Crime News : मुंबईवर हल्ल्याचा कट! जोगेश्वरीचा शार्पशूटर कसा झाला मुन्ना झिंगडा? कोण आहे त्याचा 'आका'?

Crime News : वांद्र्यातील गरीबनगर इथं करण्यात आलेल्या अनधिकृत घरांवरील कारवाई आणि तत्सम कारणांनी सूड उगवण्यासाठी म्हणून मुंबईसह दिल्लीवर हल्ल्याचा कट. पाकिस्तानातून एक नाव समोर...
Crime News : दिल्ली आणि मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यांचा कट उधळल्यानंतर आता अटकेत असणाऱ्या आरोपींकडून केल्या जाणाऱ्या तपासातून खळबळजनक माहिती उघड होत आहे. याच माहितीमध्ये एक नाव सातत्यानं समोर येत असून, त्याचाच उल्लेख हो आहे. हे नाव म्हणजे मुन्ना झिंगडा. तो सध्या कराचीतून कार्यरत असल्याचा संशय असून वांद्रे गरीबनगर कारवाईचा सूड उगवण्यासाठी झिंगडानंच पाकिस्तानातून 'आकां'च्या सांगण्यावरून या कटाचा म्होरक्या असून, आखणी करत केली होती, अशी माहिती तपास यंत्रणांनी दिली. याचदरम्यान या झिंगडाचा एक फोटोसुद्धा समोर आला.
झिंगडा हा दाऊदचाही हस्तक असल्याचं म्हटलं जातं. 2000 मध्ये दाऊदच्याच सांगण्यावरून त्याने बँकॉकमध्ये छोटा राजनवर हल्ला केल्याचा आरोपही आहे. ज्यानंतर तो 17 वर्षे थायलंडमधत्ये कारागृहात होता. सदर तपासामध्ये दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकानं छोटा शकील आणि अंडर्वल्ड डॉन दाऊदचा मुख्य 'ऑपरेटीव्ह' असणआऱ्या मुदस्सर हुसैन सैय्यद उर्फ मुन्ना झिंगडा याच्या भूमिकेवर लक्ष केंद्रीत केलं आहे. ज्यामुळं पुन्हा एकदा दाऊदची टोळी आणि पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणा आयएसआय यांच्या समन्वयानं रचल्या जाणाऱ्या कटांवर पुन्हा एकदा भारतीय संरक्षण यंत्रणांचं लक्ष केंद्रीत झालं आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार दाऊदच्या डी कंपनीकडून असणारे संबंध या कटाच्या माध्यमातून झिंगडा पुन्हा प्रस्थापित करु पाहत आहे असं कळतंय.
दाऊद आणि छोटा राजन यांच्यामध्ये असणाऱ्या गँगवॉरशी मुन्ना झिंगडाचं नाव जोडलं जातं. मुंबईच्या जोगेश्वरी भागातील एक शार्पशूटर असणारा झिंगडा छोटा शकीलचा विश्वासू हस्तक म्हणून अंडर्वल्डमध्ये ओळखला जाऊ लागला. शकिलच्याच इशाऱ्यांवर झिंगडा आणि इतर गँगस्टरनी 2000 मध्ये छोटा राजनचा खात्मा करण्यासाठी थायलंड गाठत तिथं त्याच्यावर हल्ला केला होता. या हल्ल्यातून छोटा राजन बचावला मात्र त्याचा राईट हँड रोहित वर्मा मात्र मारला गेला होता.
झिंगडा थायलंडमध्ये पाकिस्तानी पासपोर्टच्या मदतीनं गेला होता, जिथं त्यानं मोहम्मद सलीम अशी आपली ओळख भासवली होती. पाकिस्तानकडून मुन्ना हा त्यांच्या देशाचा नागरिक असला असं सांगण्यात येत असलं तरीही तो भारतीय नागरिक असून, मुळचा मुंबईचा आणि दाऊद- शकीलच्या टोळीतील एक महत्त्वाचा प्यादा असल्याचं भारतानं स्पष्ट केलं. मात्र इस्लामाबादचा पाकिस्तानी नागरिकत्वाचा दावा स्वीकारत थायलंडनं 2019 मध्ये मुन्ना झिंगडाला त्याच्या कारावासाच्या शिक्षेनंतर पाकिस्तानकडे सोपवलं होतं.
झिंगडाच्या नावाला मिळणारं वजन हे दाऊद इब्राहिम आणि छोटा राजन यांच्यामध्ये पडलेली फूट, गँगवॉर आणि 1993 मधील मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोटांनंतर अधिकच चर्चेत आलं, असं म्हटलं जातं.