यानंतर त्याने शिक्षण, बेरोजगारी, मजूर वर्ग, आरोग्य सुविधा आणि लोकशाही हक्कांबाबत मांडलेली मते सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली. त्याच्या साध्या पण प्रभावी भाषणामुळे तो आंदोलनातील ओळखला जाणारा चेहरा ठरला.
आंदोलन से रातोंरात चर्चा में आये मोहम्मद इरफ़ान से— Cockroach Janata Party’ (@Coacroach_party) July 27, 2026
मिलने राहुल गाँधी पहुंचे !!
'खैर जिसका दाना उसका गाना '
#BJP4Bankipur pic.twitter.com/z0YZRkwoCQ
राहुल गांधी यांनी इरफानसोबतच्या भेटीचे फोटो इन्स्टाग्रामवर शेअर करत त्याच्याबद्दल कौतुक व्यक्त केले. त्यांनी लिहिले की, "दिल्लीतील एका झोपडपट्टीतून पुढे आलेल्या या तरुणाची विचारसरणी त्याच्या परिस्थितीपेक्षा खूप मोठी आहे." इरफानची संविधानाविषयीची समज, देशाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि सतत शिकण्याची जिद्द भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी महत्त्वाची असल्याचेही राहुल गांधी यांनी नमूद केले.
भेटीनंतर राहुल गांधी म्हणाले की, इरफानसारखे लाखो युवक भारताची खरी आशा आहेत. हे युवक केवळ आपल्या अधिकारांबाबतच नव्हे तर कर्तव्यांविषयीही सजग आहेत. जिज्ञासू, संवेदनशील आणि संविधानिक मूल्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्या तरुणांमुळेच देश अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मोहम्मद इरफान हा दिल्लीतील एका झोपडपट्टी भागात राहतो. आंदोलनादरम्यान दिलेल्या मुलाखतीत त्याने आपल्या परिसरातील सामाजिक समस्या, व्यसनाधीनता, शिक्षणातील अडचणी, असंघटित कामगारांचे प्रश्न आणि सामान्य नागरिकांच्या संघर्षाबद्दल भाष्य केले होते. त्याचे अनुभव आणि मांडणी यामुळे अनेकांनी त्याला सामान्य युवकांचा प्रतिनिधी म्हणून पाहिले.
जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर इरफानचा व्हिडिओ विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात शेअर झाला. त्याच्या भाषणातील संविधान, समानता आणि सामाजिक न्यायावरील विचारांना अनेकांनी पाठिंबा दिला. या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी त्याची प्रत्यक्ष भेट घेऊन संवाद साधल्याने या भेटीची राजकीय आणि सामाजिक स्तरावरही चर्चा सुरू झाली आहे.
राहुल गांधी आणि मोहम्मद इरफान यांची भेट ही केवळ औपचारिक भेट नसून युवकांच्या आकांक्षा, शिक्षण, रोजगार, संविधानिक मूल्ये आणि सामाजिक न्याय यांसारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा संदेश असल्याचे मानले जात आहे. नीट पेपरफुटीच्या आंदोलनानंतर निर्माण झालेल्या वातावरणात या भेटीने युवकांच्या सहभागाबाबत आणि लोकशाही प्रक्रियेत त्यांच्या भूमिकेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.