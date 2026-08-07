/नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी की अभिजित दीपके? तरुणांमध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय कोण? C-Voter सर्वेक्षणातून आलं समोर!

देशातील राजकीय वातावरणाचा अंदाज घेण्यासाठी करण्यात आलेल्या C-Voter 'Mood of the Nation' सर्वेक्षणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशाच्या सर्वोच्च पदासाठी नागरिकांची पहिली पसंती असल्याचे समोर आले आहे. सर्वेक्षणानुसार, पंतप्रधानपदासाठी सर्वाधिक लोकांनी मोदींना पसंती दिली असून, त्यांच्या नेतृत्वावरील विश्वास कायम असल्याचे चित्र दिसते. गेल्या काही महिन्यांतील विविध राजकीय घडामोडी, आर्थिक प्रश्न आणि सामाजिक मुद्द्यांनंतरही मोदी यांची लोकप्रियता इतर नेत्यांच्या तुलनेत अधिक असल्याचे या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. मात्र, हे सर्वेक्षण जनमताचा एक नमुना दर्शवते आणि ते निवडणुकीच्या अंतिम निकालाचे भाकीत मानता येत नाही.
सर्वेक्षणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. गेल्या काही सर्वेक्षणांच्या तुलनेत राहुल गांधी यांच्या समर्थनात सातत्याने वाढ होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. विरोधी पक्षाचे प्रमुख चेहरा म्हणून त्यांनी विविध राष्ट्रीय प्रश्नांवर घेतलेल्या भूमिकेमुळे काही मतदारांमध्ये त्यांची स्वीकारार्हता वाढल्याचे सर्वेक्षणात दिसून आले. मात्र, मोदी आणि राहुल गांधी यांच्या लोकप्रियतेमध्ये अद्याप लक्षणीय अंतर कायम असल्याचेही या आकडेवारीत नमूद करण्यात आले आहे.
या सर्वेक्षणातील विशेष बाब म्हणजे युवकांमध्ये चर्चेत असलेले अभिजित दिपके यांचे नावही पंतप्रधानपदासाठी पसंतीच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे समोर आले आहे. अलीकडील विद्यार्थी आंदोलन, परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींविरोधातील मोहिमा आणि सोशल मीडियावरील मोठा प्रभाव यामुळे त्यांची लोकप्रियता वाढल्याचे मानले जात आहे. तथापि, दिपके यांनी अद्याप सक्रिय निवडणूक राजकारणात उतरण्याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे त्यांची लोकप्रियता ही सध्या प्रामुख्याने सामाजिक आणि युवा चळवळीच्या प्रभावाशी संबंधित असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
'C-Voter Mood of the Nation' सर्वेक्षणात केवळ नेत्यांची लोकप्रियता नव्हे, तर मतदारांचा बदलता दृष्टिकोनही समोर आला आहे. तरुण मतदार रोजगार, शिक्षण, महागाई, परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायी प्रशासन यांसारख्या मुद्द्यांना अधिक महत्त्व देत असल्याचे संकेत या सर्वेक्षणातून मिळतात. यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात पारंपरिक मुद्द्यांसोबतच नव्या पिढीच्या अपेक्षांनाही महत्त्व प्राप्त होत असल्याचे चित्र दिसते.
राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारची जनमत चाचणी ही त्या वेळच्या लोकांच्या भावना आणि मतांचा आढावा असतो. निवडणुकीचा निकाल अनेक घटकांवर अवलंबून असतो. प्रचार मोहीम, स्थानिक प्रश्न, उमेदवार, आघाड्या, मतदानाची टक्केवारी आणि निवडणुकीच्या काळातील परिस्थिती यांचा अंतिम निकालावर मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे कोणत्याही सर्वेक्षणाकडे अंतिम निकाल म्हणून न पाहता, त्या काळातील जनमताचा एक निर्देशक म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरते.
या सर्वेक्षणामुळे आगामी राजकीय रणनीतीवर सर्व प्रमुख पक्षांचे लक्ष केंद्रीत होण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी पक्षासाठी नेतृत्वावरील विश्वास टिकवून ठेवण्याचे आव्हान असेल, तर विरोधी पक्षांसाठी मतदारांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. त्याचबरोबर, युवकांच्या नव्या राजकीय चळवळी आणि सामाजिक माध्यमांवरील प्रभाव भविष्यातील निवडणुकांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असेही या सर्वेक्षणातून सूचित होते.